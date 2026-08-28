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Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tổ chức phiên chào giá cạnh tranh để lựa chọn khách hàng mua thạch cao nhân tạo

09:40 | 28/08/2026
(TBTCO) - Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (“VIMICO”) tổ chức Phiên chào giá cạnh tranh để lựa chọn Khách hàng mua Thạch cao nhân tạo (“Thạch cao”) được sản xuất tại Nhà máy Luyện đồng Lào Cai.
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Kính mời quý khách hàng có nhu cầu mua thạch cao đến nhận Thông báo mời chào giá (“TBMCG”) và nộp Hồ sơ chào giá (“HSCG”) mua thạch cao tại Phiên chào giá:

- Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá (“TBMCG”): Được phát miễn phí cho khách hàng quan tâm, có nhu cầu từ 7h30’ ngày 28/8/2026 đến 11h00’ ngày 10/9/2026 (trừ ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ lễ Quốc khánh).

Đại diện khách hàng khi đến liên hệ nhận TBMCG phải nộp Giấy giới thiệu còn giá trị của tổ chức cử đại diện và xuất trình Căn cước hoặc Căn cước công dân (thẻ Căn cước/Căn cước điện tử trên VNeID) hoặc Hộ chiếu còn giá trị và phù hợp Giấy giới thiệu.

Khách hàng có nhu cầu nhận TBMCG theo hình thức khác, liên hệ trực tiếp với Phòng Kinh doanh - VIMICO để được hướng dẫn, hỗ trợ.

- Địa điểm phát TBMCG: Phòng Kinh doanh - VIMICO; địa chỉ: Số 03 Dương Đình Nghệ, P. Yên Hoà, TP. Hà Nội, Việt Nam (VINACOMIN TOWER).

- Thời điểm đóng chào giá (hết hạn nộp HSCG): 14h00’ ngày 10/9/2026.

- Thời điểm mở Hồ sơ chào giá: 14h30’ ngày 10/9/2026.

- Các nội dung khác: Được quy định cụ thể tại Thông báo mời chào giá.

- Điện thoại liên hệ: 0982 983 952./.

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