Thuế - Hải quan

Giảm thuế, thêm “trợ lực” để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp

Văn Tuấn

Văn Tuấn

06:34 | 02/09/2026
(TBTCO) - Đại diện các hộ kinh doanh cho rằng, trước bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng và áp lực cạnh tranh còn cao, việc được giảm thuế thu nhập cá nhân giúp hộ kinh doanh có thêm nguồn trợ lực để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động.
aa

Hộ kinh doanh không còn loay hoay tìm cách né thuế

Ngày 24/8/2026, với 480/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên xung quanh việc Quốc hội chính thức thông qua chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2026 - 2027 đối với cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng, anh Đỗ Trọng Hải - hộ kinh doanh xe máy cũ tại xã Đại Thanh (Hà Nội) phấn khởi cho biết, được giảm trực tiếp số thuế phải nộp, sẽ giảm áp lực chi phí cho hộ kinh doanh.

Giảm thuế, thêm “trợ lực” để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp
Việc được giảm thuế thu nhập cá nhân giúp hộ kinh doanh có thêm nguồn trợ lực để đầu tư, kinh doanh. Ảnh: An Thư

Anh Hải cho biết, dù kinh doanh xe cũ, xong số vốn anh phải bỏ ra cũng khá lớn (trung bình từ 5 đến 7 triệu đồng/xe; cũng có thể là vài chục triệu đến cả hơn trăm triệu đồng/xe nếu là dòng xe cao cấp nhập khẩu). Tuy nhiên, so với số vốn lớn bỏ ra, số tiền lãi lại không đáng là bao. Anh Hải cho biết, tùy từng dòng xe, số tiền lãi chỉ từ vài trăm nghìn đồng/xe; cao lắm được 1 đến 2 triệu đồng/xe trong khi đó chi phí cũng khá lớn, từ tiền thuê cửa hàng, tiền điện, tiền nước, tiền sửa chữa, đại tu lại xe, tiền nhân công…, trừ hết chi phí tiền lãi cũng không còn được là bao.

“Việc Quốc hội chính thức thông qua chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân là một liều thuốc bổ kịp thời đối với hộ kinh doanh trong bối cảnh thị trường trầm lắng, đặc biệt là các hộ kinh doanh đang phải thích ứng với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử, phần mềm bán hàng, thuế và kế toán” - anh Hải nhấn mạnh.

Khu vực hộ kinh doanh hiện sử dụng khoảng 10 triệu lao động. Đây không chỉ là khu vực đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà còn giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, sinh kế và thu nhập cho người dân.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chung quan điểm, chị Tú - hộ kinh doanh tạp hóa cho biết, hiện hộ kinh doanh nhỏ đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ biến động giá cả, chi phí mặt bằng, điện nước cho đến sức mua không ổn định của thị trường.

Việc được Quốc hội thông qua chính sách giảm 30% tiền thuế thu nhập cá nhân đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh giữ lại được một khoản tiền mặt. Số tiền không quá lớn so với các doanh nghiệp, nhưng với hộ kinh doanh thì đây có thể là những khoản tiền điện, tiền nước, hay tiền trả nhân công cho một phụ việc bán hàng thậm chí là tiền thuê cửa hàng. Cũng từ số tiền thuế được giảm, hộ kinh doanh có thêm nguồn vốn nhập thêm hàng mới, đa dạng mẫu mã…, trong buôn bán, dòng tiền xoay nhanh ngày nào là sống khỏe ngày đó.

“Cảm giác lớn nhất của chúng tôi khi biết chính sách được thông qua là thấy mình được đồng hành và chia sẻ. Chính sách hỗ trợ được triển khai đúng lúc giúp những người tự kinh doanh như chúng tôi cảm thấy bớt áp lực. Hộ kinh doanh có thêm tinh thần phấn khởi, yên tâm làm ăn, kê khai và nộp thuế đầy đủ không còn tâm lý “loay hoay tìm cách né thuế” - chị Tú bày tỏ.

