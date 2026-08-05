Giá vàng hôm nay 5/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.076 USD/ounce, tăng 42 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giới phân tích cho rằng, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực vẫn đan xen. Đồng USD suy yếu cùng đà giảm của giá dầu đang tạo lực đỡ cho kim loại quý, song động lực tăng chưa thực sự đủ mạnh để hình thành một xu hướng bền vững.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 7 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến giá cho thấy, dù có thời điểm vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng nhanh chóng quay trở lại dưới ngưỡng này, phản ánh lực mua ở vùng giá cao vẫn còn thận trọng. Bên cạnh đó, hoạt động chốt lời thường gia tăng khi giá tiến sát vùng 4.150 - 4.200 USD/ounce, được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng. Nếu thiếu thêm các yếu tố hỗ trợ mới, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy và đi ngang.

Trong báo cáo mới nhất về thị trường kim loại quý, Sucden Financial nhận định, giá vàng có thể duy trì trạng thái giằng co trong quý III/2026, đồng thời chưa loại trừ khả năng xuất hiện thêm các nhịp điều chỉnh.

Theo tổ chức này, dù đã giảm gần 30% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 1/2026, giá vàng vẫn đang được định giá ở mức tương đối cao so với các yếu tố kinh tế vĩ mô truyền thống như lợi suất thực và diễn biến của đồng USD. Điều đó cho thấy phần “phí rủi ro” hình thành từ những bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu vẫn chưa được phản ánh hết vào giá.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực đối với triển vọng dài hạn của vàng. Nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, áp lực nợ công gia tăng và các rủi ro địa chính trị kéo dài tiếp tục được đánh giá là những yếu tố tạo nền tảng hỗ trợ cho giá kim loại quý trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 4/8, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái phiếu cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ không thay đổi giá ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết giá ở ngưỡng 137,5 – 140,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 137 - 140 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá giao dịch ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không thay đổi về giá, hiện niêm yết ở ngưỡng 138 - 142 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi giá ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn xuống ngưỡng 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 136,2 - 140,2 triệu đồng/lượng./.