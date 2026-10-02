Doanh nghiệp

Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp thép dự ứng lực vào thị trường Ba Lan

17:20 | 02/10/2026
(TBTCO) - Viện Kỹ thuật Xây dựng Ba Lan (ITB) vừa cấp chứng chỉ cho sản phẩm cáp thép dự ứng lực (PC Strand) của Hòa Phát sản xuất. Với chứng chỉ này, Hòa Phát có thể cung cấp sản phẩm cho tất cả các đối tượng khách hàng khác nhau tại thị trường Ba Lan, từ các công trình hạ tầng giao thông, cầu đường đến dân dụng mà không có hạn chế nào.
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Hòa Phát đạt chứng chỉ xuất khẩu cáp thép dự ứng lực vào thị trường Ba Lan
Ảnh: TL minh họa

ITB đánh giá, hệ thống kiểm soát chất lượng tại nhà máy của Hòa Phát tuân thủ đầy đủ các quy định kiểm định khắt khe của châu Âu, đảm bảo tính ổn định chất lượng của sản phẩm. Việc đánh giá, cấp chứng chỉ được thực hiện theo tiêu chuẩn Kỹ thuật Quốc gia ITB-KOT-2026/3038 và IBDiM-KOT-2026/1205 - Ba Lan.

Chứng chỉ ITB là sự khẳng định cho chất lượng và năng lực cạnh tranh của cáp thép dự ứng lực Hòa Phát trên thị trường quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để PC Strand Hòa Phát mở rộng thị trường tại châu Âu, đặc biệt tại Ba Lan, thông qua việc cung cấp sản phẩm cho các đối tác và các dự án hạ tầng giao thông, cầu đường, dân dụng.

PC Strand là loại thép cường độ cao được sử dụng phổ biến trong các kết cấu bê tông như dầm cầu, sàn chung cư, kết cấu vượt nhịp. Điểm khác biệt của PC Strand Hòa Phát nằm ở năng lực sản xuất khép kín và kiểm soát chất lượng từ đầu nguồn.

Sở hữu công suất sản phẩm PC Strand đạt 250.000 tấn/năm, Hòa Phát là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sản xuất cáp thép dự ứng lực PC Strand trên dây chuyền công nghệ Italy. Chuỗi sản xuất khép kín từ phôi thép đến thành phẩm giúp doanh nghiệp bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng đều, chủ động nguồn cung, đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN10138, Y1860S7, đủ tiêu chuẩn cho các công trình trọng điểm.

Tại Việt Nam, thép dự ứng lực (PC Strand) của Hòa Phát đã được sử dụng hàng loạt tại các công trình quan trọng khác như: vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội kết nối liên tỉnh. Các dự án tại Phú Quốc phục vụ APEC như: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, đường dẫn nhà ga sân bay mở rộng, Tuyến tàu điện đô thị (LRT) Phú Quốc - tuyến được quy hoạch chạy song song trục đường ĐT.975, tuyến đường xương sống của hòn đảo, kết nối trực tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, khu phức hợp khách sạn phục vụ APEC 2027 tại Nam đảo.

Bên cạnh thị trường trong nước, cáp dự ứng lực của Hòa Phát hiện đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Mexico, Brazil, Colombia, Singapore, Malaysia, Đài Loan./.

H.C
Từ khóa:
thị trường cáp thép Ba Lan cáp thép dự ứng lực Hòa Phát

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