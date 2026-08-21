Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh hợp lực mở rộng không gian phát triển

Từ kết nối sang kiến tạo

Ngày 21/8, Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, đánh dấu một cột mốc mới sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Đại hội cũng mở ra giai đoạn phát triển mới của cộng đồng doanh nhân trẻ sau quá trình hợp nhất ba Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điểm đáng chú ý của quá trình hợp nhất không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô tổ chức, mà còn ở khả năng hình thành một hệ sinh thái doanh nhân trẻ có tính bổ trợ cao. Theo đó, TP. Hồ Chí Minh có thế mạnh về tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo; Bình Dương nổi bật về công nghiệp, sản xuất; trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu có lợi thế về logistics, cảng biển và kinh tế biển.

Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Từ 3 không gian kinh tế với những lợi thế khác nhau, Hội hướng tới hình thành một cộng đồng có khả năng kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức và thúc đẩy hợp tác ở quy mô lớn hơn.

Hiện Hội có hơn 2.000 hội viên và hơn 16.000 doanh nhân trong hệ sinh thái, với mạng lưới 12 chi hội, 11 ban chuyên môn và 14 câu lạc bộ. Quy mô tài sản và hoạt động của cộng đồng hội viên được ước đạt trên 260.000 tỷ đồng, tương đương hơn 10 tỷ USD.

Trong giai đoạn từ tháng 12/2023 đến nay, Hội đã tổ chức hơn 1.000 chương trình, hoạt động, thu hút hơn 20.000 lượt hội viên tham gia. Các hoạt động xúc tiến thương mại tạo ra giá trị kết nối giao thương lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chương trình trách nhiệm xã hội được triển khai với tổng giá trị hơn 30,281 tỷ đồng.

Chia sẻ về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2029, ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh cho biết, Hội xác định lấy hội viên làm trung tâm, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái nơi doanh nhân có thể tìm thấy cơ hội hợp tác, tri thức, nguồn lực và những giá trị thiết thực cho quá trình phát triển doanh nghiệp.

Với chủ đề “Hợp lực - Kiến tạo - Đột phá - Vươn tầm”, Hội đặt mục tiêu chuyển từ kết nối đơn thuần sang tạo ra các nền tảng và giá trị mới. Trong đó, “Hợp lực” là tập hợp sức mạnh của cộng đồng; “Kiến tạo” là tạo ra những nền tảng và giá trị mới; “Đột phá” là đổi mới tư duy, phương thức hoạt động và mô hình kết nối; còn “Vươn tầm” hướng tới nâng cao vị thế doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh trong nước và quốc tế.

Theo định hướng này, các hoạt động kết nối sẽ được đặt trong mục tiêu lớn hơn là thúc đẩy hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại - đầu tư, chia sẻ nguồn lực và mở rộng thị trường. Hội cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái để doanh nghiệp hội viên có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, tri thức và các nguồn lực phục vụ phát triển.

Cùng với đó, nâng cao năng lực của đội ngũ doanh nhân được xác định là một trọng tâm. Hội sẽ đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, phát triển đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có tư duy đổi mới, năng lực hội nhập và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Một hướng đi khác là tăng cường đối thoại chính sách và đồng hành cùng chính quyền. Hội sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan quản lý, chủ động tham gia góp ý, phản biện và đề xuất chính sách từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Mở rộng dư địa cho doanh nghiệp tư nhân

Trong bối cảnh doanh nghiệp đứng trước yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, nhiệm kỳ mới của Hội đặt trọng tâm vào việc tạo thêm giá trị thực chất cho doanh nghiệp hội viên.

Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 2.000 hội viên và hơn 16.000 doanh nhân trong hệ sinh thái, với mạng lưới 12 chi hội, 11 ban chuyên môn và 14 câu lạc bộ. Ảnh: Việt Dũng.

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là một trong những hướng ưu tiên nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường. Song song đó là mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, gia tăng kết nối và chia sẻ nguồn lực giữa các doanh nghiệp.

Ở góc độ rộng hơn, việc hình thành một cộng đồng doanh nhân trẻ có quy mô lớn hơn cũng tạo thêm điều kiện để các doanh nghiệp tận dụng thế mạnh bổ trợ giữa các khu vực. Công nghiệp và sản xuất có thể kết nối với tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo; trong khi logistics, cảng biển và kinh tế biển mở thêm không gian cho hoạt động giao thương và hội nhập.

Đây cũng là cơ sở để Hội hướng tới nâng cao vị thế của doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh trong nước và quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Phan Tấn Đạt cho biết, hiệu quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới sẽ không chỉ được nhìn qua số lượng chương trình hay quy mô hội viên, mà qua giá trị thực tế tạo ra cho doanh nghiệp. Mỗi hội viên được xác định vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể kiến tạo giá trị cho toàn hệ sinh thái.

Theo đó, với quy mô hơn 2.000 hội viên và hệ sinh thái hơn 16.000 doanh nhân, Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2029 đặt mục tiêu phát huy cao nhất sức mạnh cộng đồng, tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp hội viên. Khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trẻ trong quá trình phát triển TP. Hồ Chí Minh năng động, hiện đại và hội nhập quốc tế.