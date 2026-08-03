Vốn FDI vào Việt Nam vượt 38 tỷ USD sau 7 tháng

Trong đó, cả nước có 2.429 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 21,05 tỷ USD, tăng 7,8% về số dự án và gấp 2,1 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút vốn đăng ký cấp mới lớn nhất với 11,58 tỷ USD, chiếm 55% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp theo là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước và điều hòa với 3,13 tỷ USD, chiếm 14,9%; các ngành còn lại đạt 6,34 tỷ USD, chiếm 30,1%.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 7 tháng giai đoạn 2022-2026 (Tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê.

Có 69 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong bảy tháng đầu năm. Trong đó, singapore dẫn đầu với 7,5 tỷ USD, chiếm 35,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc với 5,61 tỷ USD, chiếm 26,7%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 2,91 tỷ USD, chiếm 13,8%; Trung Quốc đạt 1,73 tỷ USD, chiếm 8,3%; Nhật Bản đạt 1,37 tỷ USD, chiếm 6,5%; Hà Lan đạt 424,3 triệu USD, chiếm 2%.

Ở nhóm dự án đang hoạt động, có 666 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký bổ sung đạt 10,43 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh tăng thêm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 17,94 tỷ USD, chiếm 57% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5,23 tỷ USD, chiếm 16,6%; các ngành còn lại đạt 8,31 tỷ USD, chiếm 26,4%.

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Trong bảy tháng đầu năm có 1.815 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 6,58 tỷ USD, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 578 lượt góp vốn làm tăng vốn điều lệ doanh nghiệp với giá trị 2,35 tỷ USD; 1.237 lượt mua lại cổ phần trong nước không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,23 tỷ USD.

Theo lĩnh vực, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút lượng vốn góp, mua cổ phần lớn nhất với 2,68 tỷ USD, chiếm 40,8%; tiếp đến là bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 1,96 tỷ USD, chiếm 29,7%; các ngành còn lại đạt 1,94 tỷ USD, chiếm 29,5%.

Về giải ngân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong bảy tháng năm 2026 ước đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của bảy tháng trong vòng 5 năm qua.

Trong tổng vốn FDI thực hiện, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,55 tỷ USD, chiếm 82,6%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,1 tỷ USD, chiếm 7,5%; lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 549,3 triệu USD, chiếm 3,6%.