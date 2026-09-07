Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Thị trường trong nước

Sáng 7/9, tỷ giá trung tâm mở phiên đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.611 đồng, tăng 6 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.330,45 - 26.891,55 VND/USD. Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh mức 25.770 - 25.810 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 7/9, các ngoại tệ chủ chốt đồng loạt giảm tại nhiều ngân hàng, ngoại trừ yên Nhật (JPY) tăng nhẹ. Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.870 - 26.250 VND/USD, cùng giảm 5 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, USD được mua vào - bán ra ở mức 25.870 - 26.250 VND/USD, giảm mạnh hơn 10 đồng ở cả chiều mua và bán. Diễn biến này trái chiều với đà tăng của tỷ giá trung tâm. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 7/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong khi đó, tỷ giá GBP giảm mạnh hơn, tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 34.355,58 - 35.814,46 VND/GBP, giảm lần lượt 127,99 đồng và 161 đồng; tại BIDV ở mức 34.625 - 35.932 VND/GBP, giảm tương ứng 181 đồng và 173 đồng.

Trái với xu hướng trên, tỷ giá JPY duy trì đà tăng ở cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết yên Nhật mua vào - bán ra ở mức 163,02 - 172,53 VND/JPY, tăng lần lượt 0,49 đồng và 0,52 đồng. Tại BIDV, JPY mua vào - bán ra ở mức 162,54 - 172,68 VND/JPY, cùng tăng nhẹ 0,37 đồng ở cả hai chiều.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - dao động hẹp phiên đầu tuần, khi giảm nhẹ 0,05% xuống 99,14 điểm.

Đồng USD nhanh chóng xóa sạch phần tăng trước đó và quay lại xu hướng giảm trong tuần trước. Chỉ số DXY từng tiến sát ngưỡng tâm lý 100 điểm, nhưng đà tăng không duy trì được khi thị trường gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể nâng lãi suất chính sách tại cuộc họp tới. Trong khi đó, khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản và BoJ can thiệp vào thị trường ngoại hối gần như không được đề cập.

Ngay cả căng thẳng mới trong các động thái đáp trả lẫn nhau tại Trung Đông cũng không đủ tạo thêm động lực cho đồng bạc xanh.

Các quan chức Fed đang phát đi những tín hiệu trái chiều, song ngày càng thận trọng hơn về triển vọng chính sách. Thị trường hiện định giá gần 35 điểm cơ bản thắt chặt tiền tệ vào cuối năm, trong đó kịch bản được kỳ vọng nhiều hơn tại cuộc họp ngày 16/9 là Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản.

Đáng chú ý, đợt điều chỉnh mạnh của USD gần như không phản ánh diễn biến trên thị trường trái phiếu Mỹ.

Sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm, DXY bật tăng mạnh do số liệu vượt xa dự báo. Tuy nhiên, đây chỉ là một nhịp phục hồi tạm thời.

Cuối tuần trước, DXY đã quay về vùng trước thời điểm công bố báo cáo và thị trường bắt đầu chuyển sự chú ý sang dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường lao động không còn là yếu tố chi phối chính đối với quyết định của Fed. Thị trường việc làm nhìn chung vẫn khỏe mạnh và ổn định. Thay vào đó, trọng tâm của Fed tiếp tục là lạm phát, bởi giai đoạn dễ dàng nhất dường như đã qua.

Áp lực giá đã giảm đáng kể so với mức đỉnh sau đại dịch, nhưng việc đưa lạm phát từ khoảng 3% về mục tiêu 2% của Fed khó khăn hơn nhiều so với quá trình kéo lạm phát từ mức 9% xuống khoảng 3%.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh và phần lớn thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu của Fed.

Diễn biến này có thể tiếp tục hỗ trợ USD trong những tháng tới. Chừng nào lạm phát cơ bản vẫn dai dẳng, Fed nhiều khả năng tiếp tục thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất, qua đó duy trì lợi thế lợi suất của đồng bạc xanh so với nhiều đồng tiền khác. Cùng với những lo ngại kéo dài về triển vọng tài khóa Mỹ và môi trường kinh tế toàn cầu bất định, nhà đầu tư vẫn có những lý do để duy trì nhu cầu đối với USD.

Tuần này, lịch công bố dữ liệu không quá dày đặc, nhưng tâm điểm sẽ tập trung vào nửa cuối tuần, đặc biệt là CPI tháng 8. Bên cạnh đó, thị trường sẽ theo dõi số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu, chỉ số giá sản xuất và khảo sát sơ bộ niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan. Fed sẽ bước vào giai đoạn im lặng trước cuộc họp chính sách.

Cũng trong ngày 10/9, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ đưa ra quyết định lãi suất. Lãi suất của ECB hiện ở mức 2,25%, trong khi dự báo là 2,5%./.