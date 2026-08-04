Chứng khoán

Thị trường bánh kẹo vào mùa thấp điểm, Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý II

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
18:57 | 04/08/2026
(TBTCO) - Thị trường bánh kẹo bước vào mùa thấp điểm cùng với sức mua suy giảm khiến Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ghi nhận lỗ sau thuế 1,7 tỷ đồng trong quý II/2026.
aa

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (mã CK: HHC) ghi nhận kết quả kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 121,6 tỷ đồng, giảm 4% so với quý II/2025. Trong khi đó, các khoản giảm trừ doanh thu tăng từ 9,4 tỷ đồng lên 34,9 tỷ đồng, khiến doanh thu thuần giảm 26%, còn 86,7 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán giảm 18,2%, xuống 77 tỷ đồng, song mức giảm thấp hơn doanh thu thuần khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 9,7 tỷ đồng, giảm 58,1% so với cùng kỳ.

Thị trường bánh kẹo vào mùa thấp điểm, Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý II
Kết quả kinh doanh quý II của Bánh kẹo Hải Hà. Nguồn: BCTC.

Hoạt động tài chính cũng ghi nhận doanh thu giảm 8,9%, còn 10,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng nhẹ 3,8%, lên 3,1 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm 60,5%, còn 8,3 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5%, lên 10,2 tỷ đồng.

Kết quả, Bánh kẹo Hải Hà lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 1,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 772,1 triệu đồng. Sau khi ghi nhận lỗ khác 135,8 triệu đồng, doanh nghiệp lỗ trước thuế 1,7 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 727,6 triệu đồng của quý II/2025.

Do không phát sinh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, Bánh kẹo Hải Hà ghi nhận lỗ sau thuế 1,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 573,8 triệu đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức âm 102 đồng.

Lý giải về kết quả kinh doanh quý II, báo cáo của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nêu, quý II hằng năm là giai đoạn thấp điểm theo đặc thù mùa vụ của thị trường bánh kẹo. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài làm sức mua trên thị trường suy giảm, khiến doanh thu bán hàng trong kỳ thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế quý II/2026 của Công ty giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu bán hàng của Bánh kẹo Hải Hà đạt 345,8 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do các khoản giảm trừ doanh thu tăng lên 91 tỷ đồng, doanh thu thuần còn 254,8 tỷ đồng, giảm 9,4%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 22,2 tỷ đồng, tăng 75,7% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp 4,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng, tăng 74,1% so với mức 9,7 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Bánh kẹo Hải Hà đạt 836,8 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 547,8 tỷ đồng, giảm 7,9%, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 57,5 tỷ đồng xuống còn 3,5 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 45,2%, còn 96,2 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng 30,1%, lên 395,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 5%, còn 49,6 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn đạt 289,1 tỷ đồng, giảm 25,8% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu dài hạn khác giảm 42,6%, còn 121,3 tỷ đồng. Giá trị tài sản cố định còn 117,3 tỷ đồng, giảm 7,2%.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả đến cuối tháng 6/2026 của Bánh kẹo Hải Hà còn 155,2 tỷ đồng, giảm 51,4% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 153,2 tỷ đồng, giảm 51,8%; nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 82,6 tỷ đồng, giảm 47,5%; phải trả người bán ngắn hạn giảm xuống 11,4 tỷ đồng và chi phí phải trả ngắn hạn còn 7,5 tỷ đồng. Nợ dài hạn ở mức 2 tỷ đồng.

Đến cuối quý II/2026, vốn chủ sở hữu của Bánh kẹo Hải Hà đạt 681,7 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 164,3 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 33,5 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển là 413,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 67,1 tỷ đồng, tăng 33,9% so với đầu năm, trong đó lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đóng góp 17 tỷ đồng./.

Thu Hương
Từ khóa:
bánh kẹo hải hà hhc kết quả kinh doanh lợi nhuận doanh thu

Bài liên quan

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Doanh thu quý II tăng gấp đôi, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Doanh thu quý II tăng gấp đôi, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn một nửa

Định giá hấp dẫn mở ra kỳ vọng hồi phục cho VN-Index trong tháng 8

Định giá hấp dẫn mở ra kỳ vọng hồi phục cho VN-Index trong tháng 8

SSI chốt quyền trả cổ tức tiền mặt và phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu

SSI chốt quyền trả cổ tức tiền mặt và phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu

