Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, UBCKNN đã công bố Quyết định số 2039/QĐ-BTC ngày 30/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo đối với bà Hồ Thị Hằng - Phó Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán từ ngày 01/8/2026.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương chúc mừng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán được kiện toàn lãnh đạo, đồng thời đánh giá, bà Hồ Thị Hằng có 27 năm công tác trong ngành Tài chính, đã trải qua nhiều vị trí công tác, luôn thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và có nhiều đóng góp cho ngành.

Bí thư Đảng ủy cơ quan UBCKNN, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương (bên phải) trao Quyết định cho bà Hồ Thị Hằng - tân Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán. Ảnh: SSC

Chủ tịch UBCKNN đề nghị, trên cương vị mới, bà Hồ Thị Hằng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán trong công tác quản lý, giám sát và tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, bền vững. Đồng thời, tăng cường đoàn kết nội bộ, tổ chức, phân công công việc khoa học, hiệu quả và chủ động tham mưu lãnh đạo UBCKNN trong công tác quản lý các công ty chứng khoán.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hồ Thị Hằng cảm ơn Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo UBCKNN đã tin tưởng giao trọng trách mới. Trước khối lượng công việc lớn và yêu cầu chuyên môn cao tại Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, bà Hồ Thị Hằng cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cầu thị, không ngừng học hỏi; cùng tập thể lãnh đạo, cấp ủy và toàn thể cán bộ, công chức Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán kế thừa những kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Bà Hằng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo UBCKNN cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị thuộc UBCKNN để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.