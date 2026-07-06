Doanh nghiệp

Nghị quyết 10-NQ/TW: Từ thu hút FDI đến kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
16:00 | 06/07/2026
(TBTCO) - Nghị quyết 10-NQ/TW không chỉ đặt mục tiêu thu hút 200 - 300 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026 - 2030 mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển khu vực đầu tư nước ngoài. Trọng tâm chính sách chuyển từ thu hút dòng vốn sang thu hút công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo, hướng tới nâng cao năng suất, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước và đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
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Thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh mới

Theo ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn Đầu tư Savills Việt Nam, điểm đáng chú ý nhất của Nghị quyết lần này là định hướng tái định vị vai trò của khu vực FDI trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia.

“Nghị quyết 10-NQ/TW đánh dấu sự chuyển dịch từ tư duy thu hút vốn sang tư duy kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia. Giá trị cốt lõi của Nghị quyết không nằm ở mục tiêu 200-300 tỷ USD vốn FDI đăng ký, mà ở việc định hình một mô hình tăng trưởng mới dựa trên công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo. Trong giai đoạn tới, câu hỏi không còn là Việt Nam thu hút được bao nhiêu vốn FDI, mà là thu hút được bao nhiêu công nghệ, bao nhiêu tri thức và bao nhiêu giá trị gia tăng cho nền kinh tế" - ông Sử Ngọc Khương nói.

Đây là lần đầu tiên định hướng phát triển khu vực FDI được đặt trong bối cảnh nâng cao năng suất quốc gia và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Điều này phản ánh quyết tâm đưa Việt Nam vượt lên khỏi vai trò là điểm đến sản xuất truyền thống để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và phân bổ nguồn lực chiến lược của khu vực.

Trong hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực nhờ vị trí địa lý thuận lợi, môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động cạnh tranh và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp.

Theo phân tích của Savills, các nhà đầu tư hiện nay không chỉ đánh giá một quốc gia dựa trên mức ưu đãi thuế hay chi phí sản xuất. Những yếu tố như tính minh bạch của môi trường đầu tư, khả năng dự báo chính sách, hiệu quả thực thi pháp luật, mức độ bảo vệ quyền tài sản và chất lượng quản trị quốc gia đang ngày càng đóng vai trò quyết định trong các quyết định đầu tư dài hạn.

Nghị quyết 10-NQ/TW: Từ thu hút FDI đến kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia
Nghị quyết 10-NQ/TW hướng tới thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết với doanh nghiệp trong nước làm động lực nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ảnh Đức Thanh

Ông Khương cho rằng: “Trong giai đoạn mới, lợi thế cạnh tranh bền vững của một nền kinh tế không còn nằm ở mức ưu đãi cao hơn đối thủ, mà nằm ở khả năng tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư. Niềm tin đó được hình thành từ sự ổn định chính sách, tính nhất quán trong thực thi và khả năng bảo vệ hiệu quả các quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp”.

Trong nền kinh tế tri thức, tài sản có giá trị lớn nhất của doanh nghiệp không chỉ là nhà máy hay máy móc, mà còn là công nghệ, dữ liệu, thương hiệu, thuật toán và bí quyết sản xuất. Khi những tài sản vô hình này được bảo vệ tốt hơn, các tập đoàn quốc tế sẽ có thêm cơ sở để chuyển giao công nghệ, mở rộng hoạt động nghiên cứu và triển khai các dự án có hàm lượng đổi mới sáng tạo cao tại Việt Nam.

Từ thu hút vốn sang thu hút công nghệ, tri thức và hệ sinh thái đầu tư

Một trong những điểm nổi bật nhất của Nghị quyết 10-NQ/TW là định hướng chuyển trọng tâm từ thu hút dòng vốn sang thu hút các nguồn lực tạo ra năng suất dài hạn cho nền kinh tế. Danh mục các lĩnh vực ưu tiên bao gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, logistics hiện đại và nhiều ngành công nghệ cao khác. Đồng thời, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút các trung tâm R&D, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm điều hành khu vực và các dịch vụ dùng chung của các tập đoàn đa quốc gia.

Theo ông Khương, định hướng này phản ánh tham vọng nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. “Nếu trước đây lợi thế chủ yếu đến từ năng lực sản xuất và lắp ráp, thì trong giai đoạn tới, giá trị gia tăng sẽ ngày càng tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, quản trị dữ liệu, phát triển sản phẩm và đổi mới sáng tạo. Đây là những mắt xích tạo ra giá trị cao nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu” - ông Khương phân tích.

Bên cạnh đó, mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng của khu vực FDI cho thấy trọng tâm chính sách không còn nằm ở việc thu hút vốn đơn thuần, mà hướng đến việc nâng cao hiệu ứng lan tỏa đối với khu vực doanh nghiệp trong nước. Theo Savills, đây là điều kiện quan trọng để nền kinh tế Việt Nam từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh nội tại và giảm sự phụ thuộc vào các lợi thế chi phí truyền thống.

“Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ không còn là cuộc cạnh tranh thu hút FDI về quy mô vốn, mà là cuộc cạnh tranh về chất lượng môi trường đầu tư. Nghị quyết 10-NQ/TW đã đặt ra một tầm nhìn rõ ràng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, nhưng thách thức lớn nhất là biến các cam kết chính sách thành trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư. Nếu các cải cách về thể chế, nhân lực và môi trường kinh doanh được triển khai đồng bộ, Việt Nam hoàn toàn có thể chuyển từ vị thế tham gia chuỗi giá trị sang vị thế đồng kiến tạo chuỗi giá trị toàn cầu trong thập kỷ tới” ông Khương nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình cho rằng, Nghị quyết 10-NQ/TW mang ý nghĩa rất lớn ở góc độ thay đổi tư duy phát triển. Trước đây, chúng ta chủ yếu tập trung vào mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Còn hiện nay, định hướng mới là không chỉ thu hút vốn mà còn giữ chân dòng vốn, thu hút công nghệ, tri thức và tạo ra giá trị gia tăng lâu dài cho nền kinh tế. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, đây là tín hiệu tích cực vì thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có khả năng phát triển dài hạn.

Điều này sẽ tác động đến cả dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) và dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII). Với FDI, khu vực này vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Còn đối với dòng vốn gián tiếp, Nghị quyết 10-NQ/TW góp phần củng cố niềm tin, tạo điều kiện để dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường chứng khoán sau giai đoạn bán ròng kéo dài từ năm 2025./.

Mai Tấn
Từ khóa:
Nghị quyết 10-NQ/TW thu hút fdi năng lực cạnh tranh quốc gia

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