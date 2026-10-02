Tài chính

Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
16:38 | 02/10/2026
(TBTCO) - Ngày 2/10/2026, tại cơ sở Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2026, Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất đã chính thức khai mạc. Hội nghị mang chủ đề “Kỷ nguyên năng suất mới của AI hiện thân: Việt Nam – Trụ cột Đông Nam Á” do NIC phối hợp cùng AGIBOT, Tập đoàn Giáo dục Công nghệ Cự đại và ECOLIV Technology tổ chức.
aa

Tầm nhìn chiến lược và hành lang pháp lý vững chắc cho AI hiện thân

Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, cùng đại diện hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu và hơn 20 cơ sở giáo dục đại học - cao đẳng. Hội nghị tập trung thảo luận về xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo từ không gian số sang môi trường vật lý, mở ra bước đột phá về năng suất lao động.

Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực
Các đại biểu cùng robot thực hiện nghi thức khai mạc Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh, AI hiện thân (Embodied AI) đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết bài toán thiếu hụt lao động, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng tăng trưởng trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp chế tạo, logistics, nông nghiệp, y tế, dịch vụ cũng như giáo dục và du lịch.

“NIC xác định AI hiện thân và robot là một trong những trụ cột công nghệ cốt lõi. Chúng tôi tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: kết nối và quy tụ nguồn lực chính sách - công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời thúc đẩy thử nghiệm, thương mại hóa, tận dụng hạ tầng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để đưa NIC trở thành trung tâm trình diễn, thử nghiệm (sandbox) hàng đầu” - ông Hoàng Trung Hiếu chia sẻ.

Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực
Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh khung pháp lý cho công nghệ cao tại Việt Nam ngày càng được hoàn thiện. Tiêu biểu có thể kể đến: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá hàng đầu; Luật Trí tuệ nhân tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, tạo hành lang pháp lý an toàn và có trách nhiệm.

Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực
Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu. Ảnh: Đức Minh

Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg (ngày 30/4/2026) của Thủ tướng Chính phủ đưa “Công nghệ robot và tự động hóa” vào danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, ưu tiên phát triển robot di động tự hành và các giải pháp sản xuất thông minh.

Trải nghiệm công nghệ đỉnh cao và không gian ứng dụng thực tế

AI hiện thân là sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lực nhận thức, xử lý, ra quyết định của trí tuệ nhân tạo với khả năng tương tác vật lý thông qua robot và thiết bị thông minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được trực tiếp chiêm ngưỡng và trải nghiệm các giải pháp công nghệ tiên tiến do AGIBOT trình diễn.

Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực
Robot hình người biểu diễn tại sự kiện. Ảnh: Đức Minh

Các dòng sản phẩm nổi bật bao gồm robot hình người, robot bốn chân, robot bánh xe cùng các hệ thống AI hiện thân phục vụ đa dạng cho công tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và vận hành công nghiệp.

Những màn trình diễn thực tế này đã minh chứng rõ nét cho khả năng đưa công nghệ vào đời sống, giúp các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục hình dung rõ hơn về tiềm năng tối ưu hóa quy trình sản xuất trong kỷ nguyên số.

Thắt chặt hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp, nhà trường và viện nghiên cứu

Một trong những điểm nhấn quan trọng của hội nghị là các hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái hợp tác giữa doanh nghiệp công nghệ và các cơ sở giáo dục. Tập đoàn Giáo dục Công nghệ Cự đại Quảng Tây, ECOLIV Technology và AGIBOT đã có những phiên thảo luận chuyên sâu về việc đưa công nghệ AI hiện thân vào chương trình đào tạo tại Việt Nam.

Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực
Lễ ký giữa Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Cự đại Quảng Tây Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực
Lễ ký giữa Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Cự đại Quảng Tây với Hiệp Hội giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam.
Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực
Lễ ký giữa Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Cự đại Quảng Tây với Trường Cơ khí – Ô tô, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược quan trọng giữa Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Cự đại Quảng Tây và các đối tác uy tín trong nước: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Cơ khí – Ô tô, Đại học Công nghiệp Hà Nội; Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam.

Nội dung hợp tác tập trung vào việc xây dựng chương trình đào tạo chuẩn hóa, phát triển hệ thống phòng thí nghiệm liên kết, đào tạo đội ngũ giảng viên, tổ chức thực hành cho sinh viên và triển khai các dự án nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực
Trao chứng nhận đại lý cấp 1 AGIBOT cho các đối tác phân phối đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh
Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất: Định hình kỷ nguyên năng suất mới và chiến lược vươn tầm khu vực
NIC trao tặng danh hiệu đối tác đổi mới sáng tạo cho AGIBOT. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn tầm cỡ mà còn đánh dấu bước tiến chiến lược, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ lõi, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước vươn lên thành trụ cột công nghệ hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong kỷ nguyên số.

