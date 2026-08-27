Ngày 27/8: Giá cao su thế giới phân hóa mạnh

Giá cao su thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 8 ở mức 480 Yên/kg, tăng 0,23%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 462,50 Yên/kg, tăng 1,19%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) tiếp tục đi ngang 87,6 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.530 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,99%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.570 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,82%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 có khối lượng giao dịch lớn nhất giảm 175 Nhân dân tệ, tương đương 1,19%, còn 14.495 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 234,40 Cent/kg, giảm 0,68%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 230,80 Cent/kg, giảm 0,73%.

Giá cao su các kỳ hạn gần trên sàn SHFE và SGX đồng loạt giảm cho thấy áp lực bán tăng cao khi nhà đầu tư chốt lời, qua đó tạo sức ép lên cao su thiên nhiên do phải cạnh tranh với cao su tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Việc giá TSR20 tại Singapore giảm 0,68 - 0,73% phản ánh tâm lý thận trọng đối với triển vọng tiêu thụ cao su phục vụ ngành săm lốp. Dù TOCOM tăng trên toàn bộ kỳ hạn, đà đi lên này chưa tạo được sự đồng thuận giữa ba thị trường lớn.

Xu hướng giá sẽ phụ thuộc nhiều vào sức mua nguyên liệu của Trung Quốc, nguồn cung từ Đông Nam Á, điều kiện thời tiết và khả năng duy trì nhịp phục hồi tại Nhật Bản.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.