Đầu tư

Đà Nẵng rộng mở dư địa thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới

Hoàng Anh

Hoàng Anh

22:34 | 31/07/2026
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tạo động lực để TP. Đà Nẵng thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới. Đây cũng là chiến lược phát triển mà Đà Nẵng đang theo đuổi.
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Hút vốn vào công nghệ

Dòng vốn FDI vào TP. Đà Nẵng những năm gần đây ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực, với sự dịch chuyển rõ nét vào các lĩnh vực công nghệ cao và vi mạch bán dẫn. Việc các doanh nghiệp nước ngoài ưu tiên đầu tư vào những ngành công nghiệp tiên tiến không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của thành phố trong chiến lược phát triển dựa trên khoa học và công nghệ.

Đặc biệt, Đà Nẵng đã thu hút nhiều dự án về vi mạch, bán dẫn - lĩnh vực công nghệ mới nhiều tiềm năng. Trong đó, có thể kể đến dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn, có tổng vốn hơn 1.800 tỷ đồng của Công ty cổ phần VSAP LAB.

Dự án VSAP LAB đang phát triển mô hình Lab-Fab trong lĩnh vực đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn. Mô hình này kết nối nghiên cứu, thiết kế, phát triển quy trình, chế tạo nguyên mẫu, kiểm thử và sản xuất thử nghiệm trong cùng một hệ thống. Sau khi công nghệ và sản phẩm được chứng minh, quy trình có thể được chuyển giao cho các đối tác sản xuất hàng loạt.

Đà Nẵng rộng mở dư địa thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới
Dự án VSAP LAB là ví dụ điển hình cho định hướng thu hút đầu tư mới của Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Bảo Anh - Đồng Sáng lập kiêm Tổng Giám đốc VSAP LAB cho rằng, trong bối cảnh các tập đoàn quốc tế đang tái cấu trúc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Việt Nam ngày càng được quan tâm như một địa điểm đầu tư mới. Trong đó, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội rất tốt để chuyển từ địa phương mạnh về công nghệ thông tin và dịch vụ sang một trung tâm phát triển các ngành công nghệ mới có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và sản xuất công nghệ cao.

Đà Nẵng có nhiều lợi thế như môi trường sống tốt, nguồn nhân lực kỹ thuật trẻ, hệ thống trường đại học tương đối mạnh, vị trí thuận lợi trong khu vực miền Trung, đặc biệt là định hướng phát triển công nghệ... Thành phố cũng đã xác định mục tiêu trở thành một trong 3 trung tâm lớn của Việt Nam về thiết kế vi mạch và ứng dụng AI, đồng thời hướng tới xây dựng đội ngũ khoảng 5.000 nhân lực bán dẫn chất lượng cao vào năm 2030.

Theo ông Nguyễn Bảo Anh, đối với các dự án công nghệ cao, nhà đầu tư không chỉ quan tâm tới ưu đãi về thuế hoặc đất đai, mà còn rất chú trọng tới tốc độ xử lý thủ tục, độ ổn định của hạ tầng điện, nước và viễn thông, khả năng tuyển dụng nhân sự, hệ sinh thái nhà cung cấp, năng lực hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ và sự nhất quán của chính sách trong thời gian dài. Từ đó, ong khuyến nghị Đà Nẵng cần chuyển từ thu hút từng dự án riêng lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái có khả năng “giữ chân” và giúp doanh nghiệp phát triển lâu dài

Đồng thời, xây dựng cơ chế “một đầu mối, một kế hoạch, một thời hạn” cho các dự án công nghệ cao; xem hạ tầng kỹ thuật là một phần quan trọng của chính sách thu hút đầu tư. Chính sách nhân lực phải được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và ban hành cơ chế hỗ trợ các dự án công nghệ trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất thử nghiệm…

Động lực từ Nghị quyết số 10-NQ/TW

Dòng vốn FDI tại Đà Nẵng đang ghi nhận mức tăng trưởng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút hơn 358 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 1.133 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ USD.

Đáng chú ý, dòng vốn FDI vào Đà Nẵng đã chuyển mạnh vào lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ chất lượng cao.

Về vốn thực hiện, theo Thống kê Đà Nẵng, tính chung 6 tháng đầu năm 2026, vốn FDI thực hiện ước đạt 6.330 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Đà Nẵng rộng mở dư địa thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới
Đà Nẵng đang hút mạnh dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, vi mạch bán dẫn. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Vũ Quang Hùng - Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng khẳng định, Thành phố đang đứng trước cơ hội đón dòng vốn FDI chất lượng cao. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trở thành cú hích quan trọng, tạo nền tảng chính sách để Đà Nẵng nâng cao năng lực thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới.

Theo ông Hùng, những định hướng được đề ra tại Nghị quyết số 10-NQ/TW rất phù hợp với chiến lược phát triển mà Đà Nẵng đang theo đuổi, đó là lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới; ưu tiên phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Ông Hùng phân tích, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu này với hệ thống khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, cùng đội ngũ nhân lực trẻ, có năng lực tiếp cận công nghệ mới. Việc hình thành Khu thương mại tự do Đà Nẵng tiếp tục mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện kết nối các hoạt động sản xuất công nghệ cao, logistics, thương mại, dịch vụ, tài chính và đổi mới sáng tạo.

“Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp công nghệ chuyên biệt trong chuỗi cung ứng toàn cầu” - ông Hùng chia sẻ.

Tuy nhiên, Đà Nẵng không đặt mục tiêu thu hút FDI bằng mọi giá, mà hướng đến lựa chọn những dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao và công nghệ lõi; có hoạt động nghiên cứu, thiết kế và đổi mới sáng tạo; cam kết đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương; tạo liên kết và cơ hội tham gia chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam…

“Nghị quyết số 10-NQ/TW mở ra một giai đoạn phát triển mới của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với Đà Nẵng, đây vừa là cơ hội đón nhận sự dịch chuyển của dòng vốn công nghệ toàn cầu, vừa đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, hạ tầng, nhân lực và chất lượng phục vụ nhà đầu tư. Với không gian phát triển mới, hệ sinh thái các khu chức năng chiến lược đang từng bước được hoàn thiện và quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, Đà Nẵng hướng tới trở thành điểm đến tin cậy của dòng vốn FDI thế hệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo” - ông Hùng khẳng định.

Đà Nẵng là điểm đến của nhiều dự án FDI quy mô, như dự án Bến cảng container Liên Chiểu Đà Nẵng (45.268 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất thảm thương mại và thảm dùng cho ô tô tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng (100 triệu USD)… Nhiều dự án công nghệ cũng được triển khai đầu tư như dự án Sản xuất linh kiện hàng không của Universal Alloy Corporation, Hoa Kỳ (160 triệu USD); dự án KP Aerospace Vietnam (20 triệu USD), dự án của Tập đoàn Foxlink (khoảng 135 triệu USD)…
Hoàng Anh
Từ khóa:
đà nẵng

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