Đức Minh
Từ khóa:
Hội nghị AI hiện thân Việt Nam Kỷ nguyên năng suất mới AI hiện thân Chiến lược phát triển AI hiện thân Ứng dụng AI hiện thân trong công nghiệp Phát triển nguồn nhân lực AI hiện thân Luật Trí tuệ nhân tạo 2026 Công nghệ robot và tự động hóa Trình diễn công nghệ AI hiện thân Chương trình đào tạo AI hiện thân Nghị quyết số 57 NQ/TW Bộ Chính trị

Dành cho bạn

Kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ ngành Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ ngành Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Nâng hạng mở hành trình nâng chất thị trường chứng khoán

Nâng hạng mở hành trình nâng chất thị trường chứng khoán

Dịch chuyển dòng vốn dài hạn, tạo lực cho tăng trưởng

Dịch chuyển dòng vốn dài hạn, tạo lực cho tăng trưởng

Bộ Tài chính đẩy mạnh số hóa thủ tục hải quan với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

Bộ Tài chính đẩy mạnh số hóa thủ tục hải quan với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

ICD Tân Cảng - Long Bình bị phạt 157,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

ICD Tân Cảng - Long Bình bị phạt 157,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

FWD Việt Nam và BVBank hợp tác mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

FWD Việt Nam và BVBank hợp tác mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

Đọc thêm

JBIC sẵn sàng mở rộng hỗ trợ Việt Nam huy động vốn cho tăng trưởng

JBIC sẵn sàng mở rộng hỗ trợ Việt Nam huy động vốn cho tăng trưởng

(TBTCO) - Nhu cầu vốn lớn cho mục tiêu tăng trưởng cao đang thúc đẩy Việt Nam đa dạng hóa các kênh huy động trong nước và quốc tế. Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) cho biết sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong các dự án năng lượng, hạ tầng và cả huy động vốn trên thị trường quốc tế.
Đảng bộ Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam

Đảng bộ Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam

(TBTCO) - Đảng bộ Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Gạo đến trường vùng xa, ấm tình trước năm học mới

Gạo đến trường vùng xa, ấm tình trước năm học mới

(TBTCO) - Trước ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực X đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao đợt I hơn 2.247 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ gần 79.500 học sinh, học viên tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Gạo được xuất cấp đúng chủng loại, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng theo quy định.
Phía sau triển vọng tích cực vẫn là bài toán về chất lượng

Phía sau triển vọng tích cực vẫn là bài toán về chất lượng

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao theo hướng bền vững, Việt Nam cần tập trung vào nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị nội địa trong nền kinh tế nhằm tăng sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài.
Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Bộ Tài chính sẽ đưa việc xây dựng, thực hành và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trở thành nội dung gắn với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính; quản lý ngân sách nhà nước; cải cách hành chính; chuyển đổi số; xây dựng văn hóa công vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Đổi mới thực chất, toàn diện công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính

Đổi mới thực chất, toàn diện công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 258/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.
Thu ngân sách Hà Nội đạt 567.597 tỷ đồng trong 9 tháng

Thu ngân sách Hà Nội đạt 567.597 tỷ đồng trong 9 tháng

(TBTCO) - 9 tháng năm 2026, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội ước đạt 567.597 tỷ đồng, bằng 87,3% dự toán và tăng 5,9% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển đạt 111.690 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ.
Ứng dụng công nghệ trong thẩm định giá, giữ vững giá trị cốt lõi của nghề nghiệp

Ứng dụng công nghệ trong thẩm định giá, giữ vững giá trị cốt lõi của nghề nghiệp

(TBTCO) - Sáng 1/10, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 (AVA 28), với chủ đề “Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững”. Sự kiện do Bộ Tài chính đại diện Việt Nam đăng cai tổ chức với sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế của 8 quốc gia thành viên trong Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Các công ty chứng khoán hỗ trợ thiết thực cho tiến trình nâng hạng

Các công ty chứng khoán hỗ trợ thiết thực cho tiến trình nâng hạng

Thị trường mới nổi và bài toán lớn hơn phía trước

Thị trường mới nổi và bài toán lớn hơn phía trước

Hoàn thiện khung pháp lý cho bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý cho bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

VietinBank “bắt tay” GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện

VietinBank “bắt tay” GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện

Đề xuất cho phép nghị định điều chỉnh luật trong trường hợp cấp bách

Đề xuất cho phép nghị định điều chỉnh luật trong trường hợp cấp bách

Chứng khoán ngày 2/10: Lực cầu bắt đáy chưa đủ giúp VN-Index hồi phục

Chứng khoán ngày 2/10: Lực cầu bắt đáy chưa đủ giúp VN-Index hồi phục

Bộ Tài chính và WB thảo luận định hướng Khung đối tác quốc gia giai đoạn 2027–2032: Kiến tạo động lực phát triển mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận định hướng Khung đối tác quốc gia giai đoạn 2027–2032: Kiến tạo động lực phát triển mới

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp thép dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp thép dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