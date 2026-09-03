BAC A BANK tặng loa và miễn phí SIM 4G cho hộ kinh doanh

Từ tháng 6/2026, BAC A BANK chính thức ra mắt dịch vụ cung cấp Loa Ting Ting - thiết bị thông báo biến động số dư tài khoản dành cho hộ kinh doanh.

Với mục tiêu trở thành trợ thủ đắc lực cho hộ kinh doanh, thiết bị này giúp giảm thiểu rủi ro gian lận khi nhận thanh toán chuyển khoản, đồng thời là giải pháp quản lý kinh doanh tối ưu trong thời đại công nghệ số hiện nay.

“Loa thông báo giao dịch không phải là dịch vụ mới xuất hiện nhưng tôi chọn trải nghiệm dịch vụ này của ngân hàng Bắc Á vì các bạn giao dịch viên tư vấn rất nhiệt tình, đồng thời các thiết bị khá hiện đại lại kèm ưu đãi miễn phí. Tôi đã dùng thử ngay từ khi BAC A BANK ra mắt dịch vụ này và thấy rất hài lòng”, chị Nguyễn Thị Thùy (hộ kinh doanh tại chợ Ngọc Hà, Hà Nội) cho biết.

Khi chương trình khuyến mại dịp ra mắt vừa kết thúc, BAC A BANK tiếp tục triển khai chương trình mới “Ting Ting thảnh thơi – Săn hời ưu đãi” kéo dài từ nay đến hết tháng 02/2027.

Cụ thể, khách hàng cá nhân là hộ kinh doanh được tặng hoàn toàn miễn phí bộ thiết bị loa thông báo giao dịch và miễn phí Sim4G trong 2 năm đầu tiên. Khách hàng được lựa chọn một trong hai bộ thiết bị Loa Pro và Loa Mini với mẫu mã hiện đại, dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp.

Điều kiện để nhận ưu đãi từ chương trình chia làm 02 giai đoạn: Trong 03 tháng đầu tiên, miễn phí hoàn toàn phí sử dụng Loa, không xét điều kiện doanh số hay hoặc số lượng giao dịch.

Trong 03 tháng tiếp theo, ưu đãi tiếp tục được bảo lưu đến hết 02 năm nếu Tổng số lượng giao dịch qua Loa đạt bằng hoặc trên 30 giao dịch/loa/tháng; hoặc Tổng doanh số giao dịch qua Loa đạt bằng hoặc trên 10 triệu đồng/loa/tháng.

Chương trình “Ting Ting thảnh thơi - Săn hời ưu đãi” được đánh giá có điều kiện tham gia đơn giản, dễ tiếp cận với đại đa số chủ hộ kinh doanh kể cả các hộ mở mới.

Trong bối cảnh nền kinh tế dịch vụ càng ngày càng phát triển, các thiết bị hỗ trợ giúp tối ưu quy trình bán hàng ngày càng được nâng cấp và góp phần quan trọng trong việc tăng hiệu quả kinh doanh.

Loa thông báo giao dịch BAC A BANK hứa hẹn là trợ thủ đắc lực cho hộ kinh doanh với tính năng thông báo tức thời mọi biến động số dư, giảm rủi ro gian lận khi nhận chuyển khoản.

“Đây là giải pháp quản lý giao dịch tối ưu, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh vừa và nhỏ lại thêm chi phí hợp lý, góp phần số hóa hoạt động của các cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ. Ra mắt dịch vụ loa thông báo giao dịch, BAC A BANK thể hiện quan điểm luôn đồng hành cùng khách hàng tiểu thương, hộ kinh doanh trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động từ nguồn vốn vay ưu đãi đến các dịch vụ tài chính ngân hàng tiện ích” - đại diện BAC A BANK chia sẻ.