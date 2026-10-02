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Chứng khoán ngày 2/10: Lực cầu bắt đáy chưa đủ giúp VN-Index hồi phục

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
17:50 | 02/10/2026
Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index tiếp tục giảm điểm, dù lực cầu bắt đáy đã xuất hiện. Thanh khoản cải thiện nhưng khối ngoại bán ròng mạnh, trong khi dòng tiền phân hóa và tâm lý thận trọng khiến triển vọng hồi phục tuần tới còn chưa rõ nét.
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VN-Index giảm hơn 11 điểm

Lực cầu bắt đáy giúp VN-Index giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.737 điểm, tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm, khiến chỉ số tiếp tục giảm. Khép lại phiên cuối tuần, VN-Index mất 11,59 điểm, lùi về mức 1.738 điểm.

Chứng khoán ngày 2/10: Lực cầu bắt đáy chưa đủ giúp VN-Index hồi phục
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 2/10.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 87 mã tăng giá, 50 mã giữ giá tham chiếu và 206 mã giảm giá.

VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh về chỉ số, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành hàng cá nhân & gia dụng giảm mạnh nhất, theo sau là ngành dầu khí, dịch vụ tài chính, tiện ích... Ở chiều ngược lại, ngành bảo hiểm tăng trên 1%.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -14,58 điểm, về mức 1.875,99 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 22 mã giảm giá, 5 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Thanh khoản khớp lệnh hôm nay cải thiện. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 829 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 19.176 tỷ đồng tăng nhẹ 19,6% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -1,91 điểm, về mức 266,75 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,59 điểm, về mức 125,93 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 3.375 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 3.361 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu DGW được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 22 tỷ đồng. Theo sau, FRT và VPL là mã tiếp theo được gom mạnh 21 và 17 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, PNJ dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 1.300 tỷ đồng. Theo sau là HDB và VIC lần lượt bị bán ròng 961 tỷ đồng và 188 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng

Cổ phiếu trụ gây sức ép, dòng tiền tiếp tục phân hóa

Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index đánh mất nhịp hồi phục trước đó, khép phiên giảm điểm. GAS là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi giảm 3,2%, lấy đi 1,62 điểm. Các mã ngân hàng LPB, TCB và BID cũng khiến chỉ số mất tổng cộng hơn 3 điểm. Nhóm ngân hàng giảm bình quân 1,27%, với sắc đỏ xuất hiện tại nhiều cổ phiếu như VCB, CTG, VPB, MBB, STB và SHB. Ở chiều ngược lại, HDB, NVB, NAB và BAB giữ được sắc xanh.

Nhóm chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh, giảm 2,23%. Nhiều mã như SSI, VIX, HCM, VCI, VND, MBS và SHS đồng loạt đi xuống. Nhóm năng lượng cũng giảm 2,35%, với diễn biến kém tích cực tại BSR, PLX, PVS, PVD và OIL. Cổ phiếu bán lẻ giảm 0,77%, trong khi nhóm phần mềm giảm 0,94%.

Chứng khoán ngày 2/10: Lực cầu bắt đáy chưa đủ giúp VN-Index hồi phục
Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index đánh mất nhịp hồi phục trước đó, khép phiên giảm điểm. Ảnh: Đức Thanh

Điểm tựa đáng chú ý đến từ VIC khi cổ phiếu này tăng 1,82%, lên 224.000 đồng, đóng góp hơn 6,5 điểm cho VN-Index. Tổng giá trị giao dịch của VIC đạt khoảng 700 tỷ đồng. Nhờ sự hỗ trợ của VIC cùng một số mã như NVL, VPI, SJS và NLG, nhóm bất động sản vẫn tăng bình quân khoảng 0,87%, dù VHM, VRE, BCM, KBC và KDH giảm giá.

Dòng tiền cũng tìm đến một số cổ phiếu nguyên vật liệu và bảo hiểm, giúp hai nhóm này lần lượt tăng 0,42% và 0,69%. Sự phân hóa tại nhóm thủy sản góp phần tạo thêm điểm sáng trong phiên thị trường chịu sức ép bán.

Về kỹ thuật, VN-Index đóng cửa dưới các đường trung bình động MA10 và MA20, trong khi các chỉ báo RSI, MFI tiếp tục suy yếu. Lực cầu bắt đáy giúp chỉ số giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.737 điểm, song động lực hồi phục chưa rõ nét.

Trong bối cảnh đó, các nhận định phân tích tiếp tục nhấn mạnh việc quản trị rủi ro và kiểm soát tỷ trọng sử dụng đòn bẩy. Việc gia tăng tỷ trọng cần gắn với tín hiệu cân bằng của thị trường, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, định giá phù hợp và triển vọng tăng trưởng. Với tầm nhìn trung, dài hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ có thể là cơ hội xem xét giải ngân thăm dò.

Khép lại tuần giao dịch, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, trong khi các nhịp hồi phục chưa duy trì được sức lan tỏa. Dòng tiền phân hóa và tâm lý thận trọng khiến nhiều cổ phiếu nhanh chóng suy yếu sau những phiên tăng. Diễn biến biến động mạnh tại PNJ, NVL cùng ảnh hưởng của nhóm vốn hóa lớn cũng tác động đáng kể đến tâm lý chung.

Về xu hướng tuần tới, các chuyên gia dự báo VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ gần khi chỉ số đang nằm dưới các đường trung bình động MA10, MA20 và các chỉ báo động lượng còn suy yếu. Lực cầu bắt đáy đã xuất hiện, song thị trường cần thêm thời gian tích lũy và củng cố trạng thái cân bằng. Khả năng hồi phục sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của dòng tiền và mức độ lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu./.

Tấn Minh
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