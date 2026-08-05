Ngân hàng - Bảo hiểm

Giá vàng

Giá vàng hôm nay 5/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
07:22 | 05/08/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng 42 USD/ounce lên 4.076 USD/ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn diễn biến phân hóa giữa các doanh nghiệp kinh doanh.
aa

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.076 USD/ounce, tăng 42 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giới phân tích cho rằng, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực vẫn đan xen. Đồng USD suy yếu cùng đà giảm của giá dầu đang tạo lực đỡ cho kim loại quý, song động lực tăng chưa thực sự đủ mạnh để hình thành một xu hướng bền vững.

Giá vàng hôm nay 5/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều
Giá vàng thế giới tại thời điểm 7 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến giá cho thấy, dù có thời điểm vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng nhanh chóng quay trở lại dưới ngưỡng này, phản ánh lực mua ở vùng giá cao vẫn còn thận trọng. Bên cạnh đó, hoạt động chốt lời thường gia tăng khi giá tiến sát vùng 4.150 - 4.200 USD/ounce, được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng. Nếu thiếu thêm các yếu tố hỗ trợ mới, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy và đi ngang.

Trong báo cáo mới nhất về thị trường kim loại quý, Sucden Financial nhận định, giá vàng có thể duy trì trạng thái giằng co trong quý III/2026, đồng thời chưa loại trừ khả năng xuất hiện thêm các nhịp điều chỉnh.

Theo tổ chức này, dù đã giảm gần 30% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 1/2026, giá vàng vẫn đang được định giá ở mức tương đối cao so với các yếu tố kinh tế vĩ mô truyền thống như lợi suất thực và diễn biến của đồng USD. Điều đó cho thấy phần “phí rủi ro” hình thành từ những bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu vẫn chưa được phản ánh hết vào giá.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực đối với triển vọng dài hạn của vàng. Nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, áp lực nợ công gia tăng và các rủi ro địa chính trị kéo dài tiếp tục được đánh giá là những yếu tố tạo nền tảng hỗ trợ cho giá kim loại quý trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 4/8, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái phiếu cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ không thay đổi giá ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết giá ở ngưỡng 137,5 – 140,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 137 - 140 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá giao dịch ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không thay đổi về giá, hiện niêm yết ở ngưỡng 138 - 142 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi giá ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn xuống ngưỡng 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 136,2 - 140,2 triệu đồng/lượng./.

Thu Hương
Từ khóa:
giá vàng thế giới giá vàng trong nước giá vàng giá vàng miếng giá vàng nhẫn

Bài liên quan

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 3/8: Vàng thế giới neo quanh 4.041 USD/ounce, vàng trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 3/8: Vàng thế giới neo quanh 4.041 USD/ounce, vàng trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 2/8: Vàng thế giới giữ mốc 4.040 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/8: Vàng thế giới giữ mốc 4.040 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Dành cho bạn

Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm đổi mới hoạt động nhà văn hóa cơ sở

Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm đổi mới hoạt động nhà văn hóa cơ sở

Việt Nam coi trọng quan hệ với ASEAN và các nước ASEAN

Việt Nam coi trọng quan hệ với ASEAN và các nước ASEAN

Ngân hàng báo lãi gần 225.000 tỷ đồng, bảng xếp hạng lợi nhuận xuất hiện màn "đổi ngôi" ngoạn mục

Ngân hàng báo lãi gần 225.000 tỷ đồng, bảng xếp hạng lợi nhuận xuất hiện màn "đổi ngôi" ngoạn mục

Gia Lai giao KPI tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến với từng đơn vị

Gia Lai giao KPI tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến với từng đơn vị

Hải quan triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Hải quan triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Thị trường bánh kẹo vào mùa thấp điểm, Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý II

Thị trường bánh kẹo vào mùa thấp điểm, Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý II

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Thế giới lùi về 4.043 USD/ounce, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Thế giới lùi về 4.043 USD/ounce, trong nước giảm nhẹ

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm gần 60 USD/ounce, lùi về 4.043 USD/ounce. Trong nước, giá vàng giảm nhẹ so với phiên trước, đưa giá vàng miếng xuống mức 137 - 141 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục tăng và vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce. Cùng với đó, giá vàng trong nước đồng loạt đi lên khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng cả vàng miếng và vàng nhẫn.
Quốc hội cần giám sát làm rõ trách nhiệm quản lý thị trường vàng

Quốc hội cần giám sát làm rõ trách nhiệm quản lý thị trường vàng

(TBTCO) - Đánh giá thị trường vàng, đá quý vừa qua diễn biến phức tạp, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của người dân, đại biểu Quốc hội Tô Ái Vang đề nghị Quốc hội giám sát làm rõ trách nhiệm về quản lý thị trường vàng, từ đó làm căn cứ hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng khung xử phạt với các hành vi làm giả vàng, đá quý.
Giá vàng hôm nay ngày 30/7: Giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước lại quay đầu tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/7: Giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước lại quay đầu tăng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng 76 USD/ounce lên 4.094 USD/ounce sau khi Fed giữ nguyên lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng điều chỉnh tăng trở lại.
Yếu tố nào sẽ tác động lên xu hướng của giá vàng?

Yếu tố nào sẽ tác động lên xu hướng của giá vàng?

(TBTCO) - Theo ông Phan Dũng Khánh - Chuyên gia tư vấn đầu tư độc lập, thị trường vàng chịu tác động từ nhiều yếu tố quốc tế như chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, cùng các yếu tố trong nước như tâm lý nhà đầu tư và quan hệ cung - cầu. Tuy nhiên, xu hướng giá vàng vẫn chủ yếu phụ thuộc vào diễn biến của thị trường thế giới.
Giá vàng hôm nay ngày 29/7: Vàng thế giới mất gần 60 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 29/7: Vàng thế giới mất gần 60 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm gần 60 USD/ounce, lùi về sát mốc 4.000 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng tiếp tục giảm từ 1 - 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

(TBTCO) - Giá vàng trong nước tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, với vàng miếng lên 143 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng từ 1,3 - 1,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng khoảng 34 USD/ounce, lên mức 4.084 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn bật tăng khá mạnh khi ghi nhận vào đầu phiên sáng nay, tăng từ 1,4 - 1,5 triệu đồng/lượng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

8.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tuần cuối tháng 7

8.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tuần cuối tháng 7

Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thông tư về phụ cấp chức vụ lãnh đạo và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính

Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thông tư về phụ cấp chức vụ lãnh đạo và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính

Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Giá vàng hôm nay 5/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay 5/8: Giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 5/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 5/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 5/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Ngày 5/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Hà Nội gỡ vướng để kịp bàn giao mặt bằng Khu công viên công nghệ số

Hà Nội gỡ vướng để kịp bàn giao mặt bằng Khu công viên công nghệ số

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 3/8: Giá cà phê đồng loạt tăng, hồ tiêu giảm nhẹ

Ngày 3/8: Giá cà phê đồng loạt tăng, hồ tiêu giảm nhẹ

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,500 ▲300K 140,500 ▲300K
Hà Nội - PNJ 136,500 ▲300K 140,500 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 136,500 ▲300K 140,500 ▲300K
Miền Tây - PNJ 136,500 ▲300K 140,500 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 136,500 ▲300K 140,500 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,500 ▲300K 140,500 ▲300K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 14,050
Miếng SJC Nghệ An 13,750 14,050
Miếng SJC Thái Bình 13,750 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 14,050
NL 99.99 12,900
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,800
Trang sức 99.9 13,360 13,960
Trang sức 99.99 13,370 13,970
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,405
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 14,052
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 14,053
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 140
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 1,401
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 1,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,129 137,129
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,235 104,035
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,539 94,339
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,843 84,643
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,104 80,904
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,811 5,791
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,405
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,405
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,405
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,405
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,405
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,405
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,405
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,405
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,405
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,405
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,405
Cập nhật: 05/08/2026 08:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17930 18204 18783
CAD 18170 18446 19065
CHF 31775 32156 32805
CNY 0 3848 3941
EUR 29606 29827 30908
GBP 34499 34890 35828
HKD 0 3218 3420
JPY 159 163 170
KRW 0 17 19
NZD 0 15131 15716
SGD 19924 20206 20781
THB 702 765 818
USD (1,2) 25998 0 0
USD (5,10,20) 26039 0 0
USD (50,100) 26068 26077 26447
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,080 26,080 26,460
USD(1-2-5) 25,037 - -
USD(10-20) 25,037 - -
EUR 29,638 29,662 31,065
JPY 161.92 162.21 172
GBP 34,663 34,757 35,954
AUD 18,105 18,170 18,853
CAD 18,355 18,414 19,092
CHF 32,029 32,129 33,079
SGD 20,041 20,103 20,889
CNY - 3,815 3,961
HKD 3,282 3,292 3,429
KRW 16.91 17.63 19.18
THB 749.71 758.97 812.52
NZD 15,082 15,222 15,671
SEK - 2,700 2,795
DKK - 3,975 4,115
NOK - 2,709 2,808
LAK - 0.89 1.23
MYR 5,993.67 - 6,764.12
TWD 731.12 - 885.63
SAR - 6,874.63 7,240.41
KWD - 83,204 88,523
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,080 26,100 26,480
EUR 29,700 29,819 31,015
GBP 34,673 34,812 35,844
HKD 3,284 3,297 3,414
CHF 31,902 32,030 32,958
JPY 162.64 163.29 171.23
AUD 18,083 18,156 18,754
SGD 20,140 20,221 20,816
THB 767 770 806
CAD 18,381 18,455 19,039
NZD 15,173 15,720
KRW 17.65 19.62
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26085 26085 26445
AUD 18098 18198 19123
CAD 18357 18457 19471
CHF 32009 32039 33621
CNY 3828.7 3853.7 3989.1
CZK 0 1190 0
DKK 0 4000 0
EUR 29769 29799 31522
GBP 34788 34838 36601
HKD 0 3355 0
JPY 162.77 163.27 173.81
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6645 0
NOK 0 2750 0
NZD 0 15217 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2710 0
SGD 20078 20208 20931
THB 0 730.4 0
TWD 0 805 0
SJC 9999 13750000 13750000 14050000
SBJ 12500000 12500000 14050000
Cập nhật: 05/08/2026 08:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80