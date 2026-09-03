Thị trường

Sức mua 8 tháng tăng 13,3%

Nguyên Phương

Nguyên Phương

hanh.tbtc@gmail.com
15:15 | 03/09/2026
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm 2026 đạt hơn 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,6%.
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Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/9, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2026 ước đạt 679,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa của hầu hết các nhóm hàng đều tăng so với tháng trước và cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 2,6% so với tháng trước và 21,5% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành giảm 6,9% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 19,2% so với cùng kỳ. Các dịch vụ khác tăng lần lượt 1,5% và 14,8%.

Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,6%, tương đương mức tăng 7,5% của cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng ước đạt 3.947,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,4% tổng mức và tăng 12,8% so với cùng kỳ.

Sức mua 8 tháng tăng 13,3%
Sức mua 8 tháng tăng 13,3%. Ảnh: Nguyên Phương

Một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng cao như đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 28,1%; hàng hóa khác tăng 19,2%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 16,5%; nhiên liệu khác tăng 16,4%; xăng dầu các loại tăng 15,2%.

Tại nhiều địa phương, doanh thu bán lẻ hàng hóa cũng duy trì mức tăng hai con số. Đà Nẵng tăng 14,2%; Quảng Ninh tăng 13,9%; Cần Thơ và Hải Phòng cùng tăng 13,1%; Hà Nội tăng 12,8% và thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,2%.

Cùng với bán lẻ hàng hóa, các hoạt động dịch vụ tiếp tục ghi nhận mức tăng khá cao. Trong 8 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 670,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành đạt khoảng 68,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 17,1%. Doanh thu các dịch vụ khác ước đạt 548,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng mức và tăng 13,2%.

Diễn biến trên cho thấy sức mua trong nước tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó bán lẻ hàng hóa giữ vai trò chủ lực, còn các lĩnh vực lưu trú, ăn uống và du lịch tiếp tục là những điểm sáng của khu vực dịch vụ trong 8 tháng năm 2026.

Nguyên Phương
Từ khóa:
sức mua doanh thu hàng hóa dịch vụ tiêu dùng

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