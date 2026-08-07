Giá vàng hôm nay ngày 7/8: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay giao dịch quanh mức 4.240,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 135,6 triệu đồng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 7,1 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của kim loại quý tiếp tục được duy trì sang phiên thứ ba liên tiếp, đưa giá vàng lên vùng cao nhất trong khoảng một tháng. Động lực hỗ trợ chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng USD, qua đó giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Bên cạnh đó, giá dầu thô tiếp tục giảm sau hai phiên lao dốc mạnh trước đó. Diễn biến này góp phần làm dịu áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ bớt duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó tạo thêm lực đỡ cho giá vàng.

Chia sẻ với Kitco News, bà Michele Schneider - Chiến lược gia trưởng thị trường tại MarketGauge tiếp tục bày tỏ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của vàng. Theo bà, dù mức tăng khoảng 4% trong phiên ngày thứ Tư diễn ra khá bất ngờ, diễn biến này vẫn nằm trong kịch bản đã được dự báo khi giá vàng đã tích lũy quanh mốc 4.000 USD/ounce suốt gần hai tháng.

Bà Schneider cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng hầu như không thay đổi, trong đó nổi bật là xu hướng các ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng dự trữ vàng, bao gồm hoạt động mua ròng của Trung Quốc và Hàn Quốc, cùng với áp lực từ mức nợ toàn cầu ngày càng gia tăng. Theo bà, những yếu tố này sẽ tiếp tục là động lực nâng đỡ giá vàng trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 6/8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Đối với vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng điều chỉnh tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải giảm 600.000 đồng/lượng ở hai chiều, kết phiên ở ngưỡng 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch tại 140 - 144 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả giá mua và bán, lên mức 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải không thay đổi giá, niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. PNJ điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 7/8, giá vàng trong nước đồng loạt giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Đối với vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch về ngưỡng 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch tại 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không điều chỉnh giá, hiện giao dịch ở ngưỡng 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500.000 đồng/lượng ở hai chiều, niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,7 - 143,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch xuống 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng. PNJ không điều chỉnh giá ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn về 138,5 - 142 triệu đồng/lượng.