Dành cho bạn

Doanh nghiệp Hà Nội tăng sức bật, dẫn đầu quy mô vốn

Doanh nghiệp Hà Nội tăng sức bật, dẫn đầu quy mô vốn

Thay đổi góc nhìn về “sử dụng không hợp pháp hóa đơn” từ thực tiễn

Thay đổi góc nhìn về “sử dụng không hợp pháp hóa đơn” từ thực tiễn

Ngoại giao phục vụ phát triển: Lấy kết quả thực chất làm thước đo

Ngoại giao phục vụ phát triển: Lấy kết quả thực chất làm thước đo

Bảo đảm quyền tài sản, chủ động nguồn lực trong tình huống đặc biệt

Bảo đảm quyền tài sản, chủ động nguồn lực trong tình huống đặc biệt

Số hóa cấp mã số vùng trồng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản

Số hóa cấp mã số vùng trồng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản

Cổ phiếu TIX chính thức được giao dịch ký quỹ trở lại

Cổ phiếu TIX chính thức được giao dịch ký quỹ trở lại

Đọc thêm

Lợi nhuận doanh nghiệp và nâng hạng dẫn dắt kỳ vọng thị trường cuối năm

Lợi nhuận doanh nghiệp và nâng hạng dẫn dắt kỳ vọng thị trường cuối năm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm động lực từ sự cải thiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và hiệu ứng nâng hạng thị trường. Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định, cơ hội hiện hữu ở những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận tích cực và được hưởng lợi từ các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tăng nhẹ ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tăng nhẹ ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm

(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tăng nhẹ ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm khi nhu cầu đặt thầu duy trì tích cực, dù mặt bằng lợi suất trên thị trường thứ cấp nhìn chung ít biến động.
Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Đại Việt Group bị xử phạt

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Đại Việt Group bị xử phạt

(TBTCO) - Bà Dư Thị Vân - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Việt Group (DVG) bị xử phạt 92,5 triệu đồng do thực hiện các hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
Lợi nhuận ngành phân bón phân hóa, hai “ông lớn” giữ nhịp tăng trưởng

Lợi nhuận ngành phân bón phân hóa, hai “ông lớn” giữ nhịp tăng trưởng

(TBTCO) - Chu kỳ phục hồi của giá urê đang tạo động lực mới cho cổ phiếu ngành phân bón. Tuy vậy, không phải lúc nào sự phục hồi về giá cũng giúp mọi doanh nghiệp trong ngành đều hưởng lợi.
Quản lý rủi ro, khơi thông nguồn lực từ tài sản mã hóa

Quản lý rủi ro, khơi thông nguồn lực từ tài sản mã hóa

(TBTCO) - Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn định hình khuôn khổ quản lý và mô hình vận hành. Theo các chuyên gia, để thị trường phát triển an toàn, Việt Nam cần đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý, quản lý theo mức độ rủi ro và xây dựng hạ tầng dữ liệu, định danh, xác thực đủ tin cậy.
SJ Group ghi nhận lợi nhuận 526 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

SJ Group ghi nhận lợi nhuận 526 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(TBTCO) - SJ Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế 526,3 tỷ đồng sau nửa đầu năm, tăng 143,1% so với cùng kỳ. Doanh thu trong kỳ chủ yếu đến từ các hợp đồng đã ký và khoản thanh toán theo tiến độ tại dự án Nam An Khánh trong năm 2025.
Chứng khoán phái sinh ngày 3/8: Nhà đầu thận trọng trước nhịp bứt phá mạnh của VN30

Chứng khoán phái sinh ngày 3/8: Nhà đầu thận trọng trước nhịp bứt phá mạnh của VN30

(TBTCO) - VN30-Index bật tăng hơn 45 điểm, vượt mốc 1.900 điểm trong phiên đầu tuần nhờ lực cầu lan tỏa ở nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai VN30 vẫn giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở, cho thấy giới đầu tư phái sinh bắt đầu thận trọng khi thị trường tiến gần vùng kháng cự 1.930 - 1.950 điểm.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 3/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Hải quan triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Thị trường bánh kẹo vào mùa thấp điểm, Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý II

Thị trường bánh kẹo vào mùa thấp điểm, Bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 1,7 tỷ đồng trong quý II

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, mạnh tay gom cổ phiếu nhà Vingroup

Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, mạnh tay gom cổ phiếu nhà Vingroup

Chứng khoán phái sinh ngày 4/8: VN30-Index tăng phiên thứ 6, nhà đầu tư phái sinh vẫn thận trọng

Chứng khoán phái sinh ngày 4/8: VN30-Index tăng phiên thứ 6, nhà đầu tư phái sinh vẫn thận trọng

Nâng tầm phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, huy động hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước

Nâng tầm phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, huy động hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước

Ngành Thuế triển khai đồng bộ công khai thông tin người nộp thuế cần làm sạch mã số thuế

