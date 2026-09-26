Theo phân tích từ Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), thị trường quý IV được dự báo chủ yếu vận động theo hướng tích lũy và phân hóa, khi nền tảng tăng trưởng kinh tế, đầu tư công và dòng vốn từ nâng hạng tạo lực đỡ, trong khi lạm phát, lãi suất và diễn biến địa chính trị vẫn là những biến số đáng chú ý.

Bước sang quý IV, nền tảng tăng trưởng kinh tế tiếp tục là một trong những điểm tựa đối với thị trường. Đà tăng trưởng thời gian qua được hỗ trợ đồng thời bởi tiêu dùng, đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm. Trong đó, đầu tư công được kỳ vọng đóng vai trò rõ nét hơn khi khối lượng vốn cần giải ngân còn lớn.

Quý IV mở ra nhiều động lực cho thị trường chứng khoán. Ảnh: Đức Thanh.

Cùng với động lực trong nước, quý IV cũng là giai đoạn thị trường bắt đầu đón nhận tác động từ việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng. Ước tính dòng vốn thụ động vào cổ phiếu Việt Nam có thể vượt 2,2 tỷ USD khi hoàn tất quá trình phân bổ, trong khi tổng dòng vốn nước ngoài, bao gồm các quỹ chủ động, có thể đạt khoảng 6 tỷ USD. Việc xuất hiện nguồn cầu mới được kỳ vọng hỗ trợ dòng vốn và thanh khoản, song tác động sẽ có sự chọn lọc giữa các cổ phiếu thay vì diễn ra đồng đều trên toàn thị trường.

Điều này cũng đặt thị trường quý IV vào một trạng thái khác so với giai đoạn trước: động lực không chỉ đến từ nền tảng tăng trưởng trong nước, mà còn có thêm yếu tố dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa các yếu tố hỗ trợ thành xu hướng tăng của thị trường còn phụ thuộc vào diễn biến của lạm phát và lãi suất - hai sức ép được dự báo tiếp tục hiện hữu trong quý cuối năm.

Cụ thể, CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, tiệm cận mục tiêu 4,5% của cả năm. Trong bối cảnh giá năng lượng còn ở mức cao, áp lực lên chi phí sản xuất và mặt bằng giá có thể tiếp tục thu hẹp dư địa điều hành chính sách tiền tệ. Môi trường lãi suất quốc tế cũng trở thành một biến số khi xu hướng chính sách tiền tệ toàn cầu chặt chẽ hơn có thể hạn chế dư địa giảm lãi suất tại các nền kinh tế mới nổi.

Trong nước, áp lực đáng chú ý nằm ở sự chênh lệch giữa tốc độ tăng tín dụng và huy động vốn. Đến hết nửa đầu năm, tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,15 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi đạt 17,44 triệu tỷ đồng, tạo khoảng chênh 2,71 triệu tỷ đồng. Lãi suất huy động đã tăng tại một số kỳ hạn, đặc biệt ở kỳ hạn dài, phản ánh nhu cầu củng cố nguồn vốn trung và dài hạn của các ngân hàng.

Đáng chú ý, dù thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đã cải thiện, áp lực vốn tại các ngân hàng chưa giảm tương ứng. Các chuyên gia nhận định, đây là sức ép mang tính cơ cấu khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động. Nếu xu hướng này kéo dài sang quý IV, cạnh tranh huy động vốn có thể tiếp tục gia tăng, kéo theo áp lực lên chi phí vốn của hệ thống ngân hàng.

Sự đan xen giữa những động lực mới và các sức ép hiện hữu khiến triển vọng quý IV được đặt trong nhiều kịch bản khác nhau. TPS đưa ra kịch bản cơ sở với xác suất 65%, trong đó VN-Index dao động trong vùng 1.715 - 1.894 điểm. Kịch bản tích cực có xác suất 20%, với vùng mục tiêu 1.935 - 2.026 điểm; trong khi kịch bản tiêu cực có xác suất 15%, chỉ số có thể lùi về vùng 1.650 - 1.680 điểm.

Cùng với diễn biến của chỉ số, sự phân hóa giữa các nhóm ngành được dự báo tiếp tục thể hiện trong quý cuối năm. Theo đó, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính và thực phẩm - đồ uống có nền tảng hỗ trợ từ tăng trưởng lợi nhuận, mặt bằng định giá và những yếu tố riêng của từng lĩnh vực./.