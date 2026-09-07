Thị trường

Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

06:20 | 07/09/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (7/9) tăng giảm trái chiều trên sàn TOCOM nhưng đồng loạt tăng mạnh tại sàn SHFE và SGX. Tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục ổn định, với giá thu mua mủ nước và mủ đông không ghi nhận thay đổi đáng kể.
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Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh
Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản có sự phân hóa giữa các kỳ hạn. Hợp đồng tháng 9 tăng 5,20 Yên/kg, tương đương 1,13%, lên 458,80 Yên/kg. Kỳ hạn tháng 10 giữ nguyên ở mức 439 Yên/kg, trong khi hợp đồng tháng 11 giảm 1,20 Yên/kg, tương đương 0,28%, xuống 428,80 Yên/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên đồng loạt đi lên. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 9 tăng 380 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2,12%, lên 18.295 Nhân dân tệ/tấn. Kỳ hạn tháng 10 tăng 325 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 1,81%, đạt 18.270 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng tháng 11 tăng 360 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2%, lên 18.320 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 236,50 Cent/kg, tăng 1,63%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 235,80 Cent/kg, tăng 1,81%.

Khép lại phiên giao dịch, thị trường cao su châu Á chưa cho thấy một xu hướng thống nhất. Trên TOCOM, giá RSS3 biến động trái chiều giữa các kỳ hạn, trong khi sàn SHFE và sàn SGX nổi bật với sắc xanh đồng loạt. Diễn biến này cho thấy lực hỗ trợ tại thị trường Trung Quốc và Singapore đang rõ nét hơn so với Nhật Bản.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Theo đó, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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