Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.176,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng nhẹ vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ ngày thứ Năm, được hỗ trợ khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 giảm bớt. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao cùng đồng USD mạnh tiếp tục hạn chế đà phục hồi của kim loại quý.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo bà Carley Garner - đồng sáng lập Công ty môi giới DeCarley Trading, mặt bằng giá thấp hơn, các yếu tố hỗ trợ về kỹ thuật và xu hướng theo mùa đang tạo điều kiện cho vàng phục hồi trong ngắn hạn. Bà cho rằng giá vàng khó tăng lên vùng 5.000 - 5.500 USD/ounce, song vẫn có khả năng tăng thêm khoảng 300 - 400 USD/ounce trong nhịp phục hồi hiện nay.

Dù vậy, bà Garner nhấn mạnh đây được kỳ vọng là một đợt phục hồi ngắn hạn, thay vì sự khởi đầu của một xu hướng tăng dài hạn mới.

Cùng quan điểm về yếu tố hỗ trợ giá vàng, ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng sự suy giảm kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất đang tạo lực đỡ cho nhóm kim loại quý.

Ở chiều ngược lại, dư địa tăng của vàng vẫn chịu sức ép khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Lợi suất tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng. Đồng thời, đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Thị trường hiện tập trung theo dõi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Sáu, cùng các phát biểu tiếp theo của quan chức Fed để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ.

Ông Achilleas Georgolopoulos - chuyên gia phân tích cấp cao tại XM Trading, nhận định tâm lý né tránh rủi ro và kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy giảm đang hỗ trợ giá vàng, song xu hướng ngắn hạn của kim loại quý vẫn còn yếu. Theo ông, nếu báo cáo việc làm của Mỹ tích cực hơn dự kiến, giá vàng có thể quay lại kiểm tra vùng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 1/10, giá vàng trong nước diễn biến trái chiều ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên trước, đưa giá giao dịch lên mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi giá ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 140,8 - 144,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng miếng giao dịch ở ngưỡng 139,8 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi về giá, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. Ngược lại, PNJ và SJC đồng loạt tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng lần lượng ở ngưỡng 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng và 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.