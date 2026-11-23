Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), giải bóng đá góp phần khuyến khích rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên phát huy sự năng động, nhiệt huyết, tinh thần tập thể, đồng thời tăng cường giao lưu qua hoạt động thể thao.

Mùa giải năm nay quy tụ 25 đội bóng đá nam, chia thành hai nhánh thi đấu trong các ngày 14 - 15/11 và 21 - 22/11/2026. Trong đó có 13 đội bóng đến từ các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, cùng 12 đội bóng thuộc khối tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và doanh nghiệp. Sự góp mặt của nhiều đơn vị góp phần mở rộng cơ hội giao lưu, gắn kết giữa các cơ quan, tổ chức.

Đồng chí Lê Đôn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại Lễ bế mạc. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Tham dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Kỳ Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Về phía Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính có đồng chí Lê Đôn, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tài chính, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Trưởng Ban Tổ chức Giải; đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải.

Trên sân cỏ, tinh thần thi đấu nhiệt tình, quyết tâm và phối hợp đồng đội được các cầu thủ thể hiện qua từng trận bóng. Bên cạnh mục tiêu giành kết quả cao, giải đấu còn đề cao tinh thần thể thao cao thượng, tôn trọng đối thủ và ý thức trách nhiệm với tập thể. Những giá trị ấy góp phần tạo nên không khí sôi nổi xuyên suốt mùa giải.

Đồng chí Lê Đôn trao cúp vô địch cho đội bóng Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: Mạnh Tuấn.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Lê Đôn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Trưởng Ban Tổ chức giải, gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị đã đồng hành trong quá trình tổ chức giải. Đồng chí đánh giá cao tinh thần tham gia nhiệt tình, đoàn kết của các đội bóng, góp phần tạo nên một mùa giải sôi nổi, ý nghĩa. Đồng chí mong muốn phong trào thể dục thể thao tiếp tục lan tỏa, trở thành cầu nối giữa cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Kết quả Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính lần thứ 32 - năm 2026.

Khép lại các trận tranh tài, đội bóng Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giành chức vô địch Giải bóng đá thường niên Bộ Tài chính lần thứ 32. Đội bóng Đoàn Thanh niên Cục Thống kê giành giải nhì, đội bóng Đoàn thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giành giải ba, đội bóng Đoàn thanh niên Văn phòng Bộ giành giải phong cách. Thành tích này đánh dấu chặng cuối mùa giải năm 2026, đồng thời ghi nhận nỗ lực thi đấu của đội bóng EVN.

Giải đấu khép lại, để lại tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết tuổi trẻ. Qua đó, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam thêm ý nghĩa, góp phần cổ vũ phong trào rèn luyện thể chất và xây dựng môi trường làm việc gắn bó, năng động trong ngành Tài chính.

Một số hình ảnh khác tại lễ bế mạc: