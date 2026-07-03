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Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Bài và ảnh: Đức Thanh

Bài và ảnh: Đức Thanh

18:37 | 03/07/2026
(TBTCO) - Ngày 3/7/2026, Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác cán bộ. Đại tá Vũ Cao Sơn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) được tiếp nhận đến công tác tại Bộ Tài chính và được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.
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Tham dự lễ công bố, về phía Bộ Tài chính có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tài chính; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; cùng tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Bộ.

Về phía Bộ Công an, tham dự có Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an; thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi lễ.
Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trao Quyết định cho tân Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Vũ Cao Sơn.
Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Vũ Cao Sơn.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chúc mừng đồng chí Vũ Cao Sơn được tín nhiệm đảm nhiệm cương vị mới; đồng thời nhấn mạnh, Văn phòng Bộ là đơn vị giữ vai trò trung tâm trong công tác tham mưu tổng hợp, đôn đốc, điều phối và bảo đảm hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ. Vì vậy, việc kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Bộ Tài chính đang tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại công an các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Vũ Cao Sơn sẽ sớm tiếp cận công việc, phát huy thế mạnh của mình, cùng tập thể Văn phòng Bộ đoàn kết, xây dựng môi trường làm việc kỷ luật, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối và phục vụ hoạt động điều hành của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu và giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Cao Sơn.
Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ
Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Vũ Cao Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Cao Sơn bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực học hỏi, chủ động nghiên cứu, tích cực tham mưu, nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những kết quả mà các thế hệ lãnh đạo Văn phòng Bộ đã xây dựng; đồng thời cùng tập thể Văn phòng Bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, điều phối, góp phần phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Bộ Tài chính.

Đồng chí nhấn mạnh sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Văn phòng Bộ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới phương thức làm việc, xây dựng Văn phòng Bộ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tân Chánh Văn phòng Bộ cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính và sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trong và ngoài Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ
Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Vũ Cao Sơn bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng giao trọng trách mới.

Trước đó, ngày 30/6/2026, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc biệt phái Đại tá Vũ Cao Sơn đến công tác tại Bộ Tài chính theo hình thức biệt phái công khai sĩ quan Công an nhân dân, kể từ ngày 1/7/2026. Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, việc biệt phái nhằm đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ, đồng thời góp phần tăng cường phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ
Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Cao Sơn.
Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an; lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ
Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Vân, các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng, đại diện các đơn vị chụp ảnh chung tại buổi lễ.
Bài và ảnh: Đức Thanh
Từ khóa:
bộ công an bộ trưởng bộ tài chính Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chánh văn phòng bộ tài chính

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