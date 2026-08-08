Xã hội

Sức mua nội địa khởi sắc, bán lẻ tiếp tục là điểm tựa tăng trưởng

Diệu Hoa

Diệu Hoa

06:12 | 08/08/2026
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2026 đạt 4.555,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy thị trường trong nước tiếp tục phục hồi vững chắc. Sức mua cải thiện nhờ các chính sách kích cầu, du lịch tăng trưởng và sự mở rộng của hệ thống bán lẻ hiện đại.
aa

Sức mua nội địa duy trì đà phục hồi

Trong bối cảnh kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thị trường bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đang trở thành điểm sáng của nền kinh tế.

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành trong 7 tháng đầu năm 2026 ước đạt 4.555,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,5%, cao hơn mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu thị trường, doanh thu bán lẻ hàng hóa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.441,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 75,5% tổng mức bán lẻ và tăng 12,7% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao như đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 28,2%; hàng hóa khác tăng 18,8%; gỗ và vật liệu xây dựng cùng xăng dầu tăng 15,2%.

Sức mua nội địa khởi sắc, bán lẻ tiếp tục là điểm tựa tăng trưởng
Nguồn: Cục Thống kê. Đồ họa tư liệu

Trong lĩnh vực dịch vụ, doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 580,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3%; doanh thu các dịch vụ khác đạt 474,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia, mức tăng trưởng hai con số của thị trường bán lẻ không chỉ phản ánh sự phục hồi của sức mua, mà còn cho thấy tiêu dùng trong nước tiếp tục giữ vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế trong bối cảnh xuất khẩu còn chịu nhiều biến động từ thị trường thế giới.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn cũng phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng tích cực. Điển hình, WinCommerce - đơn vị vận hành hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN - ghi nhận doanh thu gần 23.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi ngày, hệ thống đón khoảng 1,6 triệu lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ.

Theo ông Phan Nguyễn Trọng Huy, Giám đốc Tài chính WinCommerce, doanh thu của các cửa hàng hiện hữu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, đánh dấu quý thứ tám liên tiếp đạt kết quả này. Đây là chỉ số quan trọng trong ngành bán lẻ, bởi tăng trưởng đến từ hiệu quả kinh doanh của các cửa hàng đang hoạt động, thay vì chỉ nhờ mở rộng số lượng điểm bán.

Chính sách kích cầu tiếp sức thị trường bán lẻ

Đà phục hồi của thị trường tiêu dùng được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Trước hết là các chính sách kích cầu của Chính phủ như tiếp tục áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 8% đến hết năm 2026 đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ; điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh; cùng các chương trình bình ổn thị trường và khuyến mại quy mô lớn.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và hạ tầng logistics đang giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, mở rộng mạng lưới phân phối và tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn.

Tại nhiều địa phương, thị trường bán lẻ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực. Theo số liệu của Cục Thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa tại nhiều địa phương đều duy trì mức tăng hai con số, trong đó Đà Nẵng tăng 14,2%, Quảng Ninh 14%, Hà Nội và Cần Thơ cùng tăng 12,9%, Đồng Nai 12,8%, Hải Phòng 12,6% và TP. Hồ Chí Minh 12,1%.

Cụ thể, Hà Nội là một trong những điểm sáng khi thương mại - dịch vụ duy trì vai trò trụ cột của tăng trưởng kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Thủ đô trong tháng 7 ước đạt 93,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đạt 612,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7%.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều yếu tố như Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2026, các chương trình kích cầu tiêu dùng của thành phố cùng cao điểm du lịch hè. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi bán lẻ hiện đại đẩy mạnh mô hình bán hàng đa kênh, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm nguồn cung hàng hóa dồi dào.

Đà tăng trưởng cũng được ghi nhận tại Đà Nẵng. Riêng tháng 7, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố đạt 28.638 tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đạt 173.490 tỷ đồng, tăng 21,9%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng cao nhất cả nước…

Theo các chuyên gia, với quy mô thị trường gần 100 triệu dân, thu nhập của người dân tiếp tục cải thiện, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng cùng sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và kinh tế số, thị trường tiêu dùng trong nước vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Diệu Hoa
Từ khóa:
sức mua nội địa tăng trưởng bán lẻ chính sách kích cầu hệ thống bán lẻ hiện đại

Bài liên quan

Tăng dư nợ trái phiếu lên 60% GDP: Xây nền tảng tài chính bền vững cho tăng trưởng

Tăng dư nợ trái phiếu lên 60% GDP: Xây nền tảng tài chính bền vững cho tăng trưởng

Bước chuyển chiến lược cho chặng đường 2045

Bước chuyển chiến lược cho chặng đường 2045

Đầu tư công phát huy vai trò "vốn mồi" cho tăng trưởng Thủ đô

Đầu tư công phát huy vai trò "vốn mồi" cho tăng trưởng Thủ đô

Dành cho bạn

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Đọc thêm

Học viện Chính sách và Phát triển công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026

Học viện Chính sách và Phát triển công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026

(TBTCO) - Ngày 9/8/2026, Học viện Chính sách và Phát triển công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học chính quy khóa 17 năm 206 tại trụ sở chính ở Hà Nội (HCP), phân hiệu Bắc Ninh (HCK) và phân hiệu Đà Nẵng (HCD).
Trường Đại học Tài chính - Marketing đặt mục tiêu Top 50 đại học Việt Nam sau dấu mốc 50 năm phát triển

Trường Đại học Tài chính - Marketing đặt mục tiêu Top 50 đại học Việt Nam sau dấu mốc 50 năm phát triển

(TBTCO) - Ngày 8/8/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (1/9/1976 - 1/9/2026), đánh dấu nửa thế kỷ xây dựng, phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành một trong 50 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam vào năm 2030; từng bước xây dựng mô hình đại học hiện đại, thông minh, hội nhập quốc tế.
Mở hành lang pháp lý cho công nghiệp văn hóa bứt tốc

Mở hành lang pháp lý cho công nghiệp văn hóa bứt tốc

(TBTCO) - Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực để đưa văn hóa trở thành động lực tăng trưởng và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.
EU tài trợ 20 triệu EUR thúc đẩy chuỗi giá trị lâm nghiệp xanh tại Việt Nam

EU tài trợ 20 triệu EUR thúc đẩy chuỗi giá trị lâm nghiệp xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Dự án "Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu" với nguồn viện trợ 20 triệu EUR sẽ được triển khai giai đoạn 2026 - 2030 tại 5 tỉnh có diện tích rừng lớn, tập trung bảo tồn và phục hồi rừng, phát triển chuỗi giá trị lâm sản bền vững, đồng thời tăng cường quản trị ngành và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
50 cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm sầu riêng, mít xuất khẩu sang Trung Quốc

50 cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm sầu riêng, mít xuất khẩu sang Trung Quốc

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cập nhật danh sách 50 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp nhận thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và chất màu Vàng O đối với mít, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc.
20 triệu EUR hỗ trợ Việt Nam bảo tồn và phục hồi rừng tự nhiên

20 triệu EUR hỗ trợ Việt Nam bảo tồn và phục hồi rừng tự nhiên

(TBTCO) - Ngày 7/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Liên minh châu Âu (EU) và Cộng hòa Liên bang Đức chính thức khởi động Dự án "Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu" nhằm góp phần bảo tồn, phục hồi và quản lý bền vững rừng tự nhiên của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các chuỗi giá trị rừng toàn diện, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, dù CPI tháng 7 giảm

Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, dù CPI tháng 7 giảm

(TBTCO) - Giá xăng dầu và lương thực, thực phẩm giảm giúp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước. Tuy nhiên, chỉ số bình quân 7 tháng vẫn tăng 4,39% so với cùng kỳ, trong bối cảnh nhiều yếu tố trong và ngoài nước tiếp tục gây sức ép lên mặt bằng giá những tháng cuối năm.
Khơi thông nguồn lực văn hóa cho tăng trưởng

Khơi thông nguồn lực văn hóa cho tăng trưởng

(TBTCO) - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển khi lần đầu xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng, đặt ngang tầm với kinh tế trong chiến lược phát triển đất nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