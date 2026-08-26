Khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng, hơn 300 tỷ đồng đổ vào FPT và TCB

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng trong phiên 26/8, đánh dấu phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp. Dù giá trị mua ròng thu hẹp còn hơn 21 tỷ đồng, quy mô giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài ở cả chiều mua và bán đều khá sôi động trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường cải thiện.

Dòng tiền ngoại phiên hôm nay tập trung đáng kể vào FPT và TCB. FPT dẫn đầu danh sách với giá trị mua ròng gần 203 tỷ đồng, cổ phiếu tăng 2,69% lên 72.600 đồng/cổ phiếu.

Đứng thứ hai là TCB với hơn 136 tỷ đồng. Cổ phiếu Techcombank tăng hết biên độ 6,87%, đóng cửa ở 33.450 đồng/cổ phiếu, trong bối cảnh xuất hiện thông tin liên quan đến khả năng ngân hàng này đón thêm nhà đầu tư chiến lược là các ngân hàng nước ngoài.

Thông tin cho biết, giá trị mua đang được đàm phán ở mức tối thiểu 15% cổ phần Techcombank, tương ứng giá trị thương vụ được đề cập khoảng 2 tỷ USD. Thông tin này trở thành một trong những điểm nhấn của nhóm ngân hàng trong phiên và góp phần đưa TCB vào nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất.

Dòng vốn ngoại cũng giải ngân khá rộng ở chiều mua. PNJ được mua ròng gần 100 tỷ đồng, tiếp đó là VIC (78,6 tỷ đồng), VPI (50,5 tỷ đồng), SSI (41,2 tỷ đồng) và HPG (gần 41 tỷ đồng). Trong đó, một số cổ phiếu gắn với kỳ vọng nâng hạng, dòng vốn ngoại cũng như câu chuyện thoái vốn nhà nước tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 26/8. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, giá trị bán ròng không tập trung quá lớn vào một cổ phiếu riêng lẻ. CTG đứng đầu với hơn 78 tỷ đồng, sát sau là ACB với 77,9 tỷ đồng. VHM và VCB lần lượt bị bán ròng 61,3 tỷ đồng và 59,1 tỷ đồng; STB khoảng 52,7 tỷ đồng.

Chuỗi 4 phiên mua ròng liên tiếp cho thấy trạng thái giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã tích cực hơn so với giai đoạn bán ròng kéo dài trước đó. Diễn biến giao dịch của khối ngoại xuất hiện trong phiên thị trường có sự cải thiện đáng kể cả về xu hướng và dòng tiền. Sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài với thanh khoản suy giảm, VN-Index đã vượt trở lại vùng 1.800 điểm. Thanh khoản duy trì cải thiện trong 3 phiên liên tiếp và cao hơn mức trung bình./.