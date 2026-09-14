Hải quan hỏa tốc triển khai cơ chế phối hợp quản lý người nước ngoài

Cụ thể, Cục Hải quan ban hành Thông báo số 21582/TB-CHQ về triển khai thực hiện Nghị định 286/2026/NĐ-CP ngày 17/7/2026 của Chính phủ.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với lực lượng an ninh hàng không giám sát hoạt động xuất nhập cảnh. Ảnh: CTVHQ

Theo thông báo, Ban Giám sát quản lý về hải quan được giao làm đầu mối tại Cục Hải quan để phối hợp triển khai Nghị định; đồng thời tham mưu trao đổi với Bộ Công an, thông qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh, về các nội dung liên quan.

Cục Hải quan yêu cầu Ban Giám sát quản lý về hải quan phối hợp thực hiện các quy định về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài và tham mưu trao đổi văn bản với Bộ Công an qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh chậm nhất ngày 15/9/2026 để tổ chức triển khai.

Theo đó, Cục Hải quan quan tâm đến việc đẩy mạnh phối hợp, trao đổi dữ liệu với cơ quan liên quan.

Nghị định 286 quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh trong quản lý người nước ngoài, với nhiều nội dung từ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cấp giấy tờ đến kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, quản lý cư trú, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Các hình thức phối hợp gồm trao đổi thông tin bằng văn bản hoặc trên môi trường điện tử, tổ chức họp liên ngành, thanh tra, kiểm tra và các hình thức phối hợp khác theo quy định.

Cụ thể, trong xây dựng chính sách, Ban Pháp chế và các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Cục Hải quan được yêu cầu trao đổi với Bộ Công an trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản có nội dung liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài.

Đáng chú ý, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan có trách nhiệm cung cấp, trao đổi dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài; đồng thời quản lý, vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cùng với yêu cầu chia sẻ thông tin, dữ liệu, Nghị định 286 được Cục Hải quan triển khai gắn với các nhiệm vụ kiểm soát hải quan.

Theo đó, Chi cục Điều tra chống buôn lậu được giao thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Đơn vị này đồng thời thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.