Ngày 10/8: Giá heo hơi tiếp tục ở vùng thấp

Giá heo hơi tuần qua giảm cực mạnh. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi ở các tỉnh, thành đã giảm khoảng 2.000 - 4.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, đưa mặt bằng giao dịch toàn khu vực xuống còn 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Trong đó, Hà Nội và Hưng Yên cùng giảm từ 64.000 đồng/kg xuống 61.000 đồng/kg, tương đương mức giảm 3.000 đồng/kg chỉ sau một tuần.

Đáng chú ý, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La hiện cùng giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg, giảm tới 4.000 đồng/kg so với cuối tuần trước và trở thành nhóm địa phương có giá thấp nhất miền Bắc.

Ở chiều cao hơn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng giữ mức 61.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Như vậy, chỉ sau một tuần, miền Bắc đã không còn địa phương nào duy trì mức giá trên 61.000 đồng/kg. So với mức 62.000 - 64.000 đồng/kg vào cuối tuần trước, mặt bằng giá mới đã dịch chuyển xuống khá rõ rệt.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt trong tuần vừa qua. Hiện giá dao động trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng được thương lái thu mua ở mức 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk cùng đứng ở mức 59.000 đồng/kg. Như vậy, khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất tại khu vực này hiện chỉ còn 1.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng không nằm ngoài xu hướng giảm chung của thị trường. So với cuối tuần trước, giá thu mua tại các tỉnh, thành đã giảm khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Đáng chú ý nhất là An Giang khi giảm 2.000 đồng/kg, từ mức 60.000 đồng/kg xuống chỉ còn 58.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá heo hơi thấp nhất được ghi nhận trên cả nước hiện nay.

Sau một tuần điều chỉnh, giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với miền Bắc.

Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh đang là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực, cùng đạt 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg. Riêng An Giang đứng cuối bảng với 58.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi đã trải qua một tuần giảm khá mạnh trên phạm vi cả nước. Nếu như cuối tuần trước, mức giá cao nhất vẫn đạt 64.000 đồng/kg thì hiện đỉnh giá chỉ còn 61.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, mức thấp nhất đã giảm từ 60.000 đồng/kg xuống 58.000 đồng/kg. Điều này đồng nghĩa biên độ giá heo hơi cả nước đã dịch chuyển đáng kể chỉ trong thời gian ngắn./.