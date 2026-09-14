Xã hội

Đổi mới hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ và thế mạnh chuyên môn

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
16:46 | 14/09/2026
(TBTCO) - Qua kiểm tra tại hai chi đoàn: Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể và Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính ghi nhận kết quả gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của các công trình, phần việc thanh niên.
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Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính vừa hoàn thành kiểm tra định kỳ công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể và Chi đoàn Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận hai chi đoàn đã chủ động gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, từng bước đổi mới phương thức hoạt động; đồng thời đề nghị tiếp tục lựa chọn các nhiệm vụ, công trình, phần việc có sản phẩm và kết quả cụ thể, phát huy thế mạnh chuyên môn của đoàn viên, thanh niên.

Đổi mới hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ và thế mạnh chuyên môn
Đổi mới hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ và thế mạnh chuyên môn
Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể báo cáo kết quả hoạt động công tác đoàn với Đoàn kiểm tra. Ảnh: Thành Duy.

Buổi kiểm tra diễn ra ngày 11/9, do đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Bí thư Đoàn Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ; đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn Học viện Chính sách và Phát triển; đồng chí Nguyễn Thành Duy - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ Tài chính, Bí thư Chi đoàn Báo Tài chính - Đầu tư, Thư ký Đoàn kiểm tra.

Đối với Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Chấp hành Chi đoàn đã bám sát chương trình công tác của Đoàn Bộ, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị và đặc điểm đoàn viên để triển khai hoạt động năm 2026.

Hoạt động Đoàn được gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tình nguyện và tham gia xây dựng Đảng. Trong công tác chuyên môn, đoàn viên đã ứng dụng công nghệ, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ trong tổng hợp thông tin, rà soát văn bản, phân tích chính sách, xây dựng báo cáo và theo dõi tiến độ công việc.

Đoàn viên cũng tích cực tham gia nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hợp tác xã và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chi đoàn đồng thời triển khai các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại Tuyên Quang, gắn với công trình thanh niên, đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống.

Đổi mới hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ và thế mạnh chuyên môn
Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi đoàn Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Thành Duy.

Đoàn kiểm tra đề nghị Chi đoàn tiếp tục lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm gắn với chuyên môn của Cục, xác định rõ sản phẩm và kết quả đầu ra; đổi mới nội dung sinh hoạt và đánh giá hiệu quả các công trình, phần việc sau triển khai. Chi đoàn cũng được đề nghị phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm về Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Tại Chi đoàn Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đoàn kiểm tra ghi nhận việc bám sát chỉ đạo của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy Quỹ, đổi mới hoạt động theo hướng số hóa, chuyên môn hóa và gắn với nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, đoàn viên của Quỹ trực tiếp tham gia thẩm định, hoàn thiện hồ sơ giải ngân cho hơn 13 dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tổng giá trị cam kết cấp vốn hơn 652 tỷ đồng. Đoàn viên còn tham gia nâng cấp trang thông tin điện tử, hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và các tọa đàm chuyên môn về Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Công tác nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng cũng được quan tâm. Trong kỳ, một đoàn viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ lên thạc sĩ; 2 đoàn viên ưu tú được giới thiệu để Đảng ủy Quỹ xem xét, cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Chi đoàn còn gặp khó khăn về nguồn kinh phí, hiện chủ yếu dựa vào hỗ trợ của đơn vị.

Đoàn kiểm tra đề nghị Chi đoàn Quỹ tiếp tục bám sát mục tiêu công tác năm 2026; chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo Quỹ tháo gỡ khó khăn về thời gian sinh hoạt và nguồn lực; tăng cường tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở Đoàn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của hai chi đoàn; đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn, phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng Đảng.

Thu Hương
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hoạt động đoàn đoàn thanh niên bộ tài chính Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính công tác đoàn phong trào thanh niên Chi đoàn Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể Chi đoàn Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

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