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Ngày 2/9: Giá cà phê thế giới biến động trái chiều, hồ tiêu ổn định

07:25 | 02/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (2/9) tại khu vực Tây Nguyên ổn định, giá thu mua dao động trong khoảng 95.000 - 95.700 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.
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Giá cà phê thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước cao nhất 95.700 đồng/kg

Theo giacaphe.com giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên hôm nay ổn định, dao động trong khoảng 95.000 - 95.700 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 95.700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk duy trì mức giá 95.500 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ổn định và được giao dịch ở mốc 95.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 95.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chủ chốt biến động trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 tăng 0,91%, tương đương 32 USD/tấn, lên mức 3.550 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng nhẹ 0,17%, tương đương 6 USD/tấn, đạt 3.535 USD/tấn.

Diễn biến này giúp Robusta lấy lại một phần mức giảm của tuần trước, khi hợp đồng tháng 9 từng mất gần 3%.

Ở chiều ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục đi xuống. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,56%, tương đương 1,95 US cent/pound, xuống còn 343,9 US cent/pound. Hợp đồng Arabica tháng 12/2026 giảm 0,43%, tương đương 1,35 US cent/pound, còn 311,5 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước và thế giới cùng đi ngang

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Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Mặt bằng thu mua trong nước hiện phổ biến trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với mức 137.000 đồng/kg. Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với giá 136.500 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng duy trì ở mức 135.000 đồng/kg.

Như vậy, thị trường hồ tiêu trong nước đã có phiên thứ hai liên tiếp đi ngang sau nhịp giảm khá mạnh vào cuối tháng 8. Trước đó, giá tại các vùng sản xuất trọng điểm đã mất khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg trong tuần cuối cùng của tháng.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn cũng chưa ghi nhận biến động mới. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia đang được chào bán ở mức 6.897 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì 5.800 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục ổn định trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với hai chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ mức 9.443 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt đứng ở 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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