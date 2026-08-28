Ngày 28/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc thế giới hôm nay lùi về 68,6625 USD/ounce. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h15 ngày 28/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.311.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.382.000 đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 24.000 đồng/lượng mua vào và 25.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.311.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.382.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.311.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.719.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 61.626.513 đồng/kg (mua vào) và 63.519.841 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 28/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9 giờ ngày 28/8, giá bạc giao ngay ở mức 68,6625 USD/ounce, giảm 0,89% so với hôm qua. Diễn biến này cũng được ghi nhận khi thị trường kim loại quý chịu tác động bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Đáng chú ý, mức giá 68,6625 USD/ounce hiện thấp hơn đáng kể so với vùng hơn 69 USD/ounce mà bạc từng tiến sát trong những phiên gần đây. Trước đó, trong phiên 27/8, bạc có thời điểm tăng mạnh; dữ liệu thị trường cho thấy bạc tăng 2,17% trong phiên, lên khoảng 69,6165 USD/ounce.

Việc bạc quay đầu từ vùng giá cao cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co mạnh, nhất là khi nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ Mỹ.

Triển vọng trung và dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu từ lĩnh vực công nghiệp, nhất là năng lượng tái tạo và sản xuất công nghệ. Những lo ngại liên quan đến thâm hụt ngân sách Mỹ, nguy cơ suy yếu của đồng USD và các diễn biến địa chính trị phức tạp cũng có thể hỗ trợ dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn.

Trên phương diện kỹ thuật, thị trường đang theo dõi sát vùng hỗ trợ hơn 67 USD/ounce. Nếu giá giữ vững trên ngưỡng này, bạc có thể phục hồi và kiểm tra vùng kháng cự hơn 68 USD/ounce. Khi vượt qua mốc này, đà tăng có thể được mở rộng lên 69,50 USD/ounce, trước khi hướng tới vùng 69,96 USD/ounce.

Ngược lại, việc không bảo vệ được mốc 67 USD/ounce có thể khiến áp lực bán gia tăng. Trong kịch bản đó, giá bạc có khả năng lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn tại 66 USD/ounce và sâu hơn là 65 USD/ounce./.