Xã hội

Dấu ấn tuổi trẻ Bộ Tài chính qua mùa hè tình nguyện 2026

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:24 | 14/10/2026
Sau bốn tháng triển khai, tuổi trẻ Bộ Tài chính huy động gần 6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời phát huy thế mạnh chuyên môn trong những chương trình tình nguyện hướng về cộng đồng.
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Chiều 13/10, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc và xác định hướng đổi mới hoạt động tình nguyện.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Bộ Tài chính xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8/2026 tại 100% cơ sở Đoàn trực thuộc, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và các địa bàn khó khăn.

Ở cấp Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, 20 hoạt động được tổ chức với kinh phí an sinh xã hội 1 tỷ đồng. Kết quả ghi nhận 365 đơn vị máu được tiếp nhận, 10.000 cây xanh trồng mới và hai công trình “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc”.

Dấu ấn tuổi trẻ Bộ Tài chính qua mùa hè tình nguyện 2026
Đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Tại 65 cơ sở Đoàn, gần 5 tỷ đồng được huy động cho các chương trình an sinh ở 34 tỉnh, thành phố vàcác chương trình tại CHDCND Lào. Gần 7.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày Chủ nhật Xanh; gần 5.000 lượt tham gia hành trình về nguồn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tổng nguồn lực an sinh xã hội hai cấp đạt gần 6 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để xây nhà tình nghĩa, lắp hệ thống chiếu sáng, trang bị phòng máy tính, trao học bổng, thiết bị trường học; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân khó khăn.

Tại xã Quang Trung, tỉnh Cao Bằng, Đoàn Thanh niên Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em và trao 30 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người khó khăn. Cao Bằng còn có “Sân chơi cho em”, phòng 15 máy tính và hàng cây tri ân; Bắc Ninh có “Thắp sáng đường quê” và điểm vui chơi cho trẻ em.

Dấu ấn tuổi trẻ Bộ Tài chính qua mùa hè tình nguyện 2026
Các cơ sở Đoàn trực thuộc có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 được trao tặng Bằng khen tại hội nghị tổng kết.

Bên cạnh các công trình an sinh, chiến dịch triển khai nhiều đội hình tình nguyện. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” huy động 30 đội hình với hơn 3.500 đoàn viên, thanh niên tham gia phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, hỗ trợ nước uống, bút viết tại các điểm thi.

“Mùa hè xanh” quy tụ 55 đội hình với 1.900 đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây, thu gom rác, cải thiện cảnh quan và hỗ trợ thiếu nhi khó khăn. “Kỳ nghỉ hồng” có 60 đội hình với 3.000 đoàn viên, thanh niên, tập trung tri ân người có công, hiến máu, khám bệnh, cấp thuốc và trao quà an sinh.

Ngoài ra, trên tuyến đường sắt qua 15 tỉnh, thành phố, đoàn viên thực hiện 13 công trình, phần việc, trồng 3.000 cây hoa và vệ sinh môi trường. Hoạt động tình nguyện còn gắn với chuyên môn ngành Tài chính. Tại các sân bay, đoàn viên hỗ trợ hành khách dịp cao điểm hè, hướng dẫn sử dụng VNeID và xác thực sinh trắc học. Một số cơ sở Đoàn tuyên truyền pháp luật tài chính, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và tư vấn quản lý tài chính cho thanh niên nông thôn.

Chiến dịch cũng có hoạt động giao lưu quốc tế. Ngày 26/8 tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Bộ Tài chính ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, biểu dương các tập thể, cá nhân tham gia chiến dịch; ghi nhận tinh thần trách nhiệm, khả năng huy động nguồn lực và những công trình bám sát nhu cầu địa phương, phát huy thế mạnh chuyên môn. Các cơ sở Đoàn xuất sắc được trao tặng Bằng khen và Giấy khen.

Báo cáo tổng kết cũng chỉ ra một số hạn chế như một số cơ sở Đoàn chưa chủ động, hình thức hoạt động chưa đủ sức thu hút. Áp lực công việc chuyên môn, thời tiết thất thường và hạn chế về kỹ năng tổ chức của một bộ phận cán bộ Đoàn ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả triển khai.

Từ thực tế đó, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính định hướng khảo sát kỹ nhu cầu địa phương, kết nối các đơn vị có thế mạnh tương đồng để triển khai chương trình quy mô lớn. Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ năng thiết kế dự án, huy động nguồn lực, quản trị rủi ro; khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số, phát huy chuyên môn ngành. Hiệu quả công trình, mức độ phù hợp với nhu cầu địa phương và khả năng duy trì lợi ích sau bàn giao sẽ tiếp tục được chú trọng.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

Dấu ấn tuổi trẻ Bộ Tài chính qua mùa hè tình nguyện 2026
Dấu ấn tuổi trẻ Bộ Tài chính qua mùa hè tình nguyện 2026
Dấu ấn tuổi trẻ Bộ Tài chính qua mùa hè tình nguyện 2026
Dấu ấn tuổi trẻ Bộ Tài chính qua mùa hè tình nguyện 2026
Dấu ấn tuổi trẻ Bộ Tài chính qua mùa hè tình nguyện 2026
Thu Hương
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tuổi trẻ bộ tài chính Chương trình tình nguyện vì cộng đồng Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến công trình thắp sắng đường quê đoàn thanh niên bộ tài chính Huy động nguồn lực an sinh xã hội

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