Ngày 27/8: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến sau chuỗi phiên tăng liên tiếp. Mặt bằng thu mua tại khu vực hiện duy trì trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Trong đó, mức cao nhất cả nước 60.000 đồng/kg tiếp tục xuất hiện tại 11 tỉnh, thành gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên.

Các địa phương còn lại gồm Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng giữ mức 59.000 đồng/kg.

Như vậy, sau ba phiên đầu tuần tăng mạnh, giá heo hơi miền Bắc đã tạm thời chững lại. Dù vậy, đây vẫn là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước, với khoảng cách từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với nhiều địa phương miền Trung và miền Nam.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện điều chỉnh mới, duy trì trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà cùng giữ giá 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng diễn biến tương tự khi toàn bộ các địa phương được khảo sát giữ nguyên mức thu mua so với phiên trước. Mặt bằng giá hiện dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng đứng ở mức 58.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ duy trì mức thấp hơn là 57.000 đồng/kg.

Nhìn chung, sau gần một tuần liên tục xuất hiện các điểm tăng, thị trường heo hơi đã tạm thời chững lại trong sáng nay. Không có địa phương nào điều chỉnh giá, đưa mặt bằng chung trên cả nước duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, mốc 60.000 đồng/kg vừa trở lại thị trường trong phiên trước vẫn được duy trì tại nhiều địa phương phía Bắc. Đây cũng là mức giá cao nhất trên cả nước hiện nay./.