Ngày 5/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc

Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục nghiêng về xu hướng giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 453,60 Yên/kg, giảm 0,49%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 439,00 Yên/kg, giảm 1,30%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) đi ngang mức 91,93 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.795 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,42%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.825 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,67%.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 10 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 285 Nhân dân tệ, tương đương 1,9%, xuống 14.745 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức ở mức 232,70 Cent/kg, giảm 0,04%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2026 ở mức 231,50 Cent/kg, giảm 0,13%.

Diễn biến trên các sàn giao dịch châu Á cho thấy áp lực bán vẫn hiện diện trên thị trường cao su kỳ hạn châu Á. Trong ngắn hạn, giá cao su nhiều khả năng tiếp tục giằng co và chịu áp lực điều chỉnh khi hoạt động chốt lời vẫn chưa kết thúc.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với diễn biến trên thị trường quốc tế, giá cao su trong nước hôm nay tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.