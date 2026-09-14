Startup AVES hướng tới đưa xe điện ra thị trường mùa hè 2027

Ngày 14/9, Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng xanh AVES (AVES Technology & Green Energy JSC) công bố định hướng phát triển với trọng tâm là công nghệ và di chuyển thông minh. Doanh nghiệp đang xây dựng đội ngũ, chuẩn bị nhà máy và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D Tech Lab) tại Hưng Yên, hướng tới ra mắt những sản phẩm đầu tiên vào mùa hè năm 2027.

AVES ra đời với mong muốn đưa công nghệ Việt vào những sản phẩm thiết thực cho cuộc sống.

Được thành lập ngày 9/9/2026 và đặt trụ sở tại Hà Nội, AVES xác định ba trụ cột hoạt động gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT. Trong đó, di chuyển xanh và thông minh được xác định là hướng phát triển trọng tâm, kết hợp các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu trong quá trình phát triển sản phẩm.

Theo định hướng của doanh nghiệp, các giải pháp trước mắt tập trung vào phương tiện di chuyển thông minh, phù hợp với nhu cầu sử dụng và xu hướng chuyển đổi xanh. Song song với phát triển sản phẩm, AVES đang từng bước xây dựng năng lực vận hành trong các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất, quản lý chất lượng và chuỗi cung ứng.

Hiện doanh nghiệp đang tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí chuyên môn liên quan đến kỹ thuật cơ khí, kiểm soát chất lượng, quản lý chất lượng nhà cung cấp, logistics và mua hàng. Đội ngũ này dự kiến phục vụ các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất và tổ chức chuỗi cung ứng.

Cùng với xây dựng đội ngũ, AVES đang triển khai R&D Tech Lab tại Hưng Yên nhằm kết nối hoạt động nghiên cứu công nghệ với quá trình phát triển sản phẩm, đồng thời từng bước hình thành năng lực thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp di chuyển.

Công ty công nghệ Việt đang triển khai R&D Tech Lab tại Hưng Yên, từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Doanh nghiệp cũng mở rộng kết nối với cộng đồng thiết kế và công nghệ thông qua AVES Future Mobility Challenge 2026 - cuộc thi thiết kế kiểu dáng xe máy điện tương lai do AVES đồng hành cùng báo điện tử VnExpress tổ chức.

Cuộc thi hướng tới cộng đồng yêu thích thiết kế xe, khuyến khích các ý tưởng về kiểu dáng, công năng và trải nghiệm của phương tiện điện trong tương lai. Thông qua hoạt động này, AVES kỳ vọng tìm kiếm các ý tưởng và nhân sự có tiềm năng tham gia quá trình phát triển sản phẩm.

AVES hướng tới mục tiêu đưa những sản phẩm xe điện đầu tiên đến với người dùng vào năm 2027.

Ông Lê Hoàng Long - Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại AVES cho biết, doanh nghiệp đang tập trung xây dựng đội ngũ, hoàn thiện công nghệ và năng lực sản xuất.

“AVES bắt đầu từ một mong muốn giản dị: tạo ra những sản phẩm công nghệ thực sự hữu ích, giúp việc di chuyển của người dùng thuận tiện hơn và phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại. Chúng tôi đang tập trung xây dựng đội ngũ, hoàn thiện công nghệ và năng lực sản xuất, với mục tiêu đưa những sản phẩm xe điện AVES đầu tiên gồm xe máy điện và xe đạp điện đến với người dùng vào mùa hè năm 2027” - ông Long cho biết.

Theo kế hoạch, xe máy điện và xe đạp điện sẽ là những sản phẩm đầu tiên của AVES, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2027.