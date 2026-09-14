Chứng khoán

Lực cầu trái phiếu chính phủ tập trung kỳ hạn 5 - 10 năm

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
17:33 | 14/09/2026
(TBTCO) - Hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ phục hồi trong tuần qua, với lực cầu tập trung tại hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm, đưa khối lượng trúng thầu đạt 17.834 tỷ đồng.
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Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 7 - 11/9 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp phục hồi rõ rệt sau tuần nghỉ lễ. Kho bạc Nhà nước (KBNN) nâng giá trị gọi thầu lên 22.000 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch ban đầu 17.000 tỷ đồng. Tổng giá trị đăng ký đạt 31.534 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đăng ký 143,3%.

Khối lượng trúng thầu trong tuần đạt 17.834 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 81,1%, tăng mạnh so với những tuần trước. Lực cầu chủ yếu tập trung tại hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm.

Lực cầu trái phiếu chính phủ tập trung kỳ hạn 5 - 10 năm

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động thành công 7.000 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng. Giá trị đăng ký đạt 10.600 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu ở mức 87,5%. Lợi suất trúng thầu đạt 4,26%/năm, tăng 1 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu gần nhất.

Đối với kỳ hạn 10 năm, KBNN huy động được 10.834 tỷ đồng trong tổng số 12.000 tỷ đồng gọi thầu. Giá trị đăng ký lên tới 20.434 tỷ đồng, đưa tỷ lệ trúng thầu đạt 90,3%. Lợi suất trúng thầu tăng 1 điểm cơ bản, lên 4,43%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 3 năm, 15 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tuần qua, KBNN đã huy động khoảng 249.290 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 49,9% kế hoạch năm 2026.

Lực cầu trái phiếu chính phủ tập trung kỳ hạn 5 - 10 năm

Trong tuần từ ngày 14 - 18/9, kế hoạch gọi thầu tiếp tục được nâng lên 26.000 tỷ đồng. Trong đó, KBNN dự kiến gọi thầu 500 tỷ đồng ở kỳ hạn 3 năm, 9.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 15.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Theo các chuyên gia, việc quy mô gọi thầu tiếp tục tăng sau một tuần huy động đạt kết quả cao cho thấy KBNN có xu hướng đẩy nhanh tiến độ phát hành trong những tháng cuối năm, trong bối cảnh khối lượng huy động mới hoàn thành khoảng một nửa kế hoạch năm và lợi suất trên thị trường quốc tế tăng mạnh.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ trong tuần đạt 89,9 nghìn tỷ đồng, với giá trị giao dịch bình quân tăng khoảng 36% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 47,2 nghìn tỷ đồng và giao dịch repo đạt 42,7 nghìn tỷ đồng.

Mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp nhìn chung ít biến động trên toàn bộ đường cong. Lợi suất kỳ hạn 1 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 3,66%, trong khi kỳ hạn 2 năm giữ ở mức 3,79%, kỳ hạn 3 năm ở 3,86%, kỳ hạn 5 năm ở 4,36%, kỳ hạn 7 năm ở 4,45% và kỳ hạn 10 năm ở 4,57%. Đối với kỳ hạn 15 năm, lợi suất giảm 1 điểm cơ bản xuống 4,72%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng ghi nhận sự đảo chiều. Khối ngoại mua ròng 295,6 tỷ đồng trong tuần, sau khi bán ròng 565 tỷ đồng ở tuần liền trước.

Về triển vọng ngắn hạn, các chuyên gia dự báo lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tăng nhẹ, tập trung ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm. Thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện cùng lực cầu trên thị trường sơ cấp phục hồi được cho là những yếu tố hạn chế khả năng lợi suất tăng nhanh.

Ở chiều ngược lại, việc KBNN gia tăng quy mô phát hành trong khi mới hoàn thành khoảng 50% kế hoạch huy động cả năm khiến áp lực nguồn cung tiếp tục hiện hữu. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho biết, môi trường lợi suất quốc tế ở mức cao sau các động thái thắt chặt của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cùng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất, cũng tạo áp lực lên lợi suất trái phiếu trong nước.

Thu Hương
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