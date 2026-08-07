Ngày 7/8: Giá heo hơi giảm xuống dưới mốc 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại cả ba miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Nội, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên. Sau đợt điều chỉnh này, giá heo hơi trong khu vực hiện dao động từ 61.000 - 62.000 đồng/kg.

Trong đó, mức 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ.

Ở chiều ngược lại, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai và Sơn La cùng giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận xu hướng giảm trên diện rộng. Theo khảo sát, chỉ riêng Thanh Hóa giữ nguyên giá, trong khi 10 địa phương còn lại đều đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động từ 59.000 - 61.000 đồng/kg. Cụ thể, Thanh Hóa tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 61.000 đồng/kg.

Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg. Riêng Đắk Lắk giảm xuống còn 59.000 đồng/kg, trở thành địa phương có mức giá thấp nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng chứng kiến giá giảm tại hầu hết các địa phương, chỉ còn Tây Ninh giữ nguyên mức giá so với hôm qua.

Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi tại miền Nam hiện dao động trong khoảng 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 61.000 đồng/kg. Các địa phương Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ đang giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng giảm xuống còn 59.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực./.