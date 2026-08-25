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Chứng khoán phái sinh 25/8: Dòng tiền sôi động trước ngưỡng tâm lý quan trọng

Tùng Linh

Tùng Linh

18:16 | 25/08/2026
(TBTCO) - Dòng tiền trên phái sinh sôi động trở lại. Khối lượng giao dịch hợp đồng chính 41I1G9000 đạt 267.921 hợp đồng, tăng tới 34,4% so với phiên trước.
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Dù sắc xanh vẫn được duy trì trong phần lớn thời gian của phiên, thị trường chứng khoán cơ sở điều chỉnh khá ở nửa cuối phiên chiều ngày 25/8. VN30-Index giảm 5,85 điểm (-0,3%), đóng cửa tại 1.936,15 điểm. Áp lực đang lớn hơn tại vùng kháng cự mạnh quanh 1.950 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu trong rổ VN30 khá phân hóa. VIC tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ lớn nhất khi đóng góp gần 8 điểm tăng cho chỉ số, cùng MCH, LPB. Tuy nhiên, lực kéo này không đủ bù đắp áp lực từ BSR, HPG, TCX, MWG, FPT và VPL. Riêng BSR lấy đi gần 4 điểm, trong khi HPG kéo giảm hơn 2 điểm.

Trái với sắc đỏ của chỉ số cơ sở, 5/8 hợp đồng tương lai VN30 và VN100 đóng cửa tăng giá. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 9/2206 (41I1G9000) đóng cửa tại 1.939,9 điểm, giảm 0,16%. Do mức giảm thấp hơn VN30, chênh lệch dương nhờ đó mở rộng lên 3,75 điểm. Các kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt duy trì trạng thái chênh lệch dương, dao động từ 1,85 đến 7,35 điểm. Diễn biến này cho thấy kỳ vọng trên thị trường phái sinh chưa cùng pha tương ứng với nhịp điều chỉnh của thị trường cơ sở, đặc biệt ở các kỳ hạn xa.

Chứng khoán phái sinh 25/8: Dòng tiền sôi động trước ngưỡng tâm lý quan trọng
Giao dịch sôi động trên thị trường chứng khoán phái sinh trong phiên 25/8 - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Dòng tiền trên phái sinh cũng sôi động trở lại. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1G9000 đạt 267.921 hợp đồng, tăng tới 34,4% so với phiên trước. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) của hợp đồng chính tiếp tục giảm 9,45%, còn 32.761 hợp đồng. Giao dịch trong phiên gia tăng nhưng lượng vị thế được giữ qua đêm lại thu hẹp.

Theo các chuyên gia SHS, các nhà giao dịch đang tăng vị thế đầu cơ trong phiên, song vẫn nên ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi VN30 đang gặp vùng kháng cự mạnh. Xu hướng ngắn hạn của 41I1G9000 vẫn là tích lũy, với vùng hỗ trợ quanh 1.900 điểm và kháng cự quanh 1.950 điểm.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh vùng kháng cự VN30 chỉ số vn30

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