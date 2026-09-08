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Shinhan hợp tác cùng Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, mở rộng giải pháp tài chính cho thương nhân

19:00 | 08/09/2026
(TBTCO) - Ngày 8/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp cho thương nhân và hộ kinh doanh đang hoạt động tại chợ Bình Điền.
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Thông qua thỏa thuận hợp tác, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền hướng đến việc hỗ trợ thương nhân chủ động hơn về nguồn vốn, đồng thời từng bước xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính thuận tiện, minh bạch và phù hợp với đặc thù kinh doanh tại một trong những chợ đầu mối có quy mô lớn của TP. Hồ Chí Minh.

Shinhan hợp tác cùng Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, mở rộng giải pháp tài chính cho thương nhân
Ông Yang Ho Rim - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam, cùng ông Phan Thành Tân - Giám đốc và ông Hồ Minh Tân - Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Trước đó, Ngân hàng Shinhan đã lắp đặt và đưa vào hoạt động máy ATM tại Chợ Bình Điền, tạo điều kiện thuận tiện hơn để thương nhân, người lao động và khách hàng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng ngay tại khu vực chợ.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ lần này đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, mở rộng từ cung cấp tiện ích giao dịch sang triển khai các giải pháp tài chính hỗ trợ hoạt động kinh doanh của thương nhân.

Trong khuôn khổ hợp tác, Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền sẽ phối hợp cùng Ngân hàng Shinhan kết nối và giới thiệu các thương nhân, hộ kinh doanh đang hoạt động hợp pháp tại chợ Bình Điền có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng.

Ngân hàng Shinhan sẽ tiếp nhận và xem xét nhu cầu tài chính của khách hàng trên cơ sở các điều kiện và quy định tín dụng của ngân hàng trong từng thời kỳ.

Chương trình cũng được thiết kế linh hoạt về hồ sơ và quy mô tín dụng; trong đó, khách hàng đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể được xem xét cấp khoản vay không có tài sản bảo đảm lên đến 500 triệu đồng.

Theo nội dung chương trình, các giải pháp tín dụng tập trung vào hai nhóm nhu cầu chính, bao gồm: bổ sung vốn lưu động, hỗ trợ thương nhân chủ động nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh thường xuyên; và sửa chữa, cải tạo hoặc đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn.

Đối với nhu cầu bổ sung vốn lưu động, khách hàng đủ điều kiện có thể được xem xét cấp tín dụng với thời hạn vay tối đa 12 tháng. Đối với nhu cầu sửa chữa, cải tạo hoặc đầu tư cơ sở kinh doanh, thời hạn vay có thể lên đến 60 tháng, tùy thuộc vào nhu cầu và kết quả thẩm định của ngân hàng.

Không chỉ tập trung vào nhu cầu vay vốn, sự hợp tác giữa Ngân hàng Shinhan và Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền còn hướng đến tăng cường kết nối cộng đồng thương nhân với các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng phù hợp.

Thông qua sự phối hợp giữa hai bên, Ngân hàng Shinhan có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về đặc thù hoạt động, dòng tiền và nhu cầu tài chính của cộng đồng thương nhân tại chợ Bình Điền, từ đó từng bước phát triển các giải pháp sát với thực tế kinh doanh của khách hàng.

Ông Yang Ho Rim - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam chia sẻ, chợ Bình Điền không chỉ là một đầu mối giao thương quy mô lớn, mà còn giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và phân phối hàng hóa của TP. Hồ Chí Minh.

“Vì vậy, chúng tôi không tiếp cận sự hợp tác này đơn thuần từ góc độ cung cấp tín dụng, mà mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với cộng đồng thương nhân và đồng hành cùng khách hàng trong quá trình phát triển kinh doanh” - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam bày tỏ.

Thỏa thuận hợp tác với Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền tiếp tục thể hiện định hướng của Ngân hàng Shinhan trong việc mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tăng cường kết nối các giải pháp ngân hàng với các hệ sinh thái kinh doanh thực tiễn./.

Tú Anh
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