Chị Tú cho rằng, điểm quan trọng nhất của chính sách giảm thuế là sẽ kích thích được sức mua chung của thị trường. Theo chị Tú, không chỉ hộ kinh doanh có doanh thu như hộ của chị được giảm, mà các hộ kinh doanh có quy mô nhỏ hơn cũng bớt được áp lực. Khi gánh nặng tài chính giảm bớt, mọi khoản chi tiêu của người dân cũng thoải mái hơn, hàng hóa bán được nhiều, qua đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Đó là cái lợi kép cho toàn nền kinh tế.

Mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Theo phân tích của Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam - Nguyễn Thị Cúc, chính sách được ban hành sẽ hỗ trợ thiết thực đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Điểm đáng chú ý là chính sách tác động trực tiếp vào số thuế phải nộp, qua đó giúp người kinh doanh có thêm nguồn lực tài chính ngay trong quá trình hoạt động.

Việc giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp phải nộp sẽ tạo thêm nguồn lực tài chính cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, dòng tiền có ý nghĩa rất lớn. Khi được giảm 30% số thuế phải nộp, một phần nguồn lực được giữ lại hộ kinh doanh, doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, trang trải chi phí đầu vào, duy trì việc làm, đầu tư trở lại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mở rộng quy mô.

Theo bà Cúc, việc chính sách hướng tới nhóm đối tượng có khả năng chống chịu còn hạn chế trước những biến động của thị trường là phù hợp. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đặt ra ở mức cao, việc nhà nước có chính sách chia sẻ, hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ là cần thiết.

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, thực tế, nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ còn hạn chế về nhân sự, năng lực kế toán và quản trị. Do đó, theo chuyên gia, bên cạnh chính sách hỗ trợ, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ về thuế, kế toán, hóa đơn; xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Cùng với đó là hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường để nguồn lực được giữ lại thực sự chuyển thành cơ hội kinh doanh. Khi chính sách đủ rộng, việc hỗ trợ đúng đối tượng, đi cùng cải cách môi trường kinh doanh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ hội nhập sâu hơn vào thị trường, tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội.

Chính thức giảm 30% số thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Ngày 24/8, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng; trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực, mà tổng doanh thu của các doanh nghiệp được chia, tách năm 2026, năm 2027 trên 10 tỷ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các Luật, Nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027.
Văn Tuấn
Từ khóa:
giảm thuế doanh nghiệp hộ kinh doanh thuế thu nhập cá nhân người lao động

Bài liên quan

Tạo “đường băng” mới cho dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp

Tạo “đường băng” mới cho dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp

Đổi mới tuyên truyền, Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Đổi mới tuyên truyền, Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh: Không để nguồn vốn công bị “đóng băng”

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh: Không để nguồn vốn công bị “đóng băng”

Dành cho bạn

Ngày 2/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng do nghỉ lễ

Ngày 2/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng do nghỉ lễ

Ngày 2/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng trở lại

Ngày 2/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 2/9: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/9: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Chính sách tài khóa tạo lực cho chặng “về đích”, đưa GDP tăng trưởng hai con số

Chính sách tài khóa tạo lực cho chặng “về đích”, đưa GDP tăng trưởng hai con số

Kiến tạo nền tài chính số từ tinh gọn thủ tục đến liên thông dữ liệu

Kiến tạo nền tài chính số từ tinh gọn thủ tục đến liên thông dữ liệu

Cải cách thể chế, mở đường cho kinh tế bứt phá

Cải cách thể chế, mở đường cho kinh tế bứt phá

Đọc thêm

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải cập nhật phần mềm kết nối Hải quan từ 15/10

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải cập nhật phần mềm kết nối Hải quan từ 15/10

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành quy định mới về định dạng dữ liệu chứng từ điện tử, áp dụng từ ngày 15/10/2026. Doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp phần mềm khai báo hải quan cần chủ động cập nhật hệ thống để bảo đảm việc truyền, nhận chứng từ không bị gián đoạn.
Hải quan khu vực VIII: Số hóa để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn

Hải quan khu vực VIII: Số hóa để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn

(TBTCO) - Đẩy mạnh số hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cán bộ, Hải quan khu vực VIII nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi thương mại rõ nét.
Lạng Sơn: Hải quan tham gia phát hiện, bắt giữ 15 kg pháo hoa nổ cất giấu dưới gầm rơ moóc

Lạng Sơn: Hải quan tham gia phát hiện, bắt giữ 15 kg pháo hoa nổ cất giấu dưới gầm rơ moóc

