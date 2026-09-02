Giảm thuế, thêm “trợ lực” để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp

Hộ kinh doanh không còn loay hoay tìm cách né thuế

Ngày 24/8/2026, với 480/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên xung quanh việc Quốc hội chính thức thông qua chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2026 - 2027 đối với cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng, anh Đỗ Trọng Hải - hộ kinh doanh xe máy cũ tại xã Đại Thanh (Hà Nội) phấn khởi cho biết, được giảm trực tiếp số thuế phải nộp, sẽ giảm áp lực chi phí cho hộ kinh doanh.

Việc được giảm thuế thu nhập cá nhân giúp hộ kinh doanh có thêm nguồn trợ lực để đầu tư, kinh doanh. Ảnh: An Thư

Anh Hải cho biết, dù kinh doanh xe cũ, xong số vốn anh phải bỏ ra cũng khá lớn (trung bình từ 5 đến 7 triệu đồng/xe; cũng có thể là vài chục triệu đến cả hơn trăm triệu đồng/xe nếu là dòng xe cao cấp nhập khẩu). Tuy nhiên, so với số vốn lớn bỏ ra, số tiền lãi lại không đáng là bao. Anh Hải cho biết, tùy từng dòng xe, số tiền lãi chỉ từ vài trăm nghìn đồng/xe; cao lắm được 1 đến 2 triệu đồng/xe trong khi đó chi phí cũng khá lớn, từ tiền thuê cửa hàng, tiền điện, tiền nước, tiền sửa chữa, đại tu lại xe, tiền nhân công…, trừ hết chi phí tiền lãi cũng không còn được là bao.

“Việc Quốc hội chính thức thông qua chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân là một liều thuốc bổ kịp thời đối với hộ kinh doanh trong bối cảnh thị trường trầm lắng, đặc biệt là các hộ kinh doanh đang phải thích ứng với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử, phần mềm bán hàng, thuế và kế toán” - anh Hải nhấn mạnh.

Khu vực hộ kinh doanh hiện sử dụng khoảng 10 triệu lao động. Đây không chỉ là khu vực đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà còn giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, sinh kế và thu nhập cho người dân. Ông Đậu Anh Tuấn - Phó tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chung quan điểm, chị Tú - hộ kinh doanh tạp hóa cho biết, hiện hộ kinh doanh nhỏ đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ biến động giá cả, chi phí mặt bằng, điện nước cho đến sức mua không ổn định của thị trường.

Việc được Quốc hội thông qua chính sách giảm 30% tiền thuế thu nhập cá nhân đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh giữ lại được một khoản tiền mặt. Số tiền không quá lớn so với các doanh nghiệp, nhưng với hộ kinh doanh thì đây có thể là những khoản tiền điện, tiền nước, hay tiền trả nhân công cho một phụ việc bán hàng thậm chí là tiền thuê cửa hàng. Cũng từ số tiền thuế được giảm, hộ kinh doanh có thêm nguồn vốn nhập thêm hàng mới, đa dạng mẫu mã…, trong buôn bán, dòng tiền xoay nhanh ngày nào là sống khỏe ngày đó.

“Cảm giác lớn nhất của chúng tôi khi biết chính sách được thông qua là thấy mình được đồng hành và chia sẻ. Chính sách hỗ trợ được triển khai đúng lúc giúp những người tự kinh doanh như chúng tôi cảm thấy bớt áp lực. Hộ kinh doanh có thêm tinh thần phấn khởi, yên tâm làm ăn, kê khai và nộp thuế đầy đủ không còn tâm lý “loay hoay tìm cách né thuế” - chị Tú bày tỏ.

Chị Tú cho rằng, điểm quan trọng nhất của chính sách giảm thuế là sẽ kích thích được sức mua chung của thị trường. Theo chị Tú, không chỉ hộ kinh doanh có doanh thu như hộ của chị được giảm, mà các hộ kinh doanh có quy mô nhỏ hơn cũng bớt được áp lực. Khi gánh nặng tài chính giảm bớt, mọi khoản chi tiêu của người dân cũng thoải mái hơn, hàng hóa bán được nhiều, qua đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Đó là cái lợi kép cho toàn nền kinh tế.

Mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Theo phân tích của Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam - Nguyễn Thị Cúc, chính sách được ban hành sẽ hỗ trợ thiết thực đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Điểm đáng chú ý là chính sách tác động trực tiếp vào số thuế phải nộp, qua đó giúp người kinh doanh có thêm nguồn lực tài chính ngay trong quá trình hoạt động.

Việc giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp phải nộp sẽ tạo thêm nguồn lực tài chính cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, dòng tiền có ý nghĩa rất lớn. Khi được giảm 30% số thuế phải nộp, một phần nguồn lực được giữ lại hộ kinh doanh, doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, trang trải chi phí đầu vào, duy trì việc làm, đầu tư trở lại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mở rộng quy mô.

Theo bà Cúc, việc chính sách hướng tới nhóm đối tượng có khả năng chống chịu còn hạn chế trước những biến động của thị trường là phù hợp. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đặt ra ở mức cao, việc nhà nước có chính sách chia sẻ, hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ là cần thiết.

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, thực tế, nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ còn hạn chế về nhân sự, năng lực kế toán và quản trị. Do đó, theo chuyên gia, bên cạnh chính sách hỗ trợ, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ về thuế, kế toán, hóa đơn; xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Cùng với đó là hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường để nguồn lực được giữ lại thực sự chuyển thành cơ hội kinh doanh. Khi chính sách đủ rộng, việc hỗ trợ đúng đối tượng, đi cùng cải cách môi trường kinh doanh, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ hội nhập sâu hơn vào thị trường, tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội.