Thị trường bánh kẹo vào mùa thấp điểm, Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý II

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (mã CK: HHC) ghi nhận kết quả kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 121,6 tỷ đồng, giảm 4% so với quý II/2025. Trong khi đó, các khoản giảm trừ doanh thu tăng từ 9,4 tỷ đồng lên 34,9 tỷ đồng, khiến doanh thu thuần giảm 26%, còn 86,7 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán giảm 18,2%, xuống 77 tỷ đồng, song mức giảm thấp hơn doanh thu thuần khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 9,7 tỷ đồng, giảm 58,1% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý II của Bánh kẹo Hải Hà. Nguồn: BCTC.

Hoạt động tài chính cũng ghi nhận doanh thu giảm 8,9%, còn 10,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng nhẹ 3,8%, lên 3,1 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm 60,5%, còn 8,3 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5%, lên 10,2 tỷ đồng.

Kết quả, Bánh kẹo Hải Hà lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 1,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 772,1 triệu đồng. Sau khi ghi nhận lỗ khác 135,8 triệu đồng, doanh nghiệp lỗ trước thuế 1,7 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 727,6 triệu đồng của quý II/2025.

Do không phát sinh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, Bánh kẹo Hải Hà ghi nhận lỗ sau thuế 1,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 573,8 triệu đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức âm 102 đồng.

Lý giải về kết quả kinh doanh quý II, báo cáo của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nêu, quý II hằng năm là giai đoạn thấp điểm theo đặc thù mùa vụ của thị trường bánh kẹo. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài làm sức mua trên thị trường suy giảm, khiến doanh thu bán hàng trong kỳ thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý II/2026 của Công ty giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu bán hàng của Bánh kẹo Hải Hà đạt 345,8 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do các khoản giảm trừ doanh thu tăng lên 91 tỷ đồng, doanh thu thuần còn 254,8 tỷ đồng, giảm 9,4%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 22,2 tỷ đồng, tăng 75,7% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp 4,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng, tăng 74,1% so với mức 9,7 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Bánh kẹo Hải Hà đạt 836,8 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 547,8 tỷ đồng, giảm 7,9%, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 57,5 tỷ đồng xuống còn 3,5 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 45,2%, còn 96,2 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng 30,1%, lên 395,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 5%, còn 49,6 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn đạt 289,1 tỷ đồng, giảm 25,8% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu dài hạn khác giảm 42,6%, còn 121,3 tỷ đồng. Giá trị tài sản cố định còn 117,3 tỷ đồng, giảm 7,2%.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả đến cuối tháng 6/2026 của Bánh kẹo Hải Hà còn 155,2 tỷ đồng, giảm 51,4% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 153,2 tỷ đồng, giảm 51,8%; nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 82,6 tỷ đồng, giảm 47,5%; phải trả người bán ngắn hạn giảm xuống 11,4 tỷ đồng và chi phí phải trả ngắn hạn còn 7,5 tỷ đồng. Nợ dài hạn ở mức 2 tỷ đồng.

Đến cuối quý II/2026, vốn chủ sở hữu của Bánh kẹo Hải Hà đạt 681,7 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 164,3 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 33,5 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển là 413,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 67,1 tỷ đồng, tăng 33,9% so với đầu năm, trong đó lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đóng góp 17 tỷ đồng./.