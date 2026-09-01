Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 95.000 - 95.700 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê lấy lại mốc 95.000 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước bước vào tháng 9 với tín hiệu tích cực hơn sau chuỗi ngày biến động mạnh cuối tháng 8. Theo mức giá tham chiếu gần nhất, cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên hôm nay đồng loạt tăng 400 đồng/kg. Hiện giá dao động từ 95.000 - 95.700 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là sau nhịp tăng 400 đồng/kg, tất cả các vùng khảo sát đều trở lại ngưỡng từ 95.000 đồng/kg trở lên.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê tăng lên 95.500 đồng/kg. Gia Lai cũng có mức thu mua tương tự.

Lâm Đồng tăng lên 95.000 đồng/kg nhưng vẫn là vùng có giá thấp nhất trong nhóm được khảo sát. Trong khi đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức cao nhất với 95.700 đồng/kg.

Khoảng cách giữa vùng giá cao nhất và thấp nhất hiện vào khoảng 700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chủ chốt đồng loạt giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 khép lại tuần trước ở mức 3.492 USD/tấn, giảm 2,9%, tương đương 106 USD/tấn so với một tuần trước đó. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,5%, tương đương 89 USD/tấn, xuống 3.529 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm mạnh hơn, mất 3,6%, tương đương 12,9 US cent/pound, xuống còn 345,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3%, tương đương 9,8 US cent/pound, đạt 312,85 US cent/pound.

Giá tiêu giữ ổn định

Giá tiêu hôm nay duy trì trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm không ghi nhận biến động mới, sau khi thị trường vừa trải qua một tuần điều chỉnh giảm. Mặt bằng thu mua hiện duy trì trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá cao nhất, đạt 137.000 đồng/kg. Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với mức 136.500 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng được ghi nhận ở mức 135.000 đồng/kg.

Trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước đã trải qua một tuần tương đối kém tích cực khi giá tại các vùng sản xuất trọng điểm giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg, còn Đắk Lắk giảm 1.500 đồng/kg.

Sau nhịp điều chỉnh này, thị trường bước vào tháng 9 với trạng thái ổn định hơn, khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện chỉ khoảng 2.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước xuất khẩu chủ lực cũng không ghi nhận thay đổi mới. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia đang được niêm yết ở 6.897 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ mức 5.800 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục ổn định trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với hai chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được giao dịch ở mức 9.443 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì 8.400 USD/tấn, còn Malaysia đứng ở mức 12.200 USD/tấn./.