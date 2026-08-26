Thu ngân sách tại Hải quan Buprăng tăng mạnh nhờ máy móc nhập khẩu

Đại diện Hải quan cửa khẩu Buprăng (Chi cục Hải quan khu vực XIII) cho biết, trong kỳ từ ngày 15/7 - 14/8/2026, đơn vị làm thủ tục cho 95 tờ khai xuất nhập khẩu, với tổng kim ngạch 56,18 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 22,06 triệu USD và nhập khẩu đạt 34,12 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến ngày 14/8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 492,48 triệu USD, gồm 195,58 triệu USD xuất khẩu và 296,9 triệu USD nhập khẩu. So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch tăng 80,96%, tương ứng tăng 220,33 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm ôxít nhôm, hyđroxit nhôm, ván ép, ván sợi tỷ trọng cao, nông sản, cao su, gỗ nguyên liệu... Đối với hàng nhập khẩu, hàng hóa chủ yếu là máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, luyện kim; gỗ nguyên liệu, ván lạng, củ sắn tươi, hạt điều và một số nguyên liệu phục vụ sản xuất ván sàn, ván MDF.

Đáng chú ý, số thu ngân sách tại Hải quan cửa khẩu Buprăng tăng mạnh trong năm nay. Trong kỳ, đơn vị thu 83,91 tỷ đồng; lũy kế đến ngày 14/8 đạt 703,84 tỷ đồng. Mức thu này bằng 201,09% dự toán UBND tỉnh Lâm Đồng giao (350 tỷ đồng), bằng 217,91% chỉ tiêu dự toán Chi cục Hải quan khu vực XIII giao (323 tỷ đồng) và đạt 92,61% chỉ tiêu phấn đấu lần 2.

So với cùng kỳ năm 2025, số thu lũy kế tăng 544,36%, tương ứng tăng 594,61 tỷ đồng, từ mức 109,23 tỷ đồng lên 703,84 tỷ đồng.

Theo đại diện Hải quan cửa khẩu Buprăng, nguyên nhân chủ yếu khiến số thu tăng mạnh là thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng từ máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu phục vụ dự án điện phân nhôm tăng 610,6 tỷ đồng. Khoản thu này kéo số thu ngân sách năm 2026 tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động qua cửa khẩu, trong kỳ, có 298 lượt phương tiện xuất nhập cảnh đường bộ, giảm 14% so với cùng kỳ; số hành khách xuất nhập cảnh đạt 8.638 người, tăng 467%. Lũy kế từ đầu năm, có 2.782 lượt phương tiện và 109.041 lượt hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.

Hải quan Buprăng cũng tiếp nhận, giải quyết thủ tục đối với 95 tờ khai xuất khẩu hàng hóa của cư dân biên giới trong kỳ, với kim ngạch 75.716 USD. Đơn vị cho biết, công tác kiểm tra, giám sát được duy trì, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để phòng ngừa, đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới./.