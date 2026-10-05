Xã hội

Sôi động các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
18:05 | 05/10/2026
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND TP. Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại nhiều không gian văn hóa, di sản trên địa bàn.
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Tại cuộc Họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND TP. Hà Nội tổ chức chiều 5/10, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin về các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Theo đó, trong những ngày đầu tháng 10, Thủ đô đã tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” và Giải Bơi chải Thuyền rồng - Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.

Sôi động với các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin tại cuộc họp. Ảnh: BTC

Tiếp nối chuỗi sự kiện, Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 9 - 11/10 tại Công viên Thiên Văn học, phường Dương Nội; Festival Thu Hà Nội năm 2026 được tổ chức từ ngày 16 - 18/10 tại Công viên Thống nhất.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai ngày 9 và 10/10.

Ngày 9/10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng được tổ chức theo hình thức bán vé, định hướng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế, với những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản Giao hưởng Hà Nội” chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội.

Cũng trong tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu diễn ra chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026). Chương trình tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ.

Trong tối 9 và 10/10, các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức biểu diễn tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai, Hương Sơn.

Thành phố đồng thời tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động tại các xã, phường, thôn, tổ dân phố, cụm dân cư và 15 buổi chiếu phim tại các rạp.

Gắn hoạt động kỷ niệm với phát triển du lịch, Hà Nội xây dựng và giới thiệu 72 gợi ý hành trình tour khám phá Thủ đô, tương ứng dấu mốc 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Qua đó, Thành phố hướng tới quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Một sản phẩm mới khác là nền tảng du lịch thông minh HanoiGo, tích hợp hệ thống thông tin về điểm đến, di tích, danh thắng, làng nghề, cơ sở dịch vụ, sản phẩm và hành trình du lịch trên địa bàn.

Từ ngày 9 - 11/10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, tham quan và giới thiệu giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Các di tích cấp Thành phố tiếp tục mở cửa đón khách, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Điểm nhấn trong tối 10/10 là hoạt động bắn pháo hoa tại hai trận địa, gồm khu vực tuyến phố Quang Khánh, Hồ Tây, phường Tây Hồ và khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm. Tại Hồ Tây, màn trình diễn kết hợp pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật. Tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội, tổ chức một trận địa pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật, với 350 giàn pháo bố trí trên mặt Hồ Hoàn Kiếm. Hai trận địa sẽ đồng loạt trình diễn trong 15 phút, từ 21h00' - 21h15' ngày 10/10/2026./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô văn hóa nghệ thuật

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