Ngành Thuế triển khai đồng bộ công khai thông tin người nộp thuế cần làm sạch mã số thuế

Cần cơ chế đánh giá cụ thể, khách quan để bảo vệ người dám đổi mới

Cần cơ chế đánh giá cụ thể, khách quan để bảo vệ người dám đổi mới

PVcomBank lãi đậm hơn 1.000 tỷ đồng nhờ giảm trích lập, "núi" nợ và lãi treo vẫn đè nặng

PVcomBank lãi đậm hơn 1.000 tỷ đồng nhờ giảm trích lập, "núi" nợ và lãi treo vẫn đè nặng

Chứng khoán ngày 4/8: VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tiến sát mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 4/8: VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, tiến sát mốc 1.800 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +110.78
04/08 | +110.78 (7,600.50 +110.78 (+1.48%))
DJI +693.38
04/08 | +693.38 (53,178.41 +693.38 (+1.32%))
IXIC +540.04
04/08 | +540.04 (25,913.90 +540.04 (+2.13%))
NYA +147.98
04/08 | +147.98 (24,255.53 +147.98 (+0.61%))
XAX -88.42
04/08 | -88.42 (8,359.73 -88.42 (-1.05%))
BUK100P +4.21
04/08 | +4.21 (1,082.18 +4.21 (+0.39%))
RUT +50.57
04/08 | +50.57 (2,981.91 +50.57 (+1.73%))
VIX -0.29
04/08 | -0.29 (15.57 -0.29 (-1.83%))
FTSE +33.94
04/08 | +33.94 (10,891.64 +33.94 (+0.31%))
GDAXI +180.43
04/08 | +180.43 (26,181.74 +180.43 (+0.69%))
FCHI +25.28
04/08 | +25.28 (8,639.10 +25.28 (+0.29%))
STOXX50E +50.44
04/08 | +50.44 (6,476.94 +50.44 (+0.78%))
N100 +16.91
04/08 | +16.91 (1,956.14 +16.91 (+0.87%))
BFX +47.18
04/08 | +47.18 (5,714.46 +47.18 (+0.83%))
MOEX.ME -0.11
04/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -156.48
04/08 | -156.48 (25,852.92 -156.48 (-0.60%))
STI -0.03
04/08 | -0.03 (5,612.25 -0.03 (-0.00%))
AXJO +126.50
04/08 | +126.50 (9,145.80 +126.50 (+1.40%))
AORD +133.50
04/08 | +133.50 (9,311.90 +133.50 (+1.45%))
BSESN -210.08
04/08 | -210.08 (78,428.95 -210.08 (-0.27%))
JKSE +85.12
04/08 | +85.12 (6,319.61 +85.12 (+1.37%))
KLSE +6.93
04/08 | +6.93 (1,732.66 +6.93 (+0.40%))
NZ50 +128.53
04/08 | +128.53 (13,903.46 +128.53 (+0.93%))
KS11 +101.50
04/08 | +101.50 (6,358.95 +101.50 (+1.62%))
TWII -25.75
04/08 | -25.75 (43,360.66 -25.75 (-0.06%))
GSPTSE -279.66
04/08 | -279.66 (35,226.14 -279.66 (-0.79%))
BVSP +2,260.52
04/08 | +2,260.52 (180,260.75 +2,260.52 (+1.28%))
MXX -239.77
04/08 | -239.77 (66,697.22 -239.77 (-0.36%))
IPSA -59.68
04/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -16,879.50
04/08 | -16,879.50 (3,274,443.25 -16,879.50 (-0.51%))
TA125.TA +26.83
04/08 | +26.83 (4,059.23 +26.83 (+0.67%))
CASE30 +407.40
04/08 | +407.40 (54,501.70 +407.40 (+0.75%))
JN0U.JO +108.98
04/08 | +108.98 (6,918.43 +108.98 (+1.60%))
DX-Y.NYB +0.07
04/08 | +0.07 (99.97 +0.07 (+0.07%))
125904-USD-STRD +25.37
04/08 | +25.37 (2,882.43 +25.37 (+0.89%))
XDB -0.30
04/08 | -0.30 (134.47 -0.30 (-0.22%))
XDE -0.12
04/08 | -0.12 (115.17 -0.12 (-0.11%))
000001.SS +12.62
04/08 | +12.62 (3,822.28 +12.62 (+0.33%))
N225 +202.63
04/08 | +202.63 (63,957.53 +202.63 (+0.32%))
XDN +0.09
04/08 | +0.09 (63.52 +0.09 (+0.14%))
XDA +0.03
04/08 | +0.03 (70.36 +0.03 (+0.05%))