(TBTCO) - Lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ 15 kg pháo hoa nổ sản xuất tại Trung Quốc được cất giấu dưới gầm rơ moóc của một xe đầu kéo đang làm thủ tục qua cửa khẩu.
Chủ động đưa Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung vào cuộc sống

Chủ động đưa Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung vào cuộc sống

(TBTCO) - Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua, mở rộng không gian cho hải quan số, quản lý thương mại điện tử và đơn giản hóa thủ tục. Ngay trước thời điểm Luật có hiệu lực, Cục Hải quan đã chủ động xây dựng văn bản hướng dẫn, khảo sát thực tiễn hoạt động tại cửa khẩu và ý kiến doanh nghiệp làm cơ sở hoàn thiện.
Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện chính sách thuế mới

Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện chính sách thuế mới

(TBTCO) - Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 với nhiều quy định mới về khai thuế, hoàn thuế, giao dịch liên kết, thuế tối thiểu toàn cầu và quản lý người nộp thuế theo mức độ rủi ro.
Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu không trả lời chung chung với doanh nghiệp

Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu không trả lời chung chung với doanh nghiệp

(TBTCO) - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc khi giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp phải đi thẳng vào bản chất vấn đề; hướng dẫn rõ ràng, đúng trọng tâm; tuyệt đối không né tránh, không trả lời chung chung theo lối mòn hành chính.
Sau gần 8 tháng, Hải quan Vân Phong đã vượt dự toán thu ngân sách

Sau gần 8 tháng, Hải quan Vân Phong đã vượt dự toán thu ngân sách

(TBTCO) - Thu ngân sách tại Hải quan Vân Phong (Chi cục Hải quan khu vực XIII) tiếp tục tăng mạnh, với số thu lũy kế đến giữa tháng 8 đạt hơn 1.294 tỷ đồng, vượt 29,47% dự toán được giao cho cả năm 2026.
Xuất khẩu nông sản qua Hải quan Đà Lạt tăng mạnh

Xuất khẩu nông sản qua Hải quan Đà Lạt tăng mạnh

(TBTCO) - Theo Hải quan Đà Lạt thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIII, xuất khẩu trong kỳ tháng 8 (từ ngày 15/7 - 12/8) tăng 33% so với kỳ trước, đạt 139,12 triệu USD. Đáng chú ý, nhóm nông sản tăng tới 91%, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của đơn vị tăng 26%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 2/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 2/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Ngày 2/9: Giá cà phê thế giới biến động trái chiều, hồ tiêu ổn định

Ngày 2/9: Giá cà phê thế giới biến động trái chiều, hồ tiêu ổn định

Chủ động bảo đảm an toàn hàng dự trữ quốc gia mùa mưa bão

Chủ động bảo đảm an toàn hàng dự trữ quốc gia mùa mưa bão

Tín dụng trung và dài hạn tăng tốc, NIM thêm lực đỡ nhưng đi kèm áp lực phía sau

Tín dụng trung và dài hạn tăng tốc, NIM thêm lực đỡ nhưng đi kèm áp lực phía sau

Đổi mới tuyên truyền, Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Đổi mới tuyên truyền, Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Tạo “đường băng” mới cho dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp

Tạo “đường băng” mới cho dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp

Giảm thuế, thêm “trợ lực” để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp

Giảm thuế, thêm “trợ lực” để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp

Khai mở đặc quyền sống thư thái trong căn hộ chuẩn Diamond - The Sunrise Bay

Khai mở đặc quyền sống thư thái trong căn hộ chuẩn Diamond - The Sunrise Bay

Tỷ giá USD hôm nay (31/8): Tỷ giá trong nước đi ngang dịp nghỉ lễ, DXY giữ nhịp nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (31/8): Tỷ giá trong nước đi ngang dịp nghỉ lễ, DXY giữ nhịp nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 31/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 31/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Ngày 31/8: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 31/8: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 31/8: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 31/8: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước đi ngang

"Khoác áo mới" sau gần ba thập kỷ gắn với may mặc, TTG huy động trăm tỷ mở chuỗi spa ứng dụng AI

"Khoác áo mới" sau gần ba thập kỷ gắn với may mặc, TTG huy động trăm tỷ mở chuỗi spa ứng dụng AI