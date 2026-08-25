Thuế - Hải quan

Xuất khẩu qua sân bay Cam Ranh tăng mạnh

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
17:56 | 25/08/2026
(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh duy trì thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Đến ngày 14/8, kim ngạch xuất khẩu làm thủ tục qua đơn vị đạt 227,65 triệu USD, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2025.
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Theo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh, từ đầu năm đến ngày 14/8/2026, kim ngạch xuất khẩu qua đơn vị đạt 227,65 triệu USD, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng chủ yếu đến từ một số mặt hàng như tôm hùm, trái cây và lông mi giả.

Trong thời gian này, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đã đăng ký 2.423 tờ khai xuất khẩu, tăng 143,55% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong năm 2026 phát sinh các doanh nghiệp thực hiện mở tờ khai đối với các mặt hàng tôm hùm, trái cây và lông mi, góp phần kéo kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh.

Riêng từ ngày 15/7 - 14/8, đơn vị làm thủ tục cho 344 tờ khai xuất khẩu, kim ngạch đạt 27,22 triệu USD.

Ở chiều nhập khẩu, tính đến ngày 14/8, kim ngạch nhập khẩu dù tăng mạnh so với mức 0,09 triệu USD cùng kỳ năm 2025, song vẫn ở mức thấp, đạt 0,4 triệu USD. Theo Hải quan Cam Ranh, mức tăng chủ yếu do phát sinh các tờ khai hàng tạm nhập miễn thuế, trong đó có dầu bôi trơn động cơ máy bay.

Cùng với hoạt động xuất nhập khẩu, lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cũng tăng. Từ đầu năm đến ngày 14/8, có gần 3,44 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh qua sân bay, tăng 14,38% so với cùng kỳ. Số phương tiện xuất nhập cảnh bằng đường hàng không đạt 16.429 lượt, tăng 3,79%.

Về thu ngân sách, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh thu 3.499,75 triệu đồng từ đầu năm, tương đương 58,33% kế hoạch được giao. Riêng kỳ từ ngày 15/7 - 14/8, số thu đạt 597,9 triệu đồng, tăng 34,25% so với kỳ trước. Đơn vị không phát sinh nợ đọng thuế.

Theo Hải quan Cam Ranh, nguồn thu ngân sách chủ yếu đến từ phí hải quan đối với các chuyến bay nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Đặc thù địa bàn khiến hoạt động của đơn vị chủ yếu tập trung vào thủ tục đối với phương tiện vận tải và hành khách xuất nhập cảnh./.

Lạc Nguyên
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