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Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:45 | 26/09/2026
(TBTCO) - Chốt tuần, tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng so với cuối tuần trước, lên 25.641 đồng/USD, trong khi USD tại ngân hàng và thị trường tự do diễn biến trái chiều. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng 0,8%, lên 101,035 điểm và chạm đỉnh hai tháng, được hỗ trợ bởi lập trường thắt chặt của Fed và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao.
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Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm, bài toán tỷ giá USD/VND và lãi suất cuối năm UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, nhiều lực đẩy mới mở rộng nguồn vốn tỷ USD cho nền kinh tế

Thị trường trong nước

Sáng 26/9, tỷ giá trung tâm ở mức 25.641 đồng/USD, qua đó, tăng tổng cộng 4 đồng so với cuối tuần trước. Nhìn lại diễn biến tuần qua, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố biến động đan xen, nhưng nhìn chung vẫn nhích tăng, biên độ tăng thu hẹp đáng kể so với mức 41 đồng của tuần liền trước.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng lên 24.409 - 26.873 VND/USD.

Tỷ giá USD hôm nay (26/9):
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.358,95 - 26.923,05 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD cũng biến động hẹp, hiện giao dịch quanh 25.890 - 25.930 VND/USD, tăng 50 đồng so với cuối tuần trước, song thấp hơn mức tăng 120 đồng ghi nhận trong tuần liền trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 26/9, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt tại các ngân hàng lớn đồng loạt giảm, trong đó GBP và EUR chịu áp lực giảm mạnh nhất, còn USD, JPY và CNY điều chỉnh nhẹ hơn.

Trái chiều với tỷ giá trung tâm, giá USD bán ra tại các ngân hàng thương mại giảm trong tuần. Với USD, tỷ giá tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.760 - 26.170 VND/USD, cùng giảm 40 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra đạt 25.800 - 26.180 VND/USD, cùng giảm 10 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 26/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

GBP ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá mua vào - bán ra giảm lần lượt 378,7 đồng và 394,7 đồng, xuống 33.506,79 - 34.929,8 VND/GBP. BIDV cũng điều chỉnh giảm 399 đồng ở chiều mua và 423 đồng ở chiều bán, đưa tỷ giá xuống 33.720 - 34.976 VND/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở 101,035 điểm, tăng 0,8% tuần qua.

Chỉ số DXY tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần này, có thời điểm vượt ngưỡng quan trọng 101 điểm và lên mức cao nhất trong hai tháng, nối tiếp xu hướng tích cực của tuần trước.

Dù điều chỉnh trong phiên, đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi lập trường thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và mặt bằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao.

Đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp tục gia tăng trong tuần này, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm tiến sát các ngưỡng quan trọng lần lượt 5,2% và 5,5%. Áp lực chủ yếu đến từ lo ngại lạm phát có thể nóng trở lại khi giá dầu leo thang.

Tuần trước, Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đồng thời nhấn mạnh lạm phát vẫn ở mức cao và không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực giá chưa hạ nhiệt.

Theo các nhà hoạch định chính sách, nhu cầu tiêu dùng vẫn bền bỉ, hoạt động kinh tế duy trì vững chắc trong khi áp lực từ phía cung còn dai dẳng. Điều này khiến thị trường chuyển sự chú ý sang khả năng Fed có thể thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.

Theo đó, quyết định tăng lãi suất trong tháng 9 được xem là phản ứng trước tình trạng lạm phát dai dẳng, thay vì một động thái điều chỉnh mang tính đơn lẻ. Dù Fed chưa đưa ra lộ trình tăng lãi suất cụ thể, áp lực giá vẫn trên diện rộng, cùng sức cầu tương đối vững và những tín hiệu liên tục về khả năng tiếp tục thắt chặt đang củng cố kỳ vọng lãi suất của Mỹ có thể duy trì ở mức cao hơn.

Lập trường này tiếp tục tạo lực đỡ cho USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng thời gia tăng sức ép lên thị trường trái phiếu.

Sự chú ý của thị trường cũng đang chuyển sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ dự kiến công bố vào tuần tới, nhằm tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Thị trường cũng sẽ tiếp tục theo dõi các quyết định chính sách tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương lớn. Đáng chú ý, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) dự kiến công bố quyết định lãi suất vào ngày 29/9, với sự chú ý hướng tới khả năng lãi suất được nâng lên 4,6%./.
Ánh Tuyết
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Cập nhật: 26/09/2026 10:30

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Cập nhật: 26/09/2026 10:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30