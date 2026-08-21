Chứng khoán phái sinh ngày 21/8: Bùng nổ thanh khoản ngay sau phiên đáo hạn

Thị trường chứng khoán cơ sở khép lại tuần giao dịch bằng một phiên phục hồi mạnh. Sau ít phút đầu phiên còn chịu áp lực điều chỉnh, VN30-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh và đà tăng được mở rộng rõ rệt trong phiên chiều. Chỉ số cơ sở đóng cửa tại 1.927,79 điểm, tăng 40,73 điểm, tương ứng 2,16%, vượt trở lại ngưỡng tâm lý 1.900 điểm.

Sắc xanh áp đảo với 25/30 cổ phiếu tăng giá, chỉ 2 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu. Cổ phiếu TCBS (TCX) đóng góp tích cực nhất cho VN30, theo sau là VIC, VPL, FPT, HPG và MWG. Tổng mức đóng góp tăng của các cổ phiếu đạt hơn 20,7 điểm, trong khi phía giảm chỉ lấy đi chưa đầy 1 điểm. Trong khi đó, BSR là mã gây sức ép lớn nhất nhưng không đáng kể so với lực kéo từ nhóm tăng.

Tính chung cả tuần, VN30 tăng khoảng 2,72%, lấy lại mốc 1.900 điểm sau hai phiên giảm sâu cuối tuần trước.

Diễn biến đảo chiều tích cực trên thị trường cơ sở nhanh chóng lan sang phái sinh. Đáng chú ý, thanh khoản bùng nổ ngay trong phiên đầu tiên hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 9/2026 (41I1G9000) trở thành hợp đồng kỳ hạn chính.

Hợp đồng 41I1G9000 đóng cửa ở 1.934,2 điểm, tăng 2,69%, mạnh hơn mức tăng của VN30. Qua đó, chênh lệch từ mức âm 3,56 điểm trong phiên đáo hạn hôm qua chuyển sang dương 6,41 điểm. Các kỳ hạn xa hơn 41I1GA000, 41I1GC000 và 41I1H3000 cũng đồng loạt duy trì chênh lệch dương từ 1,71 đến 2,31 điểm. Việc toàn bộ các hợp đồng tương lai VN30 đóng cửa cao hơn chỉ số cơ sở cho thấy kỳ vọng ngắn hạn của các nhà giao dịch đã tích cực hơn đáng kể.

Thanh khoản là điểm nhấn lớn nhất. Riêng hợp đồng 41I1G9000 ghi nhận 280.825 hợp đồng được giao dịch, tăng gần 10,8 lần so với mức 26.058 hợp đồng của phiên hôm qua. Trong khi đó, ở nhiều tháng trước, khối lượng giao dịch thường tăng khá từ từ sau ngày đáo hạn hợp đồng cũ. Khối lượng mở (OI) cũng tăng 54,76%, từ 25.058 lên 38.780 hợp đồng. Số lượng vị thế nắm giữ qua đêm tăng mạnh cho thấy không chỉ hoạt động giao dịch trong ngày tăng mạnh mà lượng vị thế mới cũng nhanh chóng mở rộng sau khi thị trường chuyển sang kỳ hạn mới.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đang lạc quan hơn với triển vọng ngắn hạn của thị trường cơ sở, gia tăng vị thế đầu cơ mua trong phiên khi VN30 đảo chiều tích cực. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G9000 đang phục hồi, với vùng hỗ trợ quanh 1.900 điểm và kháng cự quanh 1.950 điểm.