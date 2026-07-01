Viết nên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển

Sáng 30/6, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Nghị quyết số 10). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến gần 35 điểm cầu của các bộ, ngành, địa phương, với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 30/62026. Ảnh: An Thư

Ba cực tăng trưởng quyết tâm thu hút dòng vốn chất lượng cao

Trình bày tại hội nghị về những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: “Đây không chỉ là Nghị quyết điều chỉnh đơn thuần về thu hút đầu tư nước ngoài, mà là Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng”.

Để kịp thời triển khai Nghị quyết, đại diện các cực tăng trưởng của cả nước là TP Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng đã trình bày nhiều mục tiêu, giải pháp trọng tâm. Thành phố Hà Nội nêu các nhóm giải pháp để biến nhân lực thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiên phong triển khai các Nghị quyết số 10, số 57 (Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia), đưa Hà Nội “trở thành trung tâm hội tụ nhân tài, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo của cả nước”.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh tập trung vào xây dựng thiết chế để triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế trở thành “đại bản doanh” của dòng vốn quốc tế. Thành phố xác định đây không phải là dự án riêng của mình mà là một thiết chế tài chính quốc gia, là cầu nối để các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả dòng vốn quốc tế.

Đại diện miền Trung, thành phố Đà Nẵng lựa chọn hướng đi chiến lược thông qua cải cách thể chế với quan điểm “thể chế đi trước, dòng vốn theo sau”. Thành phố sẽ tập trung vào 3 sản phẩm đột phá gồm: xây dựng cơ chế kết nối thị trường vốn quốc tế (VFC Connect), phát triển sản phẩm mã hóa tài sản thực bằng công nghệ blockchain, và huy động vốn nước ngoài để phục vụ các siêu dự án hạ tầng.

Tại hội nghị, đại diện Dragon Capital khẳng định cam kết tiếp tục ủng hộ Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam; tiếp tục làm cầu nối các nguồn vốn quốc tế, ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp tuân theo nguyên tắc ESG (môi trường, xã hội, quản trị); phát triển lớn mạnh hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức của Việt Nam.

Sự cộng hưởng giữa chiến lược “hạ tầng mềm” của Hà Nội, xây dựng “đại bản doanh” của dòng vốn quốc tế của TP. Hồ Chí Minh và tư duy “thể chế đi trước” của Đà Nẵng đã thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng thay đổi để đón làn sóng đầu tư thế hệ mới của các địa phương theo đúng định hướng Nghị quyết số 10.

Tinh thần này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư quốc tế. Tại hội nghị, đại diện các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn đã có những phát biểu tâm huyết, đánh giá cao tư duy đổi mới của Đảng, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp mới để khơi thông nguồn vốn chất lượng cao.

Đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, ông Takuya Sahashi - Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam, đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Nghị quyết số 10. Khẳng định 57% các công ty Nhật Bản có kế hoạch tăng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam (cao nhất ASEAN), ông Sahashi cho biết Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết đồng hành cùng chính quyền Việt Nam và các bên liên quan để hiện thực hoá tầm nhìn được nêu trong Nghị quyết số 10.

Bước chuyển lớn trong tư duy phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ đây là Nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sự thay đổi này là phù hợp với bối cảnh lịch sử. Việt Nam từ nền kinh tế khép kín, thiếu vốn và phụ thuộc nhiều vào viện trợ quốc tế trở thành nền kinh tế có độ mở cao, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Sự trưởng thành đó mang lại một vị thế mới, buộc chúng ta phải thay đổi tư duy, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã phân tích: “Ngày nay, Việt Nam đã có một vị thế khác. Chúng ta không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó, chúng ta phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn: Làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, nâng cao năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và sự tự chủ của nền kinh tế?”. Câu hỏi này chính là kim chỉ nam cho chặng đường phía trước, chấm dứt kỷ nguyên chạy theo số lượng để chuyển sang kỷ nguyên chắt lọc chất lượng.

Một trong những thông điệp mạnh mẽ trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là kiên quyết từ bỏ tư duy cạnh tranh bằng tiêu chuẩn thấp, giá rẻ. "Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo… Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Để hiện thực hóa triết lý phát triển này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, yêu cầu các cơ quan nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại phục vụ doanh nghiệp, không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Đồng thời, tư duy về ưu đãi cũng được định hình lại một cách sòng phẳng, “bỏ tư duy ưu đãi đầu vào thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết”. Điều này có nghĩa là, dự án xanh, công nghệ cao, dùng nhà cung ứng Việt Nam sẽ được thưởng xứng đáng; ngược lại, vi phạm cam kết sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí “thu hồi ưu đãi, thu hồi đất hoặc chấm dứt dự án”.

Nhiệm vụ trung tâm của Nghị quyết được Tổng Bí thư nhấn mạnh là phải “phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp Việt Nam”. Không có hệ sinh thái nội địa mạnh, mọi nỗ lực thu hút FDI sẽ chỉ mang lại những “ốc đảo” gia công đơn thuần.

Để sớm đưa các mục tiêu thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước.

“Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết nên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.