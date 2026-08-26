12 ngân hàng dành 408.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi, tiếp sức tăng trưởng

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, 12 ngân hàng thương mại đã đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia chương trình tín dụng sau khi Văn bản số 7125/NHNN-TD được ban hành ngày 7/8/2026, với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, nhằm hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trước đó, tại Văn bản số 7125/NHNN-TD, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống, trên cơ sở năng lực, điều kiện hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn, chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, trong đó có các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí.

“Lãi suất cho vay ưu đãi bằng đồng Việt Nam, thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ; thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ (nếu có) đối với khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật và quy mô hoạt động, năng lực của ngân hàng” - Văn bản số 7125/NHNN-TD nêu rõ.

Dòng vốn tín dụng tiếp tục được định hướng chảy mạnh hơn vào các động lực tăng trưởng. Ảnh tư liệu.

Ngay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã nhanh chóng vào cuộc, chủ động xây dựng và triển khai các chương trình tín dụng hướng tới những khu vực được xác định là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời tăng cường hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tính đến ngày 24/8/2026, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo hoặc truyền thông tham gia chương trình, với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng.

Trong đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với Ngân hàng Nhà nước, với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng. Cụ thể: Agribank: 70.000 tỷ đồng; BIDV: 50.000 tỷ đồng; Vietcombank: 50.000 tỷ đồng; VietinBank: 50.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 8 ngân hàng thương mại cổ phần đã đăng ký, thông báo, truyền thông tham gia chương trình với tổng cộng khoảng 188.000 tỷ đồng bao gồm: SHB, MSB, SACOMBANK, BVBank, Nam A Bank, NCB, Saigonbank, TPBank.

Việc các ngân hàng thương mại nhanh chóng triển khai các gói tín dụng cho thấy sự chủ động của hệ thống ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn và đưa tín dụng đến đúng những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Đồng thời, thể hiện hệ thống ngân hàng luôn chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, đúng đối tượng, phục vụ tăng trưởng. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Thông qua các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp cùng chính sách ưu đãi về lãi suất, phí tùy theo điều kiện của từng ngân hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và phát triển.

Với quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng đã được các ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia chương trình, dòng vốn tín dụng tiếp tục được định hướng chảy mạnh hơn vào các động lực tăng trưởng, góp phần tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phát triển và nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 cũng như những năm tiếp theo./.