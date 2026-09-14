Thị trường

Dự báo giá bạc quanh vùng 65 - 70 USD/ounce trong thời gian tới

Đức Việt

Đức Việt

15:40 | 14/09/2026
(TBTCO) - Chuyên gia nhận định, diễn biến của đồng USD sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của thị trường bạc, dự báo giá bạc duy trì quanh vùng 65 - 70 USD/ounce trong thời gian tới.
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Giá bạc tăng giảm đan xen trong tuần

Theo báo cáo thị trường bạc tuần 2 tháng 9/2026 của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, giá bạc trong nước đã phục hồi trong tuần qua sau nhịp giảm mạnh của tuần trước. Diễn biến thị trường tương đối tích cực, song đà tăng vẫn chưa thực sự bền vững khi nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trước triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các dữ liệu lạm phát quan trọng sắp được công bố.

Giá bạc thỏi Phú Quý kết thúc tuần ở mức 59,787 triệu đồng/kg chiều mua vào và 61,627 triệu đồng/kg chiều bán ra, tăng khoảng 1,63% so với cuối tuần trước. Đầu tuần, giá bạc trong nước tương đối ổn định và giao dịch quanh mức 61,5 triệu đồng/kg.

Đà phục hồi của bạc trong nước chủ yếu được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của giá bạc thế giới trong một số phiên, cùng những thời điểm đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu. Tuy nhiên, áp lực vẫn hiện hữu khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Dự báo giá bạc quanh vùng 65 - 70 USD/ounce trong thời gian tới
Nguồn: J.P. Morgan. Đồ họa: Phương Anh

Trên thị trường quốc tế, bạc giao ngay kết thúc tuần ở mức 66,21 USD/ounce, giảm 0,25% trong tuần và giảm 6,02% so với đầu năm. Bạc Comex giao tháng 9/2026 đóng cửa ở mức 66,75 USD/ounce, giảm 0,37% trong tuần và giảm 4,83% từ đầu năm. Trong khi đó, bạc Thượng Hải giao tháng 12/2026 đạt 16.286 CNY/kg, giảm 5,62% trong tuần và giảm 4,58% so với đầu năm.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý cho biết, giá bạc thế giới biến động mạnh nhưng nhìn chung vẫn giảm nhẹ trong tuần qua. Trong các phiên giữa tuần, giá bạc từng phục hồi nhờ đồng USD suy yếu và phát biểu tương đối ôn hòa của Thống đốc Fed Christopher Waller, qua đó làm giảm bớt kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Nhu cầu tiêu thụ bạc sẽ tiếp tục tăng mạnh

Ông Nguyễn Quang Huy - Khoa Tài chính Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng, không chỉ là kim loại quý, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin, tấm pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử và đặc biệt là ô tô điện. Nhu cầu tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, tạo nền tảng cho khả năng phục hồi của giá bạc sau giai đoạn điều chỉnh hiện nay.

Tuy nhiên, đà phục hồi không được duy trì. Báo cáo việc làm Mỹ tháng 8 cho thấy nền kinh tế tạo thêm 162.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo. Thông tin này khiến lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 tăng trở lại, qua đó tạo sức ép lên giá bạc.

Sáng 11/9, giá bạc giao dịch quanh mức 63,5 USD/ounce, sau khi đảo chiều giảm hơn 5% so phiên trước đó, khi các nhà đầu tư chuẩn bị đón nhận báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ - một yếu tố có thể củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tuần tới.

Trong nước, doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc cùng chiều với thị trường thế giới. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào - bán ra lần lượt là 2.159.000 đồng/lượng và 2.226.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 57.573.189 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 59.359.852 đồng/kg.

Giá bạc vẫn được hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp

Cùng với đó, dữ liệu công bố ngày 10/9 cho thấy, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng tốc trong tháng 8, khi xung đột với Iran đẩy chi phí năng lượng bán buôn tăng cao. Thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới ở mức khoảng 71%, tăng từ 61% so với trước thời điểm PPI được công bố.

Đồng thời, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh sau khi Bộ Tài chính Mỹ mua lại lượng trái phiếu thấp hơn dự kiến trong đợt mua lại mở rộng đầu tiên. Các tài sản không sinh lãi như bạc thường có diễn biến kém hơn khi lợi suất tăng. Bạc đang hướng tới mức giảm khoảng 4% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, giá bạc vẫn được hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp, bên cạnh vai trò tài sản trú ẩn. Nhu cầu sử dụng bạc tăng mạnh trong khi nguồn cung khai thác gần như không thể phản ứng nhanh với giá, khiến thị trường ngày càng dễ rơi vào trạng thái thiếu hụt.

Khoảng 73% sản lượng bạc toàn cầu hiện là sản phẩm phụ từ các mỏ chì, kẽm, đồng và vàng, trong khi chỉ 27% đến từ các mỏ bạc sơ cấp. Điều này đồng nghĩa nguồn cung bạc phụ thuộc lớn vào hoạt động khai thác các kim loại khác, thay vì có thể tăng tương ứng khi giá bạc đi lên. Nguồn cung bạc cũng khó có thể cải thiện trong ngắn hạn khi phần lớn các mỏ bạc lớn hiện nay đã được khai thác trên 20 năm. Trong khi đó, để một dự án mỏ mới đi từ khâu thăm dò đến khi có sản phẩm thương mại cần trung bình 7 - 10 năm. Với đặc điểm nguồn cung có độ trễ lớn như vậy, thị trường bạc đang bước vào năm thâm hụt cấu trúc thứ 6 liên tiếp, trong khi tình trạng thiếu hụt bạc vật chất nhiều khả năng vẫn còn kéo dài trong những năm tới.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Nguyễn Đại Hào - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Á Châu SPS cho rằng, diễn biến của đồng USD sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của giá bạc trong ngắn hạn. Chỉ số DXY hiện tích lũy khá chặt quanh vùng hỗ trợ 98,5 - 99 điểm, trong khi giá bạc đang gặp lực cản tại vùng 68 - 69 USD/ounce.

Theo ông Hào, nếu DXY tạo đáy và quay đầu tăng, giá bạc có thể chịu áp lực điều chỉnh trở lại, với vùng 64 - 65 USD/ounce là khu vực hỗ trợ đáng chú ý. Ngược lại, nếu đồng USD tiếp tục suy yếu và giá bạc vượt dứt khoát vùng 68-69 USD/ounce, đà tăng có thể được củng cố và mở ra dư địa hướng lên các vùng giá cao hơn.

Đức Việt
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