Sức mua nội địa khởi sắc, bán lẻ tiếp tục là điểm tựa tăng trưởng

Sức mua nội địa duy trì đà phục hồi

Trong bối cảnh kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thị trường bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đang trở thành điểm sáng của nền kinh tế.

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành trong 7 tháng đầu năm 2026 ước đạt 4.555,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,5%, cao hơn mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu thị trường, doanh thu bán lẻ hàng hóa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.441,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 75,5% tổng mức bán lẻ và tăng 12,7% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao như đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 28,2%; hàng hóa khác tăng 18,8%; gỗ và vật liệu xây dựng cùng xăng dầu tăng 15,2%.

Nguồn: Cục Thống kê. Đồ họa tư liệu

Trong lĩnh vực dịch vụ, doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 580,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3%; doanh thu các dịch vụ khác đạt 474,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia, mức tăng trưởng hai con số của thị trường bán lẻ không chỉ phản ánh sự phục hồi của sức mua, mà còn cho thấy tiêu dùng trong nước tiếp tục giữ vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế trong bối cảnh xuất khẩu còn chịu nhiều biến động từ thị trường thế giới.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn cũng phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng tích cực. Điển hình, WinCommerce - đơn vị vận hành hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN - ghi nhận doanh thu gần 23.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi ngày, hệ thống đón khoảng 1,6 triệu lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ.

Theo ông Phan Nguyễn Trọng Huy, Giám đốc Tài chính WinCommerce, doanh thu của các cửa hàng hiện hữu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, đánh dấu quý thứ tám liên tiếp đạt kết quả này. Đây là chỉ số quan trọng trong ngành bán lẻ, bởi tăng trưởng đến từ hiệu quả kinh doanh của các cửa hàng đang hoạt động, thay vì chỉ nhờ mở rộng số lượng điểm bán.

Chính sách kích cầu tiếp sức thị trường bán lẻ

Đà phục hồi của thị trường tiêu dùng được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Trước hết là các chính sách kích cầu của Chính phủ như tiếp tục áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 8% đến hết năm 2026 đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ; điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh; cùng các chương trình bình ổn thị trường và khuyến mại quy mô lớn.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và hạ tầng logistics đang giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, mở rộng mạng lưới phân phối và tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn.

Tại nhiều địa phương, thị trường bán lẻ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực. Theo số liệu của Cục Thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa tại nhiều địa phương đều duy trì mức tăng hai con số, trong đó Đà Nẵng tăng 14,2%, Quảng Ninh 14%, Hà Nội và Cần Thơ cùng tăng 12,9%, Đồng Nai 12,8%, Hải Phòng 12,6% và TP. Hồ Chí Minh 12,1%.

Cụ thể, Hà Nội là một trong những điểm sáng khi thương mại - dịch vụ duy trì vai trò trụ cột của tăng trưởng kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Thủ đô trong tháng 7 ước đạt 93,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đạt 612,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7%.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều yếu tố như Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2026, các chương trình kích cầu tiêu dùng của thành phố cùng cao điểm du lịch hè. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi bán lẻ hiện đại đẩy mạnh mô hình bán hàng đa kênh, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm nguồn cung hàng hóa dồi dào.

Đà tăng trưởng cũng được ghi nhận tại Đà Nẵng. Riêng tháng 7, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố đạt 28.638 tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đạt 173.490 tỷ đồng, tăng 21,9%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng cao nhất cả nước…

Theo các chuyên gia, với quy mô thị trường gần 100 triệu dân, thu nhập của người dân tiếp tục cải thiện, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng cùng sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và kinh tế số, thị trường tiêu dùng trong nước vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.