Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Giá heo hơi hôm nay giữ mức ổn định. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giao dịch ở 59.000 đồng/kg, cũng là mức cao nhất cả nước.

Các địa phương còn lại trong khu vực tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 58.000 đồng/kg.

Sau những phiên điều chỉnh vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, thị trường miền Bắc đang cho thấy trạng thái ổn định hơn. Mốc 60.000 đồng/kg không còn xuất hiện, trong khi khoảng cách giữa nhóm địa phương có giá cao nhất và thấp nhất chỉ còn 1.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng trải qua thêm một phiên đi ngang. Giá thu mua trong khu vực hiện dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng neo ở mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại tiếp tục giao dịch ở 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Hiện giá phổ biến trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục thu mua ở 57.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Mức cao nhất 59.000 đồng/kg tập trung tại một số địa phương miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chủ yếu giao dịch quanh 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Việc cả ba miền đồng loạt đi ngang sau kỳ nghỉ lễ cho thấy thị trường chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất trên toàn quốc hiện chỉ còn 2.000 đồng/kg./.