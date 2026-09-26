Chứng khoán

Quý IV mở ra nhiều động lực cho thị trường chứng khoán

07:45 | 26/09/2026
(TBTCO) - Tăng trưởng kinh tế, đầu tư công và dòng vốn sau nâng hạng được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường chứng khoán trong quý IV, dù áp lực lạm phát và lãi suất vẫn hiện hữu.
aa

Theo phân tích từ Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), thị trường quý IV được dự báo chủ yếu vận động theo hướng tích lũy và phân hóa, khi nền tảng tăng trưởng kinh tế, đầu tư công và dòng vốn từ nâng hạng tạo lực đỡ, trong khi lạm phát, lãi suất và diễn biến địa chính trị vẫn là những biến số đáng chú ý.

Bước sang quý IV, nền tảng tăng trưởng kinh tế tiếp tục là một trong những điểm tựa đối với thị trường. Đà tăng trưởng thời gian qua được hỗ trợ đồng thời bởi tiêu dùng, đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm. Trong đó, đầu tư công được kỳ vọng đóng vai trò rõ nét hơn khi khối lượng vốn cần giải ngân còn lớn.

Quý IV mở ra nhiều động lực cho thị trường chứng khoán
Quý IV mở ra nhiều động lực cho thị trường chứng khoán. Ảnh: Đức Thanh.

Cùng với động lực trong nước, quý IV cũng là giai đoạn thị trường bắt đầu đón nhận tác động từ việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng. Ước tính dòng vốn thụ động vào cổ phiếu Việt Nam có thể vượt 2,2 tỷ USD khi hoàn tất quá trình phân bổ, trong khi tổng dòng vốn nước ngoài, bao gồm các quỹ chủ động, có thể đạt khoảng 6 tỷ USD. Việc xuất hiện nguồn cầu mới được kỳ vọng hỗ trợ dòng vốn và thanh khoản, song tác động sẽ có sự chọn lọc giữa các cổ phiếu thay vì diễn ra đồng đều trên toàn thị trường.

Điều này cũng đặt thị trường quý IV vào một trạng thái khác so với giai đoạn trước: động lực không chỉ đến từ nền tảng tăng trưởng trong nước, mà còn có thêm yếu tố dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa các yếu tố hỗ trợ thành xu hướng tăng của thị trường còn phụ thuộc vào diễn biến của lạm phát và lãi suất - hai sức ép được dự báo tiếp tục hiện hữu trong quý cuối năm.

Cụ thể, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, tiệm cận mục tiêu 4,5% của cả năm. Trong bối cảnh giá năng lượng còn ở mức cao, áp lực lên chi phí sản xuất và mặt bằng giá có thể tiếp tục thu hẹp dư địa điều hành chính sách tiền tệ. Môi trường lãi suất quốc tế cũng trở thành một biến số khi xu hướng chính sách tiền tệ toàn cầu chặt chẽ hơn có thể hạn chế dư địa giảm lãi suất tại các nền kinh tế mới nổi.

Trong nước, áp lực đáng chú ý nằm ở sự chênh lệch giữa tốc độ tăng tín dụng và huy động vốn. Đến hết nửa đầu năm, tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,15 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi đạt 17,44 triệu tỷ đồng, tạo khoảng chênh 2,71 triệu tỷ đồng. Lãi suất huy động đã tăng tại một số kỳ hạn, đặc biệt ở kỳ hạn dài, phản ánh nhu cầu củng cố nguồn vốn trung và dài hạn của các ngân hàng.

Đáng chú ý, dù thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đã cải thiện, áp lực vốn tại các ngân hàng chưa giảm tương ứng. Các chuyên gia nhận định, đây là sức ép mang tính cơ cấu khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động. Nếu xu hướng này kéo dài sang quý IV, cạnh tranh huy động vốn có thể tiếp tục gia tăng, kéo theo áp lực lên chi phí vốn của hệ thống ngân hàng.

Sự đan xen giữa những động lực mới và các sức ép hiện hữu khiến triển vọng quý IV được đặt trong nhiều kịch bản khác nhau. TPS đưa ra kịch bản cơ sở với xác suất 65%, trong đó VN-Index dao động trong vùng 1.715 - 1.894 điểm. Kịch bản tích cực có xác suất 20%, với vùng mục tiêu 1.935 - 2.026 điểm; trong khi kịch bản tiêu cực có xác suất 15%, chỉ số có thể lùi về vùng 1.650 - 1.680 điểm.

Cùng với diễn biến của chỉ số, sự phân hóa giữa các nhóm ngành được dự báo tiếp tục thể hiện trong quý cuối năm. Theo đó, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính và thực phẩm - đồ uống có nền tảng hỗ trợ từ tăng trưởng lợi nhuận, mặt bằng định giá và những yếu tố riêng của từng lĩnh vực./.

Thu Hương
Từ khóa:
thị trường chứng khoán nâng hạng thị trường lạm phát lãi suất dòng vốn quốc tế tăng trưởng kinh tế đầu tư công tps

Bài liên quan

Mở thêm đường cho vốn ngoại vào quỹ Việt

Mở thêm đường cho vốn ngoại vào quỹ Việt

Thanh khoản “dễ thở” hơn, dư địa giảm sâu lãi suất thế nào?

Thanh khoản “dễ thở” hơn, dư địa giảm sâu lãi suất thế nào?

Mở rộng sức cầu cho nguồn cung “hàng hóa” mới

Mở rộng sức cầu cho nguồn cung “hàng hóa” mới

Dành cho bạn

Ngày 26/9: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 26/9: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 26/9: Giá heo hơi có xu hướng giảm lan rộng

Ngày 26/9: Giá heo hơi có xu hướng giảm lan rộng

Ngày 26/9: Giá cao su tại Nhật Bản chạm đỉnh 15 năm

Ngày 26/9: Giá cao su tại Nhật Bản chạm đỉnh 15 năm

Ngày 26/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm đan xen

Ngày 26/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm đan xen

Thâm nhập thị trường Hoa Kỳ: Doanh nghiệp phải chuyển từ bán hàng sang tạo giá trị

Thâm nhập thị trường Hoa Kỳ: Doanh nghiệp phải chuyển từ bán hàng sang tạo giá trị

Việt Nam nâng hạng thị trường: Mở thêm lựa chọn vốn cho bất động sản

Việt Nam nâng hạng thị trường: Mở thêm lựa chọn vốn cho bất động sản

Đọc thêm

Khối ngoại bán ròng, dòng tiền chuyển mạnh sang SBT và BSR

Khối ngoại bán ròng, dòng tiền chuyển mạnh sang SBT và BSR

(TBTCO) - Hai cổ phiếu của ông lớn đầu ngành đường và dầu khí trở thành tâm điểm mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài. Dù vậy, áp lực bán tại nhiều cổ phiếu ngân hàng khiến khối ngoại vẫn có một phiên bán ròng.
Công ty cổ phần TIE và Chứng khoán VTG xử phạt 400 triệu đồng

Công ty cổ phần TIE và Chứng khoán VTG xử phạt 400 triệu đồng

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần TIE và Công ty cổ phần Chứng khoán VTG. Tổng số tiền phạt đối với hai doanh nghiệp là 400 triệu đồng.
Chứng khoán phái sinh ngày 25/9: Chênh lệch dương duy trì, giao dịch tăng trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 25/9: Chênh lệch dương duy trì, giao dịch tăng trở lại

(TBTCO) - VN30-Index giằng co mạnh trong phiên cuối tuần trước khi đóng cửa tăng nhẹ, nhưng vẫn khép lại một tuần giảm điểm. Trên thị trường phái sinh, sắc xanh cũng áp đảo hơn trong phiên cuối tuần và chênh lệch dương tiếp tục chiếm ưu thế ở các kỳ hạn.
Chứng khoán ngày 25/9: VN-Index tăng điểm trở lại, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 25/9: VN-Index tăng điểm trở lại, dòng tiền vẫn thận trọng

Thị trường chứng khoán khép lại phiên cuối tuần trong sắc xanh, với nhóm bất động sản đóng góp đáng kể vào mức tăng của VN-Index. Tuy nhiên, thanh khoản giảm so với phiên trước cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.
PNJ đề xuất hạ mục tiêu lợi nhuận xuống 800 tỷ đồng, cổ tức năm 2026 về 0%

PNJ đề xuất hạ mục tiêu lợi nhuận xuống 800 tỷ đồng, cổ tức năm 2026 về 0%

(TBTCO) - Sau sự cố liên quan đến kim cương, PNJ đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 77% và cổ tức tiền mặt về 0%.
MB hoàn tất chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu, chạm đỉnh vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

MB hoàn tất chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu, chạm đỉnh vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - MB chính thức đưa vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng, lên hơn 100.687 tỷ đồng sau khi hoàn tất chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu. Toàn bộ lượng cổ phiếu được phân phối cho 116.316 nhà đầu tư. Với bước tăng vốn này, MB vươn lên dẫn đầu hệ thống ngân hàng về vốn điều lệ, mở rộng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Nhiều điểm sáng trong bức tranh kết quả kinh doanh quý III/2026

Nhiều điểm sáng trong bức tranh kết quả kinh doanh quý III/2026

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý III/2026 được dự báo phân hóa giữa các nhóm ngành, trong đó nhiều doanh nghiệp ngân hàng, bán lẻ - tiêu dùng, dầu khí và sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.
80 triệu cổ phiếu của Đông Tây Land chào sàn UPCoM

80 triệu cổ phiếu của Đông Tây Land chào sàn UPCoM

(TBTCO) - Ngày 25/9/2026, 80 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đông Tây Land chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã DTR, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp có vốn điều lệ thực góp 880 tỷ đồng. DTR là cổ phiếu thứ 880 đang giao dịch trên thị trường UPCoM của HNX.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giảm thuế, tăng tuần hoàn giao thương và thúc đẩy tăng trưởng

Giảm thuế, tăng tuần hoàn giao thương và thúc đẩy tăng trưởng

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Hải quan triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hải quan triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 26/9: Giá bạc bật tăng trở lại

Ngày 26/9: Giá bạc bật tăng trở lại

Mở rộng dư địa xuất khẩu vào thị trường Halal

Mở rộng dư địa xuất khẩu vào thị trường Halal

Quý IV mở ra nhiều động lực cho thị trường chứng khoán

Quý IV mở ra nhiều động lực cho thị trường chứng khoán

MB “sang tay” toàn bộ cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con

MB “sang tay” toàn bộ cổ phần Bảo hiểm AAA cho công ty con

Giá vàng hôm nay ngày 26/9: Vàng thế giới tăng hơn 20 USD, trong nước phân hóa

Giá vàng hôm nay ngày 26/9: Vàng thế giới tăng hơn 20 USD, trong nước phân hóa

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/9): USD mạnh lên khi “cửa” Fed tăng lãi suất rộng hơn, lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Ngày 24/9: Giá heo hơi tạm thời bước vào trạng thái cân bằng

Giá dầu thô thế giới bất ngờ bật tăng trở lại

Giá dầu thô thế giới bất ngờ bật tăng trở lại

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +39.28
26/09 | +39.28 (7,743.41 +39.28 (+0.51%))
DJI +478.64
26/09 | +478.64 (51,828.62 +478.64 (+0.93%))
IXIC +129.34
26/09 | +129.34 (27,068.72 +129.34 (+0.48%))
NYA +96.09
26/09 | +96.09 (23,912.59 +96.09 (+0.40%))
XAX -64.32
26/09 | -64.32 (8,250.40 -64.32 (-0.77%))
BUK100P +1.04
26/09 | +1.04 (1,063.07 +1.04 (+0.10%))
RUT +1.98
26/09 | +1.98 (2,837.55 +1.98 (+0.07%))
VIX -0.80
26/09 | -0.80 (14.87 -0.80 (-5.11%))
FTSE +15.26
26/09 | +15.26 (10,695.25 +15.26 (+0.14%))
GDAXI +142.11
26/09 | +142.11 (25,408.64 +142.11 (+0.56%))
FCHI -3.63
26/09 | -3.63 (8,077.80 -3.63 (-0.04%))
STOXX50E +30.32
26/09 | +30.32 (6,302.82 +30.32 (+0.48%))
N100 +5.45
26/09 | +5.45 (1,895.33 +5.45 (+0.29%))
BFX +33.14
26/09 | +33.14 (5,704.30 +33.14 (+0.58%))
MOEX.ME -0.11
26/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -251.04
26/09 | -251.04 (24,510.09 -251.04 (-1.01%))
STI +27.75
26/09 | +27.75 (5,711.12 +27.75 (+0.49%))
AXJO -37.00
26/09 | -37.00 (8,665.00 -37.00 (-0.43%))
AORD -51.40
26/09 | -51.40 (8,845.60 -51.40 (-0.58%))
BSESN +315.20
26/09 | +315.20 (73,895.74 +315.20 (+0.43%))
JKSE -56.71
26/09 | -56.71 (6,241.89 -56.71 (-0.90%))
KLSE -0.69
26/09 | -0.69 (1,671.62 -0.69 (-0.04%))
NZ50 -13.72
26/09 | -13.72 (13,811.11 -13.72 (-0.10%))
KS11 +63.01
26/09 | +63.01 (7,080.92 +63.01 (+0.90%))
TWII -132.69
26/09 | -132.69 (48,024.60 -132.69 (-0.28%))
GSPTSE +94.43
26/09 | +94.43 (35,800.89 +94.43 (+0.26%))
BVSP -489.05
26/09 | -489.05 (183,476.86 -489.05 (-0.27%))
MXX +728.07
26/09 | +728.07 (64,992.23 +728.07 (+1.13%))
MERV -46,213.50
26/09 | -46,213.50 (2,893,750.75 -46,213.50 (-1.57%))
TA125.TA 0.00
26/09 | 0.00 (4,100.40 0.00 (0.00%))
CASE30 -448.20
26/09 | -448.20 (53,776.70 -448.20 (-0.83%))
JN0U.JO -23.05
26/09 | -23.05 (6,791.90 -23.05 (-0.34%))
DX-Y.NYB -0.25
26/09 | -0.25 (101.04 -0.25 (-0.25%))
125904-USD-STRD +15.80
26/09 | +15.80 (2,773.10 +15.80 (+0.57%))
XDB +0.29
26/09 | +0.29 (132.46 +0.29 (+0.22%))
XDE +0.14
26/09 | +0.14 (113.91 +0.14 (+0.12%))
000001.SS -48.15
26/09 | -48.15 (3,888.37 -48.15 (-1.22%))
N225 +850.21
26/09 | +850.21 (66,364.20 +850.21 (+1.30%))
XDN +0.66
26/09 | +0.66 (63.57 +0.66 (+1.05%))
XDA +0.10
26/09 | +0.10 (70.25 +0.10 (+0.14%))