Tỷ giá USD hôm nay (14/9): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY giữ 99 điểm trước quyết định lãi suất của Fed, BoJ và BoE

Thị trường trong nước

Sáng 14/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.607 đồng, tăng 11 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.326,65 - 26.887,35 VND/USD. Trên thị trường tự do, USD dao động trong biên độ hẹp quanh 25.750 - 25.780 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 14/9, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt diễn biến phân hóa, trong đó EUR đồng loạt giảm, JPY tăng nhẹ, còn GBP trái chiều giữa hai ngân hàng. Theo đó, với USD, tỷ giá tại Vietcombank mua vào - bán ra 25.700 - 26.110 VND/USD, cùng giữ nguyên ở cả hai chiều. Tại BIDV, USD được niêm yết 25.730 - 26.110 VND/USD, cũng không thay đổi so với phiên trước. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 14/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR giảm khá rõ tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết mua vào - bán ra 29.259,52 - 30.802,78 VND/EUR, giảm tương ứng 37,89 đồng và 39,88 đồng. Tại BIDV, EUR ở mức 29.441 - 30.864 VND/EUR, giảm 58 đồng ở chiều mua vào và 59 đồng ở chiều bán ra, mức điều chỉnh mạnh hơn Vietcombank.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - mở đầu tuần giao dịch quanh 99,21 điểm, tăng 0,09%.

Đồng USD tiếp tục suy yếu trong tuần qua, nối dài nhịp điều chỉnh của tuần trước và có thời điểm lùi về vùng thấp nhất trong 4 tháng. Sau khi giao dịch sát ngưỡng tâm lý 100 điểm vào đầu tháng, chỉ số DXY giảm về vùng 98,5 điểm, hướng tới tháng giảm thứ ba liên tiếp.

Áp lực lên USD vẫn duy trì dù lạm phát Mỹ tiếp tục ở mức cao. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo. Trong đó, giá xăng tăng 3,9% trong tháng, đóng góp hơn 30% mức tăng của CPI.

So với cùng kỳ, chi phí nhiên liệu tăng 28%, riêng dầu diesel tăng 52%, cho thấy áp lực từ năng lượng đang lan rộng sang chi phí vận tải và hàng hóa. Đây là báo cáo lạm phát trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed ngày 15 - 16/9. Trong bối cảnh thị trường lao động vẫn tương đối ổn định và lạm phát cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%, số liệu CPI củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất cuộc họp tới.

Các phát biểu gần đây của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhìn chung thống nhất rằng lạm phát vẫn ở mức cao và cần tiếp tục đưa về mục tiêu 2%, song còn khác biệt về thời điểm điều chỉnh chính sách.

Một số quan chức ủng hộ tăng lãi suất sớm, trong khi những người khác cho rằng Fed có thể kiên nhẫn thêm để đánh giá các dữ liệu kinh tế.

Chủ tịch Fed nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là đưa lạm phát giảm từ mức hiện tại, trong khi thị trường lao động vẫn tương đối ổn định.

Thị trường hiện kỳ vọng gần 50 điểm cơ bản thắt chặt chính sách từ nay đến cuối năm, trong đó kịch bản được ưu tiên tại cuộc họp tháng 9/2026 là Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản.

Cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 15 - 16/9 vì vậy sẽ là tâm điểm của thị trường trong tuần này. Bên cạnh quyết định lãi suất, Fed sẽ công bố bản tóm tắt dự báo kinh tế (SEP) cập nhật, cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng tăng trưởng, lạm phát và lộ trình lãi suất. Các dữ liệu đáng chú ý khác gồm doanh số bán lẻ và số liệu thị trường nhà ở Mỹ.

Ngoài Fed, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng được chú ý khi thị trường đã gia tăng kỳ vọng cơ quan này sẽ nâng lãi suất. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ năm tuần này./.