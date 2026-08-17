Tài chính

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
12:40 | 17/08/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2210/QĐ-BTC ngày 14/8/2026 giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) gần 60.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) giao cho Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 31 tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I, năm học 2026-2027.
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Cụ thể, Cục Dự trữ Nhà nước được giao xuất cấp (không thu tiền) 59.742.174,16 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 31 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, theo quy định tại các Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, Nghị định số 339/2025/NĐ-CP, Nghị định số 188/2026/NĐ-CP.

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I, năm học 2026 - 2027
Cục Dự trữ Nhà nước được giao xuất cấp gần 5.055 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La trong học kỳ I, năm học 2026 -2027. Ảnh: Khánh Huyền

Căn cứ số lượng gạo DTQG tại thời điểm xuất cấp, Cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp vận chuyển gạo DTQG đến các trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu Nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Gạo được giao trên phương tiện vận chuyển của bên giao.

Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực tổ chức vận chuyển gạo DTQG cho đơn vị tiếp nhận gạo DTQG của tỉnh, thành phố tại trung tâm cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân 31 tỉnh, thành phố.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân 31 tỉnh, thành phố, thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại các Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, Nghị định số 339/2025/NĐ-CP, Nghị định số 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ; đảm bảo việc tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo DTQG hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, không để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo DTQG./.

Đức Minh
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bộ tài chính cục dự trữ nhà nước bộ dân tộc và tôn giáo bộ giáo dục và đào tạo vận chuyển gạo dự trữ quốc gia cấp phát gạo dự trữ đúng đối tượng học sinh học viện gạo dự trữ quốc gia năm học 2026 - 2027

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