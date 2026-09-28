Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.275 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 135,3 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng miếng trong nước ổn định, chênh lệch giữa hai thị trường vào khoảng 9,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tuần trước khiến triển vọng ngắn hạn của vàng trở nên khó dự đoán hơn. Kim loại quý có lúc giảm xuống dưới 4.245 USD/ounce trong phiên thứ Năm, sau đó thu hẹp đà giảm nhờ lực mua ở vùng giá thấp và chốt tuần quanh 4.285 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng mất hơn 90 USD/ounce so với cuối tuần trước đó.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Thị trường đồng thời theo dõi nguy cơ lạm phát từ giá năng lượng và căng thẳng Mỹ - Iran.

Sau một tuần giá vàng diễn biến khác dự báo, ý kiến của các chuyên gia trong khảo sát mới nhất của Kitco News phân hóa rõ hơn. Trong 14 nhà phân tích tham gia, 5 người dự báo giá tăng trong tuần này, 4 người dự báo giảm và 5 người cho rằng giá sẽ đi ngang.

Nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về kịch bản tăng giá. Trong 152 người tham gia khảo sát trực tuyến, 57% dự báo vàng tăng, 23% dự báo giảm và 20% giữ quan điểm trung lập.

Những người kỳ vọng giá tăng cho rằng nhu cầu mua khi giá giảm có thể tiếp tục hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn. Về dài hạn, họ đánh giá các lo ngại liên quan đến nợ công Mỹ vẫn là yếu tố hỗ trợ vàng. Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng kim loại quý đang trong giai đoạn củng cố sau đợt tăng mạnh lên trên 5.000 USD/ounce hồi đầu năm và có thể cần điều chỉnh thêm trước khi hình thành xu hướng tăng mới.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi dữ liệu việc làm, hoạt động sản xuất và niềm tin tiêu dùng của Mỹ. Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Australia, dự kiến công bố vào sáng thứ Ba, cũng là một thông tin được chú ý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 27/9, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi giá so với phiên trước giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI kết phiên ở ngưỡng 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi về giá, niêm yết ở ngưỡng 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ và SJC lần lượt giữ nguyên giá ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng và 